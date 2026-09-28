Βίντεο ντοκουμέντο από τη φωτιά σε καφετέρια σε ισόγειο πολυκατοικίας -Εξετάζεται εμπρηστική επίθεση

Snapshot Η φω που ξέσπασε σε καφετέρια στο ισόγειο τριώφης πολυκατοικίας στην Καλογρέζα θεωρείται πιθανός εμπρησμός και διερευνάται από το ανακριτικό της Πυροσβεστικής.

Η καφετέρια καταστράφηκε ολοσχερώς και προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στα διαμερίσματα που βρίσκονται πάνω από αυτήν.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 04:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου και οι Αρχές έχουν συλλέξει βιντεοληπτικό υλικό από κοντινές επιχειρήσεις.

Η συγκεκριμένη καφετέρια είχε εμπλακεί σε προηγούμενο σοβαρό περιστατικό πριν από τρία χρόνια, όταν ένας άνδρας σκοτώθηκε από διασταυρούμενα πυρά.

Μάρτυρας ανέφερε ότι άκουσε τρεις εκρήξεις πριν από την εκδήλωση της φωτιάς, η οποία κατέστρεψε όλα τα διαμερίσματα από τη μία πλευρά της πολυκατοικίας. Snapshot powered by AI

Τα αίτια της φωτιάς, η οποία ξέσπασε σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία και κατέστρεψε μεγάλο μέρος μιας τριώροφης πολυκατοικίας έχει αναλάβει το ανακριτικό της Πυροσβεστικής, καθώς όλα δείχνουν ότι πρόκειται για εμπρησμό.

Οι φλόγες κατέκαψαν ολοσχερώς την επιχείρηση, όπως φαίνεται στο βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, ενώ προκάλεσαν κι εκτεταμένες ζημιές στα διαμερίσματα που βρίσκονται πάνω από την καφετέρια επί της οδού Κασταμονής στην Καλογρέζα.

Στην ίδια καφετέρια, πριν από περίπου τρία χρόνια είχε σκοτωθεί ένας άνδρας, από διασταυρούμενα πυρά, όταν είχε γίνει συμπλοκή μεταξύ Αλβανών κακοποιών κι ένας ομοεθνής τους είχε δεχθεί «αδέσποτη» σφαίρα, καταλήγοντας λίγες ώρες αργότερα στο ΚΑΤ, όπου διακομίσθηκε.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 04:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας (28/9) με τις Αρχές να έχουν συλλέξει ήδη βιντεοληπτικό υλικό από παρακείμενες επιχειρήσεις.

«Έχουν καεί όλα τα διαμερίσματα από τη μια πλευρά. Η φωτιά ξεκίνησε από κάτω. Μια γυναίκα άκουσε τρεις εκρήξεις», είπε μάρτυρας μιλώντας στους τηλεοπτικούς σταθμούς.

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