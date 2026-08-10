Χατζηδάκης για Ράμφο: Η πνευματική παρακαταθήκη του θα μείνει για πάντα ζωντανή

Snapshot Ο Στέλιος Ράμφος, κορυφαίος Έλληνας φιλόσοφος και στοχαστής, απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών.

Ήταν γνωστός για τη σύνδεση της σύγχρονης δημιουργίας με την ελληνορθόδοξη παράδοση.

Δίδαξε στο Παρίσι και είχε ευρείες γνώσεις, ξεκάθαρη σκέψη και παρεμβατική προσέγγιση.

Ο Κωστής Χατζηδάκης επεσήμανε την ικανότητά του να συνδυάζει πνευματικό πλούτο με σύγχρονες πολιτικές και κοινωνικές συζητήσεις.

Η πνευματική κληρονομιά του Στέλιου Ράμφου θεωρείται σημαντική και θα παραμείνει ζωντανή. Snapshot powered by AI

Τη θλίψη του για το θάνατο του κορυφαίου στοχαστή και συγγραφέα Στέλιου Ράμφου σε ηλικία 87 ετών εκφράζει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Με ανάρτησή του στα social media, ο κ. Χατζηδάκης σημειώνει ανάμεσα σε άλλα πως ο Στέλιος Ράμφος «μπορούσε με ένα εντυπωσιακό τρόπο να συνδυάζει τον πνευματικό του πλούτο με τις σύγχρονες πολιτικές και κοινωνικές συζητήσεις».

Η ανάρτηση του Κωστή Χατζηδάκη:

«Έφυγε ο κορυφαίος Έλληνας διανοητής Στέλιος Ράμφος. Ένας ξεχωριστός, σύγχρονος φιλόσοφος. Ανάμεσα στις πνευματικές του αναζητήσεις η συσχέτιση της σύγχρονης δημιουργίας με την ελληνορθόδοξη παράδοση. Από παλιά καθηγητής στο Παρίσι, με ευρείες γνώσεις, ξεκάθαρη σκέψη, αιχμηρό όποτε χρειαζόταν λόγο, παρεμβατικότητα και έμφαση στην Ελλάδα. Είχα εντυπωσιαστεί από την πρώτη φορά που τον άκουσα ως φοιτητής τη δεκαετία του ‘80. Τον καλέσαμε σε μια ασυνήθιστη παρέμβαση στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το 2017. Μπορούσε με ένα εντυπωσιακό τρόπο να συνδυάζει τον πνευματικό του πλούτο με τις σύγχρονες πολιτικές και κοινωνικές συζητήσεις. Η πνευματική παρακαταθήκη του Στέλιου Ράμφου θα μείνει πάντα ζωντανή. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του».

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