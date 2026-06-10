Θρίλερ με το φονικό στον Λόγγο Αιγίου: Τα στοιχεία και οι αντιφάσεις που «καίνε» τον βασικό ύποπτο

Η διπλή δολοφονία μιας 54χρονης γυναίκας και του 26χρονου γιου της συγκλονίζει την τοπική κοινωνία του Λόγγου, έξω από το Αίγιο.

Οι σοροί μητέρας και γιου εντοπίστηκαν μέσα στην κατοικία όπου διέμεναν, με τις εικόνες που αντίκρισαν οι αστυνομικοί να παραπέμπουν σε σκηνές ακραίας βίας.

Από την πρώτη στιγμή, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για την εξιχνίαση της στυγερής δολοφονίας.

Οι Αρχές στρέφουν την προσοχή τους στον 65χρονο Ιταλό σύντροφο της 54χρονης γυναίκας, ο οποίος προσήχθη και εξετάζεται στο Αστυνομικό Τμήμα Αιγιαλείας. Ο βασικός ύποπτος εξετάζεται από τις 3 το μεσημέρι της Τρίτης. Μέχρι το πρωί, ο Ιταλός σύντροφος της 54χρονης δεν έχει ομολογήσει.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση, δηλώνοντας πως κοιμόταν την ώρα που εκτυλίχθηκε η δολοφονία και ότι ήταν εκείνος που βρήκε τα θύματα και ενημέρωσε τις Αρχές.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να έχει υποπέσει σε αντιφάσεις. Από τη μια, φέρεται να υποστήριξε ότι κοιμόταν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ξύπνησε το πρωί και επιχείρησε να ξυπνήσει τη σύντροφό του, καθώς είχαν προγραμματισμένο ιατρικό ραντεβού.

«Κοιμόμουν και ξύπνησα στις 07:30 το πρωί. Στις 10 πήγα να μιλήσω στη σύζυγό μου γιατί είχε γιατρό. Δεν μπορούσα να ανοίξω την πόρτα του δωματίου» φέρεται να έχει καταθέσει.

Ταυτόχρονα, οι αρχές έχουν ενδείξεις για το πρόσωπο του δράστη. Τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών φέρεται να έχουν συγκεντρώσει ευρήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε μια φρεσκοπλυμένη μπλούζα του 65χρονου Ιταλού εντοπίστηκε στάμπα με αίμα.

Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι στα χέρια του υπάρχουν αμυχές που ταιριάζουν με τραύματα στη σορό της 54χρονης και δείχνουν ότι υπήρχε πάλη ανάμεσά τους.

Οι αρχές εικάζουν ότι ο 65χρονος είχε αρχικά καβγά είτε με τον γιο είτε με τη μητέρα και ακολούθησε πάλη ανάμεσά τους.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, διαπιστώθηκε ότι 0 65χρονος κατά την προσαγωγή του ήταν σε κατάσταση μέθης.

Το σενάριο για τον βασικό ύποπτο ενισχύει και το γεγονός ότι δεν φαίνεται να υπάρχουν ίχνη παραβίασης του σπιτιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κίνητρο που εξετάζουν οι Αρχές είναι η γυναίκα να είχε ψυχολογικά θέματα, να είχε πει στο παίδι της ότι δεν περνάει καλά με τον Ιταλό, με αποτέλεσμα ο 26χρονος να έρθει από τη Γερμανία να την επισκεφτεί. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ενδέχεται ο 26χρονος να παρότρυνε τη μητέρα του να τον εγκαταλείψει και να ακολούθησε το αποτρόπαιο έγκλημα.

Φως αναμένεται να ρίξει στην υπόθεση τα αποτελέσματα της εγκληματολογικής εξέτασης από το φλόμπερ και το μαχαίρι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 26χρονος βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιό του. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι αρχικά δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι με αεροβόλο όπλο και στη συνέχεια πολλαπλά χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο.

Η 54χρονη εντοπίστηκε λίγα μέτρα μακριά, στον διάδρομο της κατοικίας. Τα τραύματα που έφερε στα χέρια της οδηγούν τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι επιχείρησε να αντισταθεί και να αμυνθεί απέναντι στον δράστη πριν χάσει τη ζωή της.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκε ένα μαχαίρι καρφωμένο σε γλάστρα στον εξωτερικό χώρο του σπιτιού, ενώ το αεροβόλο όπλο εντοπίστηκε στο εσωτερικό της κατοικίας.

Τα δύο αντικείμενα εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να διαπιστωθεί αν συνδέονται άμεσα με το διπλό έγκλημα.

Οι ισχυρισμοί του 65χρονου

«Τη νύχτα η γυναίκα μου ροχάλιζε και έφυγα από το δωμάτιο μας και κοιμήθηκα στο καναπέ του σαλονιού. Ξύπνησα στις επτά το πρωί, πλύθηκα, ήπια τον καφέ μου και αργότερα αναζήτησα τη γυναίκα μου καθώς στις 11 το πρωί είχαμε ραντεβού με γιατρό. Δεν την βρήκα στη κρεβατοκάμαρα της, και όταν πήγα στο δωμάτιο τους βρήκα νεκρούς», ισχυρίστηκε ο 65χρονος.

Ωστόσο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εκτιμάται ότι ο θάνατός τους είχε επέλθει νωρίτερα από την ώρα που δηλώθηκε το διπλό φονικό. Το υπνοδωμάτιο ήταν αναστατωμένο και από την πάλη που προηγήθηκε αρκετά αντικείμενα έπεσαν στο πάτωμα.

Στον χώρο του εγκλήματος οι αστυνομικοί εντόπισαν τα φονικά όπλα, το κουζινομάχαιρο και το φλόμπερ, ενώ ένα δεύτερο μαχαίρι βρέθηκε καρφωμένο σε γλάστρα του σπιτιού. Τα πειστήρια απεστάλησαν για εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.

Ο 26χρονος, γιος από τον πρώτο γάμο της γυναίκας, είχε φτάσει στην Ελλάδα μόλις πριν από δύο ημέρες. Ο νεαρός άνδρας έκανε το μεταπτυχιακό του στη Γερμανία και ήρθε για να επισκεφθεί την μητέρα του, που εγχειρίστηκε πρόσφατα και ανάνηψε.

Στην ισόγεια μονοκατοικία έφτασαν ιατροδικαστής και κλιμάκιο της Σήμανσης για εξονυχιστική έρευνα του χώρου και συλλογή αποτυπώσεων και γενετικού υλικού.

Το σπίτι δεν έφερε ίχνη διάρρηξης, ενώ ο 65χρονος που θεωρείται βασικός ύποπτος, όταν προσήχθη από αστυνομικούς της Ασφάλειας Αιγίου, μύριζε έντονα αλκοόλ.

«Ήταν ένα ήσυχο και αγαπημένο ζευγάρι»

Συγγενείς και κάτοικοι της περιοχής δηλώνουν ότι δεν μπορούν να πιστέψουν όσα συνέβησαν. Η αδελφή της 54χρονης περιέγραψε το ζευγάρι ως δεμένο και χωρίς προβλήματα στις σχέσεις του.

Ανάλογη είναι και η εικόνα που μεταφέρουν γείτονες, οι οποίοι αναφέρουν ότι ο Ιταλός σύντροφός της ήταν χαμηλών τόνων και δεν είχε δώσει αφορμές στην τοπική κοινωνία. Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, είχε σταθεί στο πλευρό της γυναίκας σε δύσκολες στιγμές της ζωής της. Όπως λένε, το ζευγάρι είχε μεγαλώσει τον 26χρονο και ζούσαν μια φυσιολογική ζωή. «Ήταν πολύ αγαπημένοι» αναφέρει γείτονας του ζευγαριού.

Οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι το ζευγάρι ήταν αγαπητό, διατηρούσαν σχέση από το 2005 και μαζί είχαν μεγαλώσει τον 26χρονο. Ο πατέρας του, από τον πρώτο γάμο της μητέρας, είχε φύγει από τη ζωή όταν το παιδί ήταν σε μικρή ηλικία.

Ποια ήταν η 54χρονη

Η 54χρονη είχε ιδιαίτερη αγάπη για τη ζωγραφική και είχε αφιερώσει σημαντικό μέρος της ζωής της στη δημιουργία έργων τέχνης. Μετά τον θάνατο του συζύγου της επέστρεψε στον τόπο καταγωγής της, όπου μεγάλωσε τον γιο της.

Ο 26χρονος ζούσε στη Γερμανία και ασχολούνταν έντονα με την ηλεκτρονική μουσική. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε επιστρέψει στην Ελλάδα μόλις δύο ημέρες πριν από το φονικό για να περάσει χρόνο με τη μητέρα του.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τους αστυνομικούς να συλλέγουν καταθέσεις και να αναζητούν κρίσιμα στοιχεία που θα φωτίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η διπλή δολοφονία στο Αίγιο και θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του δράστη, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Η υπόθεση ερευνάται ως διπλή ανθρωποκτονία, με τους αξιωματικούς να προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ του άγριου εγκλήματος.

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