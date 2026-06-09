Αίγιο: «Δεν ξέρω γιατί με έχετε εδώ, εγώ μπήκα στο σπίτι και τους βρήκα σε μια λίμνη αίματος»

Snapshot Στον Λόγγο Αιγίου βρέθηκαν νεκροί μια μητέρα και ο γιος της σε μια διπλή ανθρωποκτονία.

Ο σύντροφος της 56χρονης γυναίκας, ένας 65χρονος Ιταλός, βρέθηκε προσαχθείς και ανακρίνεται από τις Αρχές.

Ο 65χρονος υποστηρίζει ότι βρήκε τα θύματα νεκρά και δεν έχει σχέση με το έγκλημα.

Ενημέρωσε γείτονα και Αρχές αμέσως μετά την ανακάλυψη των πτωμάτων.

Η Ασφάλεια εξετάζει την υπόθεση ως διπλή ανθρωποκτονία και έχει καλέσει για κατάθεση και τον γείτονα. Snapshot powered by AI

Μυστήριο καλύπτει τη διπλή ανθρωποκτονία στον Λόγγο Αιγίου, εκεί που βρέθηκαν νεκροί μια μητέρα με τον γιο της. Τα πτώματα εντόπισε ο σύντροφος της 56χρονης νεκρής γυναίκας κι έχει προσαχθεί κι ανακρίνεται.

Ο 65χρονος Ιταλός είπε στις Αρχές ότι βρήκε νεκρούς τους δύο προαναφερθέντες κι ότι δεν έχει καμία σχέση με το κατά τα φαινόμενα διπλό φονικό.

Αρνείται κάθε εμπλοκή ο 65χρονος

«Δεν ξέρω γιατί με έχετε εδώ, εγώ μπήκα στο σπίτι και τους βρήκα σε μια λίμνη αίματος» είπε χαρακτηριστικά στους αξιωματικούς του Ανθρωποκτονιών που τον έχουν προσάγει και τον ανακρίνουν.

Πρόσθεσε ότι «πήγα γύρω στις 11:30 το πρωί να δω τι κάνει η σύντροφός μου κι ο γιος της και τους βρήκα σε μια λίμνη αίματος».

Σύμφωνα με όσα έχει καταθέσει ο 65χρονος, αφού αντίκρισε το αποτρόπαιο θέαμα, ενημέρωσε άμεσα τον γείτονα και κάλεσαν Αρχές.

Από την Ασφάλεια, η υπόθεση ερευνάται ως διπλή ανθρωποκτονία, ενώ για κατάθεση έχει κληθεί κι ο γείτονας, τον οποίο ανέφερε ο 65χρονος Ιταλός προσαχθέντας.

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