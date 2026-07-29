Αλεξοπούλου για θάνατο πυροσβεστών: «Να μη μηδενίζουμε - Δεν μπορούμε να μη συγκρίνουμε»

Snapshot Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χριστίνα Αλεξοπούλου κατηγόρησε τον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρο Καζαμία για «μηδενισμό» σχετικά με την κριτική στον εξοπλισμό των πυροσβεστών.

Ο Αλέξανδρος Καζαμιάς εξέφρασε ανησυχίες για την επάρκεια και την ασφάλεια του πυροσβεστικού εξοπλισμού που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των πυροσβεστών.

Η συζήτηση προέκυψε μετά τον τραγικό θάνατο δύο πυροσβεστών κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

Η Χριστίνα Αλεξοπούλου τόνισε ότι δεν πανηγυρίζουν για τις υπάρχουσες συνθήκες, αλλά συγκρίνουν τη σημερινή κατάσταση με προηγούμενα χρόνια, υποστηρίζοντας ότι έχουν γίνει βελτιώσεις.

Η βουλευτής κατηγόρησε επίσης άλλα κόμματα για μη στήριξη του άρθρου 24 στη Συνταγματική Αναθεώρηση που αφορά την κλιματική κρίση, απαντώντας σε πολιτικές αντιπαραθέσεις με έντονο ύφος. Snapshot powered by AI

Ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύ της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Χριστίνας Αλεξοπούλου και του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρου Καζαμία, με φόντο τον τραγικό θάνατο των δύο πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος, κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

Οι δύο πολιτικοί βρίσκονταν σε τηλεοπτικό πάνελ στην ΕΡΤ, μαζί με τον γραμματέα του Τομέα Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, Χρήστο Κακλαμάνη, όταν γνωστοποιήθηκε η είδηση του θανάτου των δύο πυροσβεστών. Εξέφρασαν τα συλληπητήριά τους, ωστόσο η συζήτηση γρήγορα μετατέθηκε στο πολιτικό σκηνικό και τις πολιτικές γύρω από τα όσα έχουν γίνει για τη διασφάλιση των πυροσβεστών εν γένει.

Ο κ. Καζαμιάς εξέφρασε τους προβληματισμούς τους σχετικά με τον εξοπλισμό και τα οχήματα του πυροσβεστικού σώματος, αναφέροντας ότι συχνά δεν είναι επαρκή, ούτε σύγχρονα, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή των πυροσβεστών.

Η κριτική αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της κ. Αλεξοπούλου, η οποία έκανε λόγο «μηδενισμό» από πλευράς του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας. «Δεν νομίζω ότι κανείς πρέπει να μηδενίζει μια προσπάθεια που γίνεται από ένα οργανωμένο κράτος, όπως είναι η χώρα μας, την ίδια ώρα που η κλιματική κρίση φέρνει αυτά τα τραγικά γεγονότα σε όλες τις χώρες του κόσμου, με δεδομένες αυτές τις αλλαγές που υπάρχουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με τη δημοσιογράφο της ΕΡΤ να αναφέρει ότι ο κ. Καζαμίας δεν είπε ακριβώς αυτό και ότι εξέφρασε έναν γενικότερο προβληματισμό για το κατά πόσο διαφυλάσσεται η ασφάλεια των πυροσβεστών, η κ. Αλεξοπούλου επέμεινε σε έντονο ύφος: «Ο κ. Καζαμίας μηδενίζει. Εγώ λέω ποτέ δεν πανηγυρίζουμε. Έχω μια άλλη στάση σε αυτό το θέμα. Ποτέ δεν μπορεί να είναι απόλυτα τέλεια μια κατάσταση, η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη από τον άνθρωπο αυτή η καταστροφή. Μια πυρκαγιά δεν μπορεί να την κερδίσει τόσο εύκολα ένας οποισδήποτε άνθρωπος, ένα οποιοδήποτε κράτος. Το βλέπουμε παντού αυτό. Άρα δεν πανηγυρίζουμε για τα περισσότερα που έχουμε, όμως δεν μπορούμε να μην συγκρίνουμε σε σχέση με άλλες περιόδους. Αλλά είναι τόσο μικρό όλο αυτό, μπροστά στην απώλεια των ανθρώπινων ζωών».

Στη συνέχεια, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε τη μη στήριξη των υπόλοιπων πολιτικών κομμάτων στο άρθρο 24, κατά τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, το οποίο αφορά την κλιματική κρίση, λέγοντας, μάλιστα, «να μην έρχεται ο κάθε κύριος Καζαμιάς προς όφελος της πολιτικής του επιβίωσης να μηδενίζει μια προσπάθεια».

Στη φράση αυτή απάντησε έντονα και ο κ. Καζαμίας, αναφέροντας: «Ο κάθε κύριος Καζαμίας; Δεν ντρέπεστε; Είναι ντροπή να μιλάτε έτσι», με την κ. Αλεξοπούλου να απαντά: «Οι άνθρωποι αυτοί, μηδενίζοντας έτσι, μηδενίζει και την προσπάθεια όλων αυτών των χιλιάδων ανθρώπων που για ελάχιστα χρήματα δίνουν τη ζωή τους για να βρίσκονται δίπλα στους πολίτες».

«Δεν πανηγυρίζουμε ποτέ, γιατί το απόλυτο δεν υπάρχει, αλλά συγκρίνουμε και ξέρουν και οι ίδιοι τις διαφορές που έχει σήμερα η Πυροσβεστική σε σχέση με πριν επτά και δέκα χρόνια», κατέληξε η «γαλάζια» βουλευτής.

Διαβάστε επίσης