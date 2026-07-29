Θεσπρωτία: Αλιεύθηκε λαγοκέφαλος στα Σύβοτα - Προειδοποίηση για την κατανάλωσή του

Πρόκειται για την τρίτη επίσημη καταγραφή του συγκεκριμένου είδους στη Θεσπρωτία

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Θεσπρωτία: Αλιεύθηκε λαγοκέφαλος στα Σύβοτα - Προειδοποίηση για την κατανάλωσή του
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στη Θεσπρωτία αλιεύθηκε για τρίτη φορά λαγοκέφαλος.
  • Ο λαγοκέφαλος προκαλεί ζημιές στα αλιευτικά εργαλεία και απειλεί τη θαλάσσια βιοποικιλότητα λόγω θήρευσης κεφαλόποδων.
  • Περιέχει την τοξική ουσία τετροδοτοξίνη, που μπορεί να αποβεί θανατηφόρα για τον άνθρωπο και δεν υπάρχει αντίδοτο.
  • Η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας προειδοποιεί να αποφεύγεται η κατανάλωση του λαγοκέφαλου.
  • Σε περίπτωση αλίευσης λαγοκέφαλου, οι πολίτες πρέπει να ενημερώνουν το Τμήμα Αλιείας ή το Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας.
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Λαγοκέφαλο αλίευσε επαγγελματίας ψαράς στην παράκτια περιοχή των Συβότων Θεσπρωτίας, τη Δευτέρα, παραδίδοντάς τον στο Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.

Σύμφωνα με το epirusgate.gr, πρόκειται για την τρίτη επίσημη καταγραφή του συγκεκριμένου είδους στη Θεσπρωτία. Οι δύο προηγούμενες είχαν σημειωθεί το 2012 στην Ηγουμενίτσα και το 2017 στα Σύβοτα.

Ο λαγοκέφαλος, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αρμόδιας διεύθυνσης της ΠΕ Θεσπρωτίας, συγκαταλέγεται στα κυριότερα εισβολικά είδη που έχουν περάσει στη Μεσόγειο μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

Η παρουσία του προκαλεί προβλήματα στην αλιεία, καθώς μπορεί να καταστρέψει αλιευτικά εργαλεία, ενώ αποτελεί απειλή και για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα, μεταξύ άλλων λόγω της θήρευσης κεφαλόποδων.

Ιδιαίτερα σοβαρός είναι και ο κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία, καθώς ο λαγοκέφαλος περιέχει τετροδοτοξίνη, μια εξαιρετικά επικίνδυνη νευροτοξίνη. Η κατανάλωσή του μπορεί να αποβεί θανατηφόρα, ενώ δεν υπάρχει αντίδοτο.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας καλεί τους πολίτες και τους αλιείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην αναγνώριση του είδους και να μην το καταναλώνουν.

Σε περίπτωση νέας αλίευσης λαγοκέφαλου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνουν το Τμήμα Αλιείας, καθώς και το Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας ή τους λιμενικούς σταθμούς Συβότων και Σαγιάδας.

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