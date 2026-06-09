Αίγιο: Οι κινήσεις του 65χρονου μετά το διπλό φονικό - Εντοπίστηκε το αεροβόλο όπλο

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο «φως» για την διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο, με φερόμενο ως δράστη τον 65χρονο σύντροφο της 54χρονης.

Οι Αρχές έχουν εντοπίσει το αεροβόλο όπλο που χρησιμοποιήθηκε στο διπλό φονικό μαζί με ένα μαχαίρι, ενώ μέχρι στιγμής, ο 65χρονος Ιταλός, φερόμενος ως δράστης, δεν έχει ομολογήσει την ενέργειά του.

Μύριζε οινόπνευμα στο σπίτι του διπλού εγκλήματος

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 26χρονος εκτιμάται πως δέχτηκε πρώτα πυροβολισμό με αεροβόλο όπλο και στη συνέχεια πολλαπλές μαχαιριές στην κοιλιά. Η μητέρα, που μπήκε στον χώρο αργότερα, φέρει αμυντικά τραύματα και περίπου 15-20 μαχαιριές, γεγονός που υποδηλώνει το μένος του δράστη.

Η προσοχή των αστυνομικών στρέφεται στον Ιταλό σύντροφο του θύματος λόγω της συμπεριφοράς του, των αντιφάσεών του, και της παρουσίας του οινοπνεύματος στον χώρο, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να προσπάθησε να απολυμάνει τον χώρο για να εξαφανίσει ίχνη.

Ο 65χρονος Ιταλός φέρεται να έχει πλύνει ρούχα και εσώρουχα τις επίμαχες ώρες, κάτι που οι αρχές θεωρούν ύποπτο και για το οποίο ο Ιταλός έδωσε αόριστες δικαιολογίες.

Ακόμη, ο 26χρονος, που είχε επιστρέψει από τη Γερμανία για να δει τη μητέρα του λόγω προβλημάτων υγείας, δεν είχε ενημερώσει το περιβάλλον του για κάποια ένταση ή διαμάχη με τον Ιταλό.

Η αστυνομία εξετάζει την πιθανότητα να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και φέρεται να είχε σωματικά τραύματα στα χέρια του, τα οποία ενδεχομένως προήλθαν από πάλη με τα θύματα.

Κομβικό σημείο της έρευνας αποτελεί η εξέταση του όπλου και του μαχαιριού για αποτυπώματα, καθώς η απουσία ή το σβήσιμο αυτών θα μπορούσε να υποδείξει την εμπλοκή άλλου προσώπου.

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