Ο καφές συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο του μαστού: Δείτε γιατί

Ο καφές περιέχει πολυφαινόλες με αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Μια νέα μελέτη υποδηλώνει ότι οι γυναίκες με καρκίνο του μαστού, που κατανάλωναν περισσότερες πολυφαινόλες, ειδικά φαινολικά οξέα και λιγνάνες, είχαν χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο του μαστού, ενώ τα φαινολικά οξέα συνδέθηκαν επίσης με λιγότερες υποτροπές.

Ο καφές ήταν ο μεγαλύτερος διαιτητικός παράγοντας που συνέβαλε σε αυτές τις ενώσεις στην μελέτη. Αλλά οι ερευνητές δεν εξέτασαν τον καφέ ως θεραπεία και τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν ότι η κατανάλωση περισσότερου καφέ αποτρέπει την επανεμφάνιση του καρκίνου του μαστού.

Τι διαπίστωσε η νέα μελέτη;

Η παρατηρητική μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο British Journal of Nutrition, παρακολούθησε 95 γυναίκες μετά από διάγνωση καρκίνου του μαστού για κατά μέσο όρο 11,5 χρόνια. Οι ερευνητές εκτίμησαν την πρόσληψη πολυφαινολών χρησιμοποιώντας ένα ερωτηματολόγιο συχνότητας τροφίμων και τη βάση δεδομένων Phenol-Explorer. Διαπίστωσαν τα εξής:

Η υψηλότερη συνολική πρόσληψη πολυφαινολών συσχετίστηκε με 80% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο του μαστού

συσχετίστηκε με χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο του μαστού Η υψηλότερη πρόσληψη φαινολικών οξέων συσχετίστηκε με 91% χαμηλότερο κίνδυνο

συσχετίστηκε με χαμηλότερο κίνδυνο Η υψηλότερη πρόσληψη λιγνανών συσχετίστηκε με 85% χαμηλότερο κίνδυνο

συσχετίστηκε με χαμηλότερο κίνδυνο Τα φαινολικά οξέα συσχετίστηκαν επίσης με 65% χαμηλότερο κίνδυνο υποτροπής και 77% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία

Η συνολική πρόσληψη πολυφαινολών συνδέθηκε με μεγαλύτερη επιβίωση ειδικά για τον καρκίνο του μαστού.

Τι σχέση έχει ο καφές με αυτά τα ευρήματα;

Ο καφές ήταν η κύρια πηγή συνολικών πολυφαινολών, φαινολικών οξέων και λιγνανών, που κατανάλωναν οι συμμετέχουσες. Είναι ιδιαίτερα πλούσιος σε φαινολικά οξέα, συμπεριλαμβανομένων των χλωρογενικών οξέων.

Αυτό καθιστά τον καφέ τον πιο πιθανό παράγοντα, αλλά η μελέτη δεν διαχώρισε τις επιδράσεις του από την υπόλοιπη διατροφή. Άλλες τροφές πλούσιες σε πολυφαινόλες περιλαμβάνουν μούρα, λαχανικά, όσπρια, ξηρούς καρπούς, σπόρους, τσάι, κακάο και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.

Προηγούμενη έρευνα βρήκε επίσης μια συσχέτιση μεταξύ της πρόσληψης καφέ μετά τη διάγνωση και της επιβίωσης. Σε μια μελέτη του 2021 σε 8.900 γυναίκες με καρκίνο του μαστού σταδίου I-III, περισσότερα από 3 φλιτζάνια καφέ ημερησίως συσχετίστηκαν με 25% χαμηλότερη θνησιμότητα από καρκίνο του μαστού σε σύγκριση με την μηδενική κατανάλωση καφέ. Αυτή η μελέτη ήταν επίσης παρατηρητική.

Πώς μπορούν οι πολυφαινόλες να επηρεάσουν τη βιολογία του καρκίνου του μαστού;

Οι πολυφαινόλες μπορούν να επηρεάσουν το οξειδωτικό στρες, τη φλεγμονή, την ινσουλινοσηματοδότηση, τις ανοσολογικές οδούς και την κυτταρική επικοινωνία. Μερικές αλληλεπιδρούν επίσης με το μικροβίωμα του εντέρου, ενώ οι λιγνάνες μπορούν να μετατραπούν από τα εντερικά βακτήρια σε ενώσεις με ασθενή οιστρογονική δράση.

Αυτοί οι μηχανισμοί είναι βιολογικά εύλογοι, αλλά η νέα μελέτη δεν μέτρησε άμεσα τη βιολογία του όγκου, τις φλεγμονώδεις οδούς ή τα επίπεδα πολυφαινολών στο αίμα.

Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι περιορισμοί της μελέτης;

Το δείγμα 95 γυναικών είναι ο κύριος περιορισμός. Η διατροφή εκτιμήθηκε χρησιμοποιώντας ένα ερωτηματολόγιο και η παρατηρητική έρευνα δεν μπορεί να αποκλείσει πλήρως τις διαφορές στη θεραπεία, τα χαρακτηριστικά του καρκίνου, το σωματικό βάρος, τη δραστηριότητα ή άλλους παράγοντες του τρόπου ζωής.

Τα ευρήματα, επομένως, χρειάζονται επανάληψη σε μεγαλύτερους, πιο ποικίλους πληθυσμούς με επαναλαμβανόμενες διατροφικές αξιολογήσεις και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον υποτύπο και τη θεραπεία του καρκίνου.

Πρέπει οι επιζήσασες από καρκίνο του μαστού να πίνουν περισσότερο καφέ;

Η μελέτη δεν δικαιολογεί την αύξηση της πρόσληψης καφέ για την πρόληψη υποτροπών. Οι τρέχουσες οδηγίες επιβίωσης δίνουν έμφαση σε ένα συνολικό υγιεινό πρότυπο διατροφής με τακτική σωματική δραστηριότητα και κατάλληλη διαχείριση βάρους, αντί για οποιοδήποτε μεμονωμένο τρόφιμο ή ποτό.

Ο καφές μπορεί να παραμείνει μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής εάν είναι ανεκτός, αλλά τα ζητήματα θεραπείας και συμπληρωμάτων θα πρέπει να συζητηθούν με τον ογκολόγο σας.

Συχνές Ερωτήσεις

Όσες πίνουν ντεκαφεϊνέ καφέ εξακολουθούν να λαμβάνουν πολυφαινόλες;

Ναι. Η αποκαφεϊνοποίηση απομακρύνει το μεγαλύτερο μέρος της καφεΐνης, αλλά αφήνει πολλές πολυφαινόλες, αν και τα επίπεδα ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο του κόκκου, το ψήσιμο και την παρασκευή του τελικού ροφήματος.

Πρέπει να πάρω συμπληρώματα πολυφαινολών μετά από καρκίνο του μαστού;

Δεν υπάρχουν στοιχεία από αυτήν την μελέτη, ότι τα συμπυκνωμένα συμπληρώματα μειώνουν την υποτροπή ή τη θνησιμότητα της νόσου. Οι επιζήσασες από καρκίνο μαστού θα πρέπει να συζητήσουν τα αντιοξειδωτικά ή βοτανικά συμπληρώματα με τον γιατρό τους, επειδή ορισμένα μπορεί να αλληλεπιδράσουν με τη θεραπεία.

Συμπέρασμα

Η αυξημένη πρόσληψη πολυφαινολών, ιδιαίτερα φαινολικών οξέων και λιγνανών, συσχετίστηκε με χαμηλότερη θνησιμότητα από καρκίνο του μαστού σε μια μικρή μακροπρόθεσμη μελέτη, και τα φαινολικά οξέα συνδέθηκαν επίσης με λιγότερες υποτροπές. Ο καφές ήταν η κύρια διαιτητική πηγή, αλλά η μελέτη δεν μπορεί να αποδείξει ότι ο ίδιος ο καφές παρήγαγε το όφελος.

Τα ευρήματα υποστηρίζουν περαιτέρω έρευνα σχετικά με τα πλούσια σε φυτικές ουσίες διατροφικά πρότυπα και όχι τον καφέ ως θεραπεία για τον καρκίνο του μαστού.

Πηγές: