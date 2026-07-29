Ασυνήθιστη εικόνα: Αγριογούρουνο δροσίζεται κάτω από διάσημο σιντριβάνι

Snapshot Ένα αγριογούρουνο στη Ρώμη βρήκε καταφύγιο από τον καύσωνα κάτω από ένα δημόσιο σιντριβάνι Nasone.

Τα Nasone είναι διάσημα σιντριβάνια πόσιμου νερού με μορφή μεγάλης μύτης που βρίσκονται σε όλη την ιταλική πρωτεύουσα.

Οι υψηλές θερμοκρασίες στην Ευρώπη προκαλούν ασυνήθιστες συμπεριφορές τόσο σε ανθρώπους όσο και σε ζώα.

Το αγριογούρουνο δεν δίστασε να πλησιάσει κοντά σε ανθρώπινη παρουσία, συγκεκριμένα στα στούντιο της ιταλικής ραδιοτηλεόρασης Rai στη Saxa Rubra. Snapshot powered by AI

Οι υψηλές θερμοκρασίες σε όλη την Ευρώπη, έχουν οδηγήσει πολλούς στα... άκρα. Όμως δεν υποφέρουν μόνο οι άνθρωποι από τη ζέστη, αλλά και τα ζώα, πολλά από τα οποία αναζητούν μικρή ανάσα δροσιάς, προσφέροντας ασυνήθιστες εικόνες.

Στην Ιταλία, ένα αγριογούρουνο δεν δίστασε να βρεθεί τόσο κοντά στην ανθρώπινη παρουσία, και συγκεκριμένα κοντά στα στούντιο της ιταλική ραδιοτηλεόρασης Rai στη Saxa Rubra της Ρώμης, ψάχνοντας τρόπο να δροσιστεί.

Και τον βρήκε.

Πλάνα δείχνουν το ζώο να ξαπλώνει κάτω από ένα Nasone τα διάσημα δημόσια σιντριβάνια από χυτοσίδηρο που απλώνονται σε όλη την ιταλική πρωτεύουσα, προσφέροντας δωρεάν πόσιμο νερό και πήραν το όνομά τους από το σχήμα της βρύσης που μοιάζει με μεγάλη μύτη.

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