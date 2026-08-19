Wall Street Journal: Ο Τραμπ πιέζει για μία συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει τους συνεργάτες του να οργανώσουν συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν μέσα στο φθινόπωρο.

Η πιθανή συνάντηση θα λάβει χώρα κατά την επίσκεψη του Τραμπ στη Σενζέν της Κίνας τον Νοέμβριο, στα πλαίσια της Συνόδου APEC.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι έχει επικοινωνήσει με τον Κιμ σχετικά με τη μείωση της αμερικανικής παρουσίας στις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με τη Νότια Κορέα.

Αυξάνονται οι προσπάθειες από την πλευρά των ΗΠΑ για την επανέναρξη απευθείας συνομιλιών με τη Βόρεια Κορέα. Snapshot powered by AI

Δημοσίευμα της Wall Street Journal το οποίο επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους κάνει λόγο για πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ στους συνεργάτες του, προκειμένου να οργανώσουν συνάντηση με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, μέσα στους επόμενους μήνες.

Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα ήθελε να συναντηθεί μαζί του μέσα στο φθινόπωρο, κατά την επόμενη επίσκεψή του στην Ασία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόκειται να βρεθεί στη Σενζέν της Κίνας τον επόμενο Νοέμβριο, στα πλαίσια της Σύνοδο Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε εχθές, Τρίτη, σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι έχει επικοινωνήσει με τον Κιμ Γιονγκ Ουν σχετικά με την απόφασή του να μειώσει την αμερικανική παρουσία στις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις ΗΠΑ-Νότιας Κορέας.

Σχετικά με την επικοινωνία των δύο ηγετών δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες, ωστόσο το τελευταίο διάστημα φαίνεται να εντείνονται οι προσπάθειες για επανέναρξη των απευθείας συνομιλιών μεταξύ των δύο κρατών, από τη μεριά των ΗΠΑ.

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