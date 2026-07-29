Αλεξοπούλου για θάνατο πυροσβεστών: «Να μη μηδενίζουμε - Δεν μπορούμε να μη συγκρίνουμε»

Έντονη αντιπαράθεση της βουλευτή της ΝΔ, Χριστίνας Αλεξοπούλου, με τον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρο Καζαμία

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Αλεξοπούλου για θάνατο πυροσβεστών: «Να μη μηδενίζουμε - Δεν μπορούμε να μη συγκρίνουμε»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χριστίνα Αλεξοπούλου κατηγόρησε τον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρο Καζαμία για «μηδενισμό» σχετικά με την κριτική στον εξοπλισμό των πυροσβεστών.
  • Ο Αλέξανδρος Καζαμιάς εξέφρασε ανησυχίες για την επάρκεια και την ασφάλεια του πυροσβεστικού εξοπλισμού που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των πυροσβεστών.
  • Η συζήτηση προέκυψε μετά τον τραγικό θάνατο δύο πυροσβεστών κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.
  • Η Χριστίνα Αλεξοπούλου τόνισε ότι δεν πανηγυρίζουν για τις υπάρχουσες συνθήκες, αλλά συγκρίνουν τη σημερινή κατάσταση με προηγούμενα χρόνια, υποστηρίζοντας ότι έχουν γίνει βελτιώσεις.
  • Η βουλευτής κατηγόρησε επίσης άλλα κόμματα για μη στήριξη του άρθρου 24 στη Συνταγματική Αναθεώρηση που αφορά την κλιματική κρίση, απαντώντας σε πολιτικές αντιπαραθέσεις με έντονο ύφος.
Snapshot powered by AI

Ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύ της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Χριστίνας Αλεξοπούλου και του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρου Καζαμία, με φόντο τον τραγικό θάνατο των δύο πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος, κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

Οι δύο πολιτικοί βρίσκονταν σε τηλεοπτικό πάνελ στην ΕΡΤ, μαζί με τον γραμματέα του Τομέα Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, Χρήστο Κακλαμάνη, όταν γνωστοποιήθηκε η είδηση του θανάτου των δύο πυροσβεστών. Εξέφρασαν τα συλληπητήριά τους, ωστόσο η συζήτηση γρήγορα μετατέθηκε στο πολιτικό σκηνικό και τις πολιτικές γύρω από τα όσα έχουν γίνει για τη διασφάλιση των πυροσβεστών εν γένει.

Ο κ. Καζαμιάς εξέφρασε τους προβληματισμούς τους σχετικά με τον εξοπλισμό και τα οχήματα του πυροσβεστικού σώματος, αναφέροντας ότι συχνά δεν είναι επαρκή, ούτε σύγχρονα, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή των πυροσβεστών.

Η κριτική αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της κ. Αλεξοπούλου, η οποία έκανε λόγο «μηδενισμό» από πλευράς του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας. «Δεν νομίζω ότι κανείς πρέπει να μηδενίζει μια προσπάθεια που γίνεται από ένα οργανωμένο κράτος, όπως είναι η χώρα μας, την ίδια ώρα που η κλιματική κρίση φέρνει αυτά τα τραγικά γεγονότα σε όλες τις χώρες του κόσμου, με δεδομένες αυτές τις αλλαγές που υπάρχουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με τη δημοσιογράφο της ΕΡΤ να αναφέρει ότι ο κ. Καζαμίας δεν είπε ακριβώς αυτό και ότι εξέφρασε έναν γενικότερο προβληματισμό για το κατά πόσο διαφυλάσσεται η ασφάλεια των πυροσβεστών, η κ. Αλεξοπούλου επέμεινε σε έντονο ύφος: «Ο κ. Καζαμίας μηδενίζει. Εγώ λέω ποτέ δεν πανηγυρίζουμε. Έχω μια άλλη στάση σε αυτό το θέμα. Ποτέ δεν μπορεί να είναι απόλυτα τέλεια μια κατάσταση, η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη από τον άνθρωπο αυτή η καταστροφή. Μια πυρκαγιά δεν μπορεί να την κερδίσει τόσο εύκολα ένας οποισδήποτε άνθρωπος, ένα οποιοδήποτε κράτος. Το βλέπουμε παντού αυτό. Άρα δεν πανηγυρίζουμε για τα περισσότερα που έχουμε, όμως δεν μπορούμε να μην συγκρίνουμε σε σχέση με άλλες περιόδους. Αλλά είναι τόσο μικρό όλο αυτό, μπροστά στην απώλεια των ανθρώπινων ζωών».

Στη συνέχεια, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε τη μη στήριξη των υπόλοιπων πολιτικών κομμάτων στο άρθρο 24, κατά τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, το οποίο αφορά την κλιματική κρίση, λέγοντας, μάλιστα, «να μην έρχεται ο κάθε κύριος Καζαμιάς προς όφελος της πολιτικής του επιβίωσης να μηδενίζει μια προσπάθεια».

Στη φράση αυτή απάντησε έντονα και ο κ. Καζαμίας, αναφέροντας: «Ο κάθε κύριος Καζαμίας; Δεν ντρέπεστε; Είναι ντροπή να μιλάτε έτσι», με την κ. Αλεξοπούλου να απαντά: «Οι άνθρωποι αυτοί, μηδενίζοντας έτσι, μηδενίζει και την προσπάθεια όλων αυτών των χιλιάδων ανθρώπων που για ελάχιστα χρήματα δίνουν τη ζωή τους για να βρίσκονται δίπλα στους πολίτες».

«Δεν πανηγυρίζουμε ποτέ, γιατί το απόλυτο δεν υπάρχει, αλλά συγκρίνουμε και ξέρουν και οι ίδιοι τις διαφορές που έχει σήμερα η Πυροσβεστική σε σχέση με πριν επτά και δέκα χρόνια», κατέληξε η «γαλάζια» βουλευτής.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:27ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Πλωμάρι: Καλύτερη η εικόνα των πύρινων μετώπων – Τα νεότερα

19:20ΕΛΛΑΔΑ

Τουρνάς για θάνατο 2 πυροσβεστών στο Ρέθυμνο: Σήμερα το Πυροσβεστικό Σώμα θρηνεί

19:14ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Drone έπληξε αμερικανικό δεξαμενόπλοιο αποθήκευσης φυσικού αερίου σε λιμάνι της Μεσογείου

19:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Να μη μηδενίζουμε - Δεν μπορούμε να μη συγκρίνουμε», λέει η βουλευτής της ΝΔ Χριστίνα Αλεξοπούλου για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Γύθειο: Νεκρός πυροσβέστης από παθολογικά αίτια

18:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργικό Συμβούλιο: Συνεδριάζει υπό τον Μητσοτάκη την Πέμπτη – Η ατζέντα

18:54ΚΟΣΜΟΣ

Εντυπωσιασμένος ο Τραμπ από ηρωικό έφηβο που έσωσε 10χρονο από τα κύματα - Τον καλεί για βράβευση στον Λευκό Οίκο

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Εφιαλτική προειδοποίηση: «Ολόκληρη η Ευρώπη θα τυλιχθεί στις φλόγες» στις αρχές Αυγούστου

18:39ΚΥΠΡΟΣ

Κυπριακό: Διευρυμένη σύσκεψη 5+1 ετοιμάζει ο Γκουτέρες - Το παρασκήνιο και τα επόμενα βήματα

18:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Δεν θα παραστεί στην τελετή στο Μουσείο Αρχαίας Αγοράς λόγω της τραγωδίας στο Ρέθυμνο

18:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αγία Τριάδα Σητείας – Επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις και υδροφόρες

18:19LIFESTYLE

Κέιτι Πέρι: Παγιδευμένη σε γιγάντιο φουσκωτό μπουκάλι - To viral στιγμιότυπο

18:15ΥΓΕΙΑ

Μεταδοτική μορφή καρκίνου σε γατόψαρα ανακάλυψαν επιστήμονες - Νέο φως στον μηχανισμό της νόσου

18:15ΕΛΛΑΔΑ

Νέο βίντεο από την φωτιά στο Ρέθυμνο - Πνέουν άνεμοι έως και 11 μποφόρ

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Φωτογραφία-ντοκουμέντο από το σημείο που βρέθηκαν νεκροί οι δύο πυροσβέστες

18:11ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Ριπαίοι άνεμοι έως 11 μποφόρ – Πύρινος εφιάλτης

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Η Έρη Ρίτσου για την απαγόρευση του «Γιάννη του φονιά»: Κάνει λόγο για συμπλέγματα και τραγελαφικά των κληρονόμων

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: «Η φωτιά ειναι ανεξέλεγκτη - Δεν υπάρχουν εναέρια μέσα», λέει ο δήμαρχος της περιοχής

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Φλεγόμενο δέντρο στη Γερμανία: Η στιγμή που οι φλόγες πάλλονται με το ηλεκτρικό ρεύμα - Βίντεο

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στην Ταϊλάνδη: Τελευταία ανατριχιαστικά πλάνα των εξαφανισμένων 2 Ρώσων αδελφών πάνω στη μηχανή, πριν βρεθεί θαμμένη και διαλυμένη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:01ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Γύθειο: Νεκρός πυροσβέστης από παθολογικά αίτια

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Φωτογραφία-ντοκουμέντο από το σημείο που βρέθηκαν νεκροί οι δύο πυροσβέστες

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Εφιαλτική προειδοποίηση: «Ολόκληρη η Ευρώπη θα τυλιχθεί στις φλόγες» στις αρχές Αυγούστου

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Νεκροί δύο πυροσβέστες

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Το Βόρειο Ατλαντικό Ρεύμα μπορεί να καταρρεύσει και να οδηγήσει την Ευρώπη σε μια «εποχή των πάγων»

16:23LIFESTYLE

Το Σόι σου: Η ανακοίνωση για τη νέα σεζόν και οι πρώτες φωτογραφίες

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Αυτή είναι η 38χρονη Βρετανίδα που εντοπίστηκε νεκρή μέσα στη βαλίτσα

16:10ΕΛΛΑΔΑ

Σκιτσογράφος Στάθης κατά Τασούλα: «Αυτός ο... ραγιαδόφρων είναι Πρόεδρος της Δημοκρατίας»

16:26ΥΓΕΙΑ

Σε ποιες παραλίες της Αττικής απαγορεύεται η κολύμβηση - Νέα εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Η Έρη Ρίτσου για την απαγόρευση του «Γιάννη του φονιά»: Κάνει λόγο για συμπλέγματα και τραγελαφικά των κληρονόμων

14:19ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Μαύρη σελίδα για το ελληνικό τραγούδι» - Η δημοσίευση της Καίτης Γαρμπή για τον Μανώλη Μητσιά

16:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η ηθοποιός και τραγουδίστρια Μαίρη Νταλμάς

15:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συνδυασμός υψηλών πιέσεων στα Βαλκάνια και χαμηλών στην Ανατολική Μεσόγειο - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

17:17ΕΛΛΑΔΑ

«Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος»: Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: «Η φωτιά ειναι ανεξέλεγκτη - Δεν υπάρχουν εναέρια μέσα», λέει ο δήμαρχος της περιοχής

08:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: «Γι’ αυτό έχεις τη βιζιτού που πουλάει κοπέλια στην κλινική;» – Ο σκοτεινός ρόλος της συντρόφου του «Πατομπούκαλου»

18:15ΥΓΕΙΑ

Μεταδοτική μορφή καρκίνου σε γατόψαρα ανακάλυψαν επιστήμονες - Νέο φως στον μηχανισμό της νόσου

13:51LIFESTYLE

Μίνα Καραμήτρου: Παραιτήθηκε από το OPEN

09:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το φετινό καλοκαίρι έως τώρα και τι έρχεται - Κρίσιμα τα επόμενα 24ώρα

11:00WHAT THE FACT

Γιατί οι αεροσυνοδοί σάς χαιρετούν στην πόρτα του αεροπλάνου – Τι ελέγχουν όταν επιβιβάζεστε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ