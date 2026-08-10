Βενιζέλος για Στέλιο Ράμφο: «Τον αποχαιρετώ με σεβασμό και αγάπη»

Με ένα προσωπικό μήνυμα αποχαιρέτησε ο Ευάγγελος Βενιζέλος τον Στέλιο Ράμφο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη φιλοσοφική και πνευματική διαδρομή του, αλλά και στις συζητήσεις που είχαν μοιραστεί στην αγαπημένη του Κύθνο.

Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου αποκάλυψε, μάλιστα, ότι πληροφορήθηκε τον θάνατο του Στέλιου Ράμφου ενώ βρισκόταν στην Κύθνο, στα Ποτάμια, έναν τόπο με τον οποίο ο εκλιπών διατηρούσε ιδιαίτερη σχέση.

«Στην αγαπημένη του Κύθνο, στα Ποτάμια, έμαθα ότι ο Στέλιος Ράμφος έφυγε από τη ζωή αναζητώντας επίμονα τις απαντήσεις στα ερωτήματα με τα οποία κύκλωσε το ταυτοτικό ζήτημα του νέου ελληνισμού, διαμορφώνοντας ταυτοχρόνως τη δική του φιλοσοφική ιδιοσυστασία», ανέφερε ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Αναφερόμενος στην πνευματική πορεία του Στέλιου Ράμφου, σημείωσε ότι κινήθηκε σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, «από τις θεωρίες της ιστορικής αιτιότητας έως τη δική του πρόσληψη της πλατωνικής φιλοσοφίας, από τον Παπαδιαμάντη και την πατερική θεολογία έως την αντίσταση στον αντιμνημονιακό λαϊκισμό και την ανάδειξη της ανάγκης του εκσυγχρονισμού του κράτους και της κοινωνίας».

«Το θέμα μου είναι αποκλειστικά η Ελλάδα»

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος αναφέρθηκε και στην προσωπική τους σχέση, θυμίζοντας τη συμμετοχή του Στέλιου Ράμφου στις δραστηριότητες του Κύκλου Ιδεών, αλλά και τις ιδιωτικές συζητήσεις που είχαν στην Κύθνο.

«Είχαμε τη χαρά της φιλοξενίας του στον Κύκλο Ιδεών και κυρίως των ιδιωτικών συνομιλιών με την παρέα της Κύθνου. Τον αποχαιρετώ με σεβασμό και αγάπη», ανέφερε.

Κλείνοντας το μήνυμά του, επέλεξε να θυμίσει μία χαρακτηριστική φράση του Στέλιου Ράμφου, η οποία συμπυκνώνει σε μεγάλο βαθμό την αναζήτησή του γύρω από την Ελλάδα και τη νεοελληνική ταυτότητα: «Προσπαθώ να κάνω αυτό που ζητώ να κάνουν όλοι, να αρχίσω από εμένα, να ψάξω την ιστορία μας. Το θέμα μου είναι αποκλειστικά η Ελλάδα. Στοιχεία αυτού του πολιτισμού και της κουλτούρας μπορεί να είναι ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, οι Πατέρες της Εκκλησίας, σημερινά θέματα, όλα ανεξαιρέτως».

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