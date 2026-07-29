Φωτιά στο Ρέθυμνο: Μήνυμα 112 για εκκένωση της περιοχής Τριόπετρας

Snapshot Η φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο μαίνεται ανεξέλεγκτη, με την Πολιτική Προστασία να εκδίδει μηνύματα 112 για εκκένωση περιοχών, συμπεριλαμβανομένης της Τριόπετρας.

Οι κάτοικοι στην περιοχή Τριόπετρα καλούνται να απομακρυνθούν μέσω της παραλιακής οδού Αγιοβασιλιώτικου προς Κεραμέ.

Δύο πυροσβέστες ηλικίας 26 και 28 ετών βρέθηκαν νεκροί μέσα σε όχημα κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

Η Πυροσβεστική αναγνώρισε τον θάνατο των δύο πυροσβεστών ως ηρωικό και εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη και συλλυπητήρια στις οικογένειες τους. Snapshot powered by AI

Νέα α πύρινα μέτωπα ξεσπούν στο νότιο Ρέθυμνο στην Κρήτη, με την Πολιτική Προστασία να αποστέλλει διαδοχικά μηνύματα από το 112.

Το τελευταίο μήνυμα που απεστάλη αφορά την εκκένωση της περιοχής Τριόπετρας, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

Εξαιτίας της φωτιάς εκδόθηκε μήνυμα και από το 112, το οποίο καλεί τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν μέσω παραλιακής οδού Αγιοβασιλιώτικου προς Κεραμέ.

Η Τριόπετρα είναι παραθαλάσσιος οικισμός της Κοινότητος Ακουμίων του δήμου Αγίου Βασιλείου, της περιφερειακής ενότητος Ρεθύμνης της Κρήτης.

Νωρίτερα, σημειώθηκε τραγωδία σημειώθηκε κατά την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, καθώς δύο πυροσβέστες εντοπίστηκαν νεκροί, μέσα στο όχημά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο πυροσβέστες, ηλικίας 26 και 28 ετών.

Η επίσημη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα. Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες. Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας. Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».

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