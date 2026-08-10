Voucher για παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ: Σήμερα τα προσωρινά αποτελέσματα - Τι ισχύει για τις ενστάσεις

Πώς θα κάνετε ένσταση και πότε θα αναρτηθούν τα οριστικά αποτελέσματα

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Voucher για παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ: Σήμερα τα προσωρινά αποτελέσματα - Τι ισχύει για τις ενστάσεις
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  • Σήμερα αναρτώνται οι προσωρινοί πίνακες για τα voucher παιδικών σταθμών ΕΣΠΑ 2026 2027 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΕΤΑΑ.
  • Η περίοδος υποβολής ενστάσεων είναι από 11 έως 13 Αυγούστου και απαιτεί σαφή αναφορά στο πρόβλημα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
  • Οι οριστικοί πίνακες θα δημοσιευθούν στις 17 Αυγούστου, μετά την εξέταση των ενστάσεων.
  • Οι αιτήσεις πολύτεκνων οικογενειών με τέσσερα παιδιά και άνω για παιδικούς σταθμούς εξετάζονται ανεξάρτητα από οικονομικά κριτήρια και εξασφαλίζουν voucher εφόσον είναι έγκυρες.
  • Το πρόγραμμα καλύπτει βρεφικούς, βρεφονηπιακούς, παιδικούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ με συνολικό προϋπολογισμό 393 εκατομμύρια ευρώ.
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Σήμερα, Δευτέρα 10 Αυγούστου, αναρτώνται οι προσωρινοί πίνακες για τα voucher παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών ΕΣΠΑ 2026-2027, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων.

Οι γονείς μπορούν να ελέγξουν τα αποτελέσματα στην ειδική εφαρμογή παιδικών σταθμών της ΕΕΤΑΑ και στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ.

Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτούνται οι προσωπικοί κωδικοί Taxisnet του αιτούντος ή της αιτούσας. Μέσα από την προσωποποιημένη πληροφόρηση εμφανίζονται η κατάσταση της αίτησης, η μοριοδότηση και τυχόν εκκρεμότητες ή λόγοι για τους οποίους η αίτηση χαρακτηρίστηκε ελλιπής.

Τι πρέπει να ελέγξουν οι γονείς

Σημειώνεται ότι, οι προσωρινοί πίνακες δεν αποτελούν ακόμη την τελική απόφαση. Οι γονείς θα πρέπει να ελέγξουν αναλυτικά εάν έχουν καταχωριστεί και αξιολογηθεί σωστά όλα τα στοιχεία που επηρεάζουν τη μοριοδότηση.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα εξής:

  • Οικογενειακό εισόδημα
  • Αριθμός προστατευόμενων ή εξαρτώμενων παιδιών
  • Ιδιότητα ανέργου ή εργαζομένου
  • Μονογονεϊκή οικογένεια
  • Τριτεκνία ή πολυτεκνία
  • Αναπηρία γονέα ή παιδιού
  • Οικογενειακή κατάσταση
  • Ορθότητα των προσωπικών στοιχείων
  • Δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά
  • Συνολική μοριοδότηση της αίτησης

Εάν κάποιο δικαιολογητικό εμφανίζεται ως μη αποδεκτό ή δεν έχει συνυπολογιστεί ένα οικονομικό ή κοινωνικό κριτήριο, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προχωρήσει σε ηλεκτρονική ένσταση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Μέχρι πότε μπορείτε να υποβάλετε ένσταση

Η διαδικασία υποβολής ενστάσεων θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 11 έως και την Πέμπτη 13 Αυγούστου.

Η ένσταση πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια το σημείο στο οποίο εντοπίζεται το πρόβλημα. Όπου απαιτείται, θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν το αίτημα επανεξέτασης.

Οι γονείς δεν θα πρέπει να περιμένουν την τελευταία ημέρα, καθώς η προθεσμία είναι περιορισμένη και η έγκαιρη υποβολή αφήνει περιθώριο για την αντιμετώπιση πιθανού τεχνικού προβλήματος.

Σύμφωνα με την ΕΕΤΑΑ, δικαίωμα ένστασης έχουν όλοι οι αιτούντες, ακόμη και στην περίπτωση που η αρχική αίτηση δεν είχε οριστικοποιηθεί.

Πότε βγαίνουν τα οριστικά αποτελέσματα

Μετά την εξέταση των ενστάσεων, οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων θα αναρτηθούν στις 17 Αυγούστου.

Οι γονείς που θα λάβουν voucher θα μπορούν στη συνέχεια να απευθυνθούν σε συμμετέχουσα δομή της επιλογής τους για να προχωρήσουν στην εγγραφή του παιδιού.

Η χορήγηση του voucher δεν ισοδυναμεί με αυτόματη τοποθέτηση σε συγκεκριμένο παιδικό σταθμό. Απαιτείται επικοινωνία με τη δομή, έλεγχος διαθεσιμότητας και ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής.

Ποιες δομές καλύπτει το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα της περιόδου 2026-2027 αφορά:

  • Βρεφικούς σταθμούς
  • Βρεφονηπιακούς σταθμούς
  • Παιδικούς σταθμούς
  • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – ΚΔΑΠ
  • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία – ΚΔΑΠ ΑμεΑ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 393 εκατομμύρια ευρώ.

Βασική αλλαγή του φετινού προγράμματος είναι ότι οι αιτήσεις πολύτεκνων οικογενειών με τέσσερα παιδιά και άνω, οι οποίες αφορούν παιδικούς σταθμούς, εξετάζονται ανεξάρτητα από οικονομικά κριτήρια. Εφόσον η αίτηση είναι έγκυρη, εξασφαλίζεται η χορήγηση του voucher.

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