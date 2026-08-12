«Μπαρούτι» στη Μέση Ανατολή: Έξι νεκροί στην Ερυθρά Θάλασσα και ένταση στον κόλπο του Ομάν

Snapshot Νέες επιθέσεις πλήττουν κρίσιμες ναυτιλιακές αρτηρίες στη Μέση Ανατολή, αυξάνοντας την ένταση στην περιοχή.

Στην Ερυθρά Θάλασσα, επίθεση στο αιγυπτιακό φορτηγό πλοίο Tihamah προκάλεσε τον θάνατο έξι ανθρώπων, με εμπλοκή των ανταρτών Χούθι.

Οι ΗΠΑ κατέστρεψαν το σύστημα διεύθυνσης εμπορικού πλοίου με σημαία Παναμά στον Κόλπο του Ομάν, λόγω παραβίασης αποκλεισμού σε ιρανικά λιμάνια.

Το Ιράν απειλεί να κρατήσει κλειστή τη ναυτιλιακή οδό του Ορμούζ αν δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του για τερματισμό των συγκρούσεων και απελευθέρωση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων.

Η ένταση στην περιοχή οδήγησε σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου Brent και του αμερικανικού αργού, αντανακλώντας τις ανησυχίες για τη σταθερότητα των αγορών ενέργειας. Snapshot powered by AI

Στα άκρα οδηγείται η ναυτιλιακή κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους —τέσσερις ναυτικοί και δύο διασώστες από την Υεμένη— από επίθεση στο αιγυπτιακό φορτηγό πλοίο Tihamah. Πρόκειται για τις πρώτες απώλειες σε εμπορικό σκάφος από την έναρξη του πολέμου. Ενώ οι τοπικές αρχές αποδίδουν το χτύπημα στους αντάρτες Χούθι, οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι στόχευσαν σαουδαραβικό σκάφος που μετέφερε στρατιωτικό εξοπλισμό, στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν κηρύξει.

Στον Κόλπο του Ομάν, ο αμερικανικός στρατός προχώρησε στην ακινητοποίηση εμπορικού σκάφους με σημαία Παναμά. Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, ελικόπτερο των ΗΠΑ εκτόξευσε πυραύλους Hellfire για να καταστρέψει το σύστημα διεύθυνσης του πλοίου, το οποίο αγνόησε τις προειδοποιήσεις και παραβίασε τον αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Αμερικανοί στα ιρανικά λιμάνια.

Οι επιθέσεις, στον Κόλπο του Ομάν που οδηγεί στο Ορμούζ και στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας - και τα δύο ζωτικά σημεία για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο -σημειώνονται καθώς ο πόλεμος δεν δείχνει σημάδια λήξης, παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι μια συμφωνία είναι επικείμενη.

Πίσω από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, η διπλωματική ρητορική οξύνεται επικίνδυνα. Τόσο το Ιράν όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εντείνει τη ρητορική τους τις τελευταίες δύο ημέρες.Ο ανώτατος αξιωματούχος ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάι , δήλωσε χθες ότι η ζωτικής σημασίας ναυτιλιακή οδός του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστή, εκτός εάν οι ΗΠΑ αποδεχτούν τους όρους του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου - την απελευθέρωση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν και τον τερματισμό των συγκρούσεων σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων του Λιβάνου και της Γάζας.

Την ίδια στιγμή, η Ουάσινγκτον διατηρεί σκληρή στάση, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να απαιτεί αποζημιώσεις από το Ιράν για δεκαετίες συγκρούσεων και να αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, από την οικονομική κατάρρευση της Τεχεράνης έως ένα συντριπτικό στρατιωτικό χτύπημα. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέβασε τους τόνους απαιτώντας αποζημιώσεις από το Ιράν για τις απώλειες των τελευταίων 50 ετών.

Σε συνέντευξή του στο Real America's Voice, ο Τραμπ ανέφερε ότι σκέφτεται είτε να «αποσυρθεί» αφήνοντας την ιρανική οικονομία να καταρρεύσει, είτε να πλήξει την Τεχεράνη με πρωτοφανή σφοδρότητα. Στη συνέχεια, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οχάιο, επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι η Ουάσινγκτον κατέχει τον απόλυτο έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας πως η χώρα που υπήρξε ο περιφερειακός «ταραξίας» για 51 χρόνια, βρίσκεται πλέον σε αδιέξοδο

Η αβεβαιότητα για τη διάρκεια της σύγκρουσης προκαλεί αναταραξεις στις αγορές. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά 1,4% στα 88,91 δολάρια ανά βαρέλι και το αμερικανικό αργό αυξήθηκε κατά 1,3% στα 83,20 δολάρια.