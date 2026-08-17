Τραμπ:  Οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν παράταση της προσωρινής συμφωνίας με το Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσοιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδιώκουν παράταση του μνημονίου κατανόησης (MoU) με το Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να συνάψει με τις Ηνωμένες Πολιτείες το είδος της συμφωνίας που ο ίδιος θεωρεί απαραίτητο.

Οι Ιρανοί «θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλά δεν θα καταλήξουν στο είδος της συμφωνίας που θεωρώ απαραίτητη», δήλωσε και έσπευσε να προσθέσει:

«Είμαστε εδώ για έναν μόνο λόγο: Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο. Το καταλαβαίνετε αυτό; Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο και δεν θα έχει».

Σε ό,τι αφορά τα Στενά του Ορμούζ, ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε:

«Η ανακήρυξη της Ουάσινγκτον ως αμερικανικού εδάφους είναι μια εξαιρετική ιδέα».

«Θα ήταν εξαιρετική ιδέα να ανακηρυχθεί το Στενό του Ορμούζ ως αμερικανικό έδαφος. Το ελέγχουμε ήδη», σημείωσε.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στο Ομάν, λέγοντας πως «δεν τα έχει πάει πολύ καλά, αλλά θα τους χειριστούμε όπως έχουμε χειριστεί άλλες χώρες».

Αναφερόμενος στη Βόρεια Κορέα, είπε πως έχει καλή σχέση με τον ηγέτη της Κιμ Γιονγκ Ουν.

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