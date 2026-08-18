Τραμπ: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει ανταποκριθεί στις προσπάθειες επανέναρξης των επικοινωνιών

Η δήλωση έρχεται μετά την απόφαση Τραμπ να μειώσει τη συμμετοχή των ΗΠΑ σε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με τη Νότια Κορέα

Ελένη Ευστρατίου

Τραμπ: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει ανταποκριθεί στις προσπάθειες επανέναρξης των επικοινωνιών
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει ανταποκριθεί στις προσπάθειες επανέναρξης των επικοινωνιών μεταξύ ΗΠΑ και Βόρειας Κορέας.
  • Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη μείωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων με τη Νότια Κορέα, επικαλούμενος το κόστος και τη στάση της Σεούλ.
  • Η Βόρεια Κορέα δεν έχει σχολιάσει δημόσια τη δήλωση Τραμπ για την επικοινωνία με τον Κιμ.
  • Οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας κατέρρευσαν μετά τις συναντήσεις κορυφής του 2018 και 2019 χωρίς συμφωνία.
  • Η Βόρεια Κορέα έχει ενισχύσει τις σχέσεις της με τη Ρωσία και την Κίνα και παρέχει στρατιωτική υποστήριξη στη Ρωσία στον πόλεμο στην Ουκρανία.
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, έχει ανταποκριθεί στις προσπάθειες επαναφοράς των επικοινωνιών μεταξύ των δύο κρατών.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου στο Οβάλ Γραφείο, γιατί ο Κιμ δεν είχε ανταποκριθεί στις προσπάθειές του να επανασυνδεθούν, ο Τραμπ απάντησε λακωνικά: «Το έχει κάνει», χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την επικοινωνία τους.

Η δήλωση του Αμερικανού προέδρου έγινε μία ημέρα αφότου ανακοίνωσε την πρόθεσή του να μειώσει ουσιαστικά τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις των ΗΠΑ με τη Νότια Κορέα, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τη Βόρεια Κορέα «μη απειλητική και αξιοσέβαστη».

Παράλληλα, δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημη δημόσια αντίδραση από την Πιονγιάνγκ σχετικά με τη συγκεκριμένη δήλωση του Τραμπ.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει το ενδιαφέρον του για την αναβίωση της προσωπικής διπλωματίας με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, όπως είχε συμβεί κατά την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο.

Οι δύο ηγέτες είχαν πραγματοποιήσει συναντήσεις κορυφής το 2018 και το 2019, ενώ είχαν ανταλλάξει και επιστολές. Οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας, ωστόσο, κατέρρευσαν χωρίς συμφωνία.

Έκτοτε, η Πιονγιάνγκ έχει ενισχύσει σημαντικά τους δεσμούς της με τη Ρωσία, διατηρώντας παράλληλα στενή σχέση με την Κίνα. Η Βόρεια Κορέα έχει επίσης παράσχει στρατιωτική υποστήριξη στη Ρωσία στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Την Κυριακή, ο Τραμπ έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο να μειώσει ουσιαστικά τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με τη Νότια Κορέα, επικαλούμενος το υψηλό κόστος τους και τη στάση της Σεούλ απέναντι στις αμερικανικές ενέργειες κατά του Ιράν.

Η Βόρεια Κορέα αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις ΗΠΑ–Νότιας Κορέας ως πρόβα πολέμου.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ χαρακτήρισε τις ασκήσεις «δαπανηρές» και υποστήριξε ότι στέλνουν ένα «εντελώς ακατάλληλο και εχθρικό» μήνυμα προς μια χώρα που, όπως είπε, δεν ήταν απειλητική και είχε επιδείξει σεβασμό κατά τη διάρκεια της προεδρίας του.

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