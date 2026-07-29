Δένδιας για νεκρούς πυροσβέστες: Βαθύτατη θλίψη, η σκέψη μας σε οικείους και συναδέλφους τους

Συλλυπητήρια από τον υπουργό Εθνικής Αμύνης 

Μάνος Χατζηγιάννης

Δένδιας για νεκρούς πυροσβέστες: Βαθύτατη θλίψη, η σκέψη μας σε οικείους και συναδέλφους τους
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Στο θάνατο των δύο πυροσβεστών στη φωτιά στο Ρέθυμνο αναφέρθηκε σε ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Συγκεκριμένα ανέφερε:

Βαθύτατη θλίψη για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Η σκέψη μας βρίσκεται στους οικείους τους και στους συναδέλφους τους στο Πυροσβεστικό Σώμα, στους οποίους απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Η επίσημη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για την τραγωδία

Η επίσημη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα.

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες.

Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας.

Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».

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