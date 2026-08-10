Χανιά: Ναυαγοσώστης πάλεψε με τα κύματα και τα μποφόρ για να βγάλει κολυμβήτρια στην ακτή - Βίντεο

Συγκλονιστικές εικόνες από τη διάσωση μιας τουρίστριας στη θάλασσα κατέγραψε σε βίντεο η ομάδα ναυαγοσωστών που επιτηρεί τις ακτές του Αποκόρωνα Χανίων.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (10/8) στην παραλία του Καβρού, όταν μια περίπου 60χρονη τουρίστρια μπήκε στη θάλασσα, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, και παρασύρθηκε από τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα.

Η γυναίκα κινδύνευσε άμεσα και χρειάστηκε η επέμβαση τριών ναυαγοσωστών, οι οποίοι έσπευσαν να τη βοηθήσουν. Μάλιστα, όπως ανέφερε στην ΕΡΤ Χανίων ο ναυαγοσώστης Παντελής Κυριακάκης, ο οποίος συμμετείχε στη διάσωση, οι τρεις άνδρες βρίσκονταν στο σημείο περίπου 15 λεπτά πριν από την έναρξη της βάρδιάς τους, με αποτέλεσμα να επέμβουν άμεσα.

Παρά τις κόκκινες σημαίες που είχαν τοποθετηθεί στην παραλία λόγω των επικίνδυνων συνθηκών, η τουρίστρια μπήκε στο νερό και σύντομα παρασύρθηκε από το έντονο ρεύμα.

Δύσκολη η επιχείρηση διάσωσης

Τα μεγάλα κύματα, όπως φαίνεται και στο βίντεο, δυσκόλεψαν σημαντικά το έργο των ναυαγοσωστών. Με συντονισμένες προσπάθειες, ωστόσο, κατάφεραν να προσεγγίσουν τη γυναίκα και να τη μεταφέρουν με ασφάλεια στην ακτή.

Εκεί της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ δεν κινδύνευσε περαιτέρω η υγεία της.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας, οι ναυαγοσώστες χρειάστηκε να επέμβουν για τη διάσωση ακόμη δύο ατόμων, τα οποία είχαν παρασυρθεί στη θάλασσα, χωρίς ωστόσο να έχουν απομακρυνθεί σημαντικά από την ακτή.

Οι ναυαγοσώστες κρούουν για ακόμη μία φορά τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι αρκετοί λουόμενοι, κυρίως επισκέπτες από το εξωτερικό, εξακολουθούν να αγνοούν τις προειδοποιητικές σημαίες και τις απαγορεύσεις όταν επικρατούν επικίνδυνες καιρικές συνθήκες.

Όπως τονίζουν, η υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων των λουομένων και η είσοδος στη θάλασσα παρά τις απαγορεύσεις μπορεί να οδηγήσουν σε τραγικές συνέπειες.

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