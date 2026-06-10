Αίγιο: «Ξύπνησα και τους βρήκα νεκρούς» - Δεν «σπάει» ο συλληφθείς, τι περιμένουν οι Αρχές

Snapshot Ο βασικός ύποπτος για τη διπλή δολοφονία στον Λόγγο Αιγίου αρνείται την εμπλοκή του και δεν έχει αποκαλύψει πώς προκλήθηκαν τα τραύματά του.

Οι εργαστηριακές εξετάσεις αναμένονται εντός της ημέρας και θα καθορίσουν τη σύνταξη της δικογραφίας για διπλή ανθρωποκτονία.

Τα θύματα βρέθηκαν νεκρά σε διαφορετικούς χώρους του σπιτιού, με τον γιο να έχει δολοφονηθεί πρώτος.

Στο σπίτι βρέθηκαν πειστήρια, όπως αεροβόλο όπλο και μαχαίρι, τα οποία εξετάζονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Δεν υπάρχουν στοιχεία για είσοδο τρίτου προσώπου στο σπίτι κατά τις επίμαχες ώρες, σύμφωνα με τις κάμερες ασφαλείας. Snapshot powered by AI

Ο βασικός ύποπτος για τη διπλή δολοφονία στον Λόγγο Αιγίου, δεν έχει «σπάσει» ακόμα κι αρνείται ότι είναι αυτός που έκοψε το νήμα της ζωής στη σύντροφό του και τον γιο της, μέσα στο σπίτι της γυναίκας.

Εντός της ημέρας αναμένονται μια σειρά από απαντήσεις από τις εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα στους αστυνομικούς να στήσουν τη δικογραφία και να αποδώσουν κατηγορίες για διπλή ανθρωποκτονία στον Ιταλό υπήκοο.

Πέρασαν 6 ώρες για να ενημερωθούν οι Αρχές

Οι Αρχές έλαβαν κλήση για να μεταβούν στην οικία της άτυχης γυναίκας, τουλάχιστον 6 ώρες μετά τη διπλή δολοφονία. Όπως αποκαλύπτεται από τα ευρήματα μέσα στο σπίτι, πρώτα δολοφονήθηκε ο γιος και ακολούθως η μητέρα.

Φαινόταν υπό την επήρεια αλκοόλ

Σύμφωνα με την Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομίας, ο συλληφθείς φαινόταν να βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ, ωστόσο, οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε θα προσδιορίσουν αν βρισκόταν από πριν υπό την επήρεια ή αν κατανάλωσε αλκοόλ στο διάστημα που μεσολάβησε από τις δολοφονίες μέχρι την κλήση των Αρχών.

Πληθώρα ευρημάτων

Όπως είπε η εκπρόσωπος, οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους πολλά πειστήρια κι εντός της ημέρας, θα λάβουν απαντήσεις από τις εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα τους δώσουν το δικαίωμα να σχηματίσουν δικογραφία και να παραπέμψουν τον βασικό ύποπτο ενώπιον της Δικαιοσύνης για διπλή ανθρωποκτονία.

Μεταξύ άλλων, στο σπίτι βρέθηκε ένα αεροβόλο όπλο, το οποίο προφανώς ήταν κι αυτό που προκάλεσε το τραύμα που βρέθηκε στον νεαρό, πέραν των χτυπημάτων που είχε δεχθεί από μαχαίρι. Εξάλλου, στον εξωτερικό χώρο της οικίας εντοπίστηκε κι ένα μαχαίρι, το οποίο έχει επίσης σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για το μαχαίρι με το οποίο ο δράστης σκότωσε τα θύματά του.

Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή μετέβη στο σημείο ιατροδικαστής, ο οποίος είχε πλήρη εικόνα για το πώς έγιναν οι δολοφονίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε άλλο χώρο βρέθηκε η γυναίκα και σε άλλο σημείο του σπιτιού ο γιος της.

Δεν απαντά για τα τραύματα που φέρει

Κατόπιν εξέτασης από τον ιατροδικαστή, ο Ιταλός διαπιστώθηκε ότι φέρει διάφορα τραύματα, που παραπέμπουν σε πάλη, ωστόσο, δεν έχει πει στους αστυνομικούς πώς τα αποκόμισε.

Πολλά αμυντικά τραύματα φέρει και η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή, κάτι που αποδεικνύει ότι πάλεψε με τον δολοφόνο της, μέχρι τελικά να της αφαιρέσει τη ζωή.

Εξάλλου, άλλο ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο δεν αφήνει και πολλά περιθώρια στον συλληφθέντα, είναι το γεγονός ότι δεν προκύπτει ότι εισήλθε άλλο άτομο στο σπίτι τις επίμαχες ώρες. Οι αστυνομικοί έχουν συλλέξει υλικό από κάμερες ασφαλείας και δεν φαίνεται να υπάρχει άλλος πλην των τριών στον χώρο.

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