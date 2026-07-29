Εντυπωσιασμένος ο Τραμπ από ηρωικό έφηβο που έσωσε 10χρονο από τα κύματα - Βράβευση στον Λευκό Οίκο

Ο νεαρός την ίδια ημέρα είχε σώσει άλλα δύο άτομα

Δέσποινα Σοφιανίδου

Εντυπωσιασμένος ο Τραμπ από ηρωικό έφηβο που έσωσε 10χρονο από τα κύματα - Βράβευση στον Λευκό Οίκο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο 16χρονος ναυαγοσώστης Ράιντερ Γουίλιαμς έσωσε με κίνδυνο της ζωής του ένα 10χρονο αγόρι από τα ισχυρά κύματα στην παραλία Seabright της Καλιφόρνια.
  • Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε τον Ράιντερ και την οικογένειά του στον Λευκό Οίκο για να του απονείμει υψηλή πολιτική τιμή.
  • Ο Ράιντερ πραγματοποίησε την ίδια ημέρα άλλες δύο διασώσεις, σύμφωνα με την οικογένειά του.
  • Η Ένωση Ναυαγοσωστών της Σάντα Κρουζ επαίνεσε την άμεση και εξαιρετική αντίδραση του νεαρού.
  • Ο πατέρας του Ράιντερ δήλωσε ότι η οικογένεια δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον για την τιμητική διάκριση.
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Τα πλάνα από τη δραματική διάσωση ενός 10χρονου αγοριού από έναν έφηβο ναυαγοσώστη, ο οποίος με κίνδυνο ζωής βούτηξε στα μανιασμένα κύματα και τράβηξε στην ακτή το παιδί, σε μια παραλία της Σάντα Κρουζ, στην Καλιφόρνια έκαναν τον γύρο του κόσμου και φυσικά δεν πέρασαν απαρατήρητα από τον Αμερικανό Πρόεδρο.

Αφού το βίντεο της διάσωσης, διάρκειας δύο λεπτών, διαδόθηκε ευρέως στο διαδίκτυο, ο Τραμπ προσκάλεσε τον 16χρονο Ράιντερ Γουίλιαμς στον Λευκό Οίκο, λέγοντας: «Θα καλέσουμε αυτόν τον ηρωικό νεαρό και την οικογένειά του στον Λευκό Οίκο, ίσως μαζί με το αγόρι που έσωσε, για να του απονείμουμε μια υψηλή πολιτική τιμή. Πολύ γενναίος, το αξίζει!»

Ο 16χρονος Ράιντερ Γουίλιαμς, ο οποίος βρίσκεται στο πρώτο έτος της θητείας του, έτρεξε προς τα κύματα στην παραλία Seabright το Σάββατο, αφού είδε ένα 10χρονο να παλεύει μέσα στο νερό.

Ο έφηβος πάλεψε ενάντια στα «sneaker waves» – απρόβλεπτα κύματα που μεγάλα και ισχυρά – για να σώσει το αγόρι που παρασύρθηκε, 60 μίλια νότια του Σαν Φρανσίσκο.

Αρκετοί ενήλικες πήδηξαν επίσης στο νερό για να βοηθήσουν το αγόρι που είχε παγιδευτεί περίπου 14 μέτρα από την ακτή, αλλά υποχώρησαν αφού τους έσπρωξαν πίσω τα μεγάλα κύματα.

Ο Ράιντερ αψήφησε τα κύματα και τον συνόδευσε ένας συνάδελφός του, ο οποίος βοήθησε να βγάλουν το παιδί με ασφάλεια από το νερό.

Ο Έρικ Τραμπ, γιος του Αμερικανού Προέρου εξήρε επίσης τον ναυαγοσώστη, γράφοντας στο X: «Απονείμετε σε αυτόν τον 16χρονο ναυαγοσώστη την υψηλότερη πολιτική τιμητική διάκριση. Αυτό είναι πραγματικά το καλύτερο της Αμερικής! Μπράβο!»

Η Ένωση Ναυαγοσωστών της Πολιτείας της Σάντα Κρουζ δήλωσε στο Fox News ότι ο έφηβος έκανε «εξαιρετική δουλειά», επαινώντας την άμεση αντίδρασή του. Αξίζει να σημειωθεί ότι η οικογένεια του νεαρού ναυαγοσώστη αποκάλυψε ότι ο 16χρονος την ίδια ημέρα είχε πραγματοποιήσει άλλες δύο διασώσεις.

Ο πατέρας του, ένας συνταξιούχος πυροσβέστης, δήλωσε στην εφημερίδα California Post: «Τα πάει μια χαρά. Είμαστε τόσο συγκινημένοι. Προσπαθώ να τον προστατεύσω. Εγώ τον βλέπω ακόμα σαν μικρό αγόρι». Πρόσθεσε ότι η οικογένεια δεν ήταν σίγουρη αν θα ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον για να παραλάβει την τιμητική διάκριση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

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