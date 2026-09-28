Νέα γειτονιά αποκτά τον μεγαλύτερο δρόμο χωρίς αυτοκίνητα στον Καναδά - Γίνεται ένα «γραμμικό πάρκο»

Snapshot Η νέα γειτονιά Ookwemin Minising στο Τορόντο σχεδιάζεται με κεντρικό δρόμο 800 μέτρων χωρίς αυτοκίνητα, που θα λειτουργεί ως γραμμικό πάρκο με περίπου 400 δέντρα.

Οι δρόμοι της γειτονιάς θα ενσωματώνουν υποδομές για διαχείριση βροχής, βελτίωση μικροκλίματος και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, λειτουργώντας ως «σφουγγάρια» που συλλέγουν και φιλτράρουν το νερό.

Η γειτονιά θα φιλοξενεί περίπου 21.000 κατοίκους και 2.900 θέσεις εργασίας, με στόχο την ένταξη της βιωσιμότητας στον πυρήνα της καθημερινής ζωής και την προώθηση της φύσης, του πολιτισμού και της κοινότητας.

Το όνομα Ookwemin Minising σημαίνει «τόπος της μαύρης κερασιάς» και τιμά τη φυσική ιστορία και τις αυτόχθονες φυτικές κοινότητες της περιοχής.

Ο σχεδιασμός δίνει προτεραιότητα στους δημόσιους χώρους και το πράσινο, επιτρέποντας περισσότερες κατοικίες χωρίς μείωση του πράσινου, ενώ οι δρόμοι προορίζονται πρώτα για ανθρώπους και φύση, και μετά για αυτοκίνητα. Snapshot powered by AI

Μια ολόκληρη γειτονιά στο Τορόντο σχεδιάζεται με έναν διαφορετικό τρόπο. Αντί οι δρόμοι να ανήκουν κυρίως στα αυτοκίνητα, θα μετατραπούν σε χώρους πρασίνου, περιπάτου και συνάντησης.

Η νέα γειτονιά Ookwemin Minising φιλοδοξεί να ανατρέψει τον παραδοσιακό σχεδιασμό των πόλεων, δημιουργώντας περισσότερο χώρο για κατοικίες χωρίς να θυσιάζεται το πράσινο.

Κεντρικό στοιχείο του σχεδιασμού είναι το Centre Commons, μια διαδρομή μήκους περίπου 800 μέτρων, η οποία θα λειτουργεί ως ο κεντρικός δρόμος της γειτονιάς χωρίς αυτοκίνητα. Θα διαθέτει περίπου 400 δέντρα και χαρακτηρίζεται από τους δημιουργούς του ως ο «μεγαλύτερος και πιο φιλόδοξος χώρος χωρίς αυτοκίνητα στον Καναδά που θα λειτουργεί όλο τον χρόνο».

Ένας δρόμος που μοιάζει με πάρκο

Η ιδέα πίσω από το έργο είναι να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον δρόμο μέσα στην πόλη.

«Ο δρόμος είναι σχεδόν σαν μια δημόσια αυλή», εξήγησε ο Rasmus Astrup, designer και συνεργάτης της δανέζικης εταιρείας SLA, η οποία συμμετείχε στον σχεδιασμό της γειτονιάς. «Σαν ένα γραμμικό πάρκο».

Οι υπόλοιποι μικρότεροι δρόμοι θα επιτρέπουν την κυκλοφορία οχημάτων, όμως και εκεί η προτεραιότητα θα δίνεται στους μεγάλους χώρους πρασίνου.

Ο σχεδιασμός τους δεν αφορά μόνο την αισθητική. Οι δρόμοι θα λειτουργούν και ως υποδομές που βοηθούν την πόλη να αντιμετωπίζει τη ζέστη, να διαχειρίζεται τα νερά της βροχής και να ενισχύει τη βιοποικιλότητα.

Οι δρόμοι θα λειτουργούν σαν «σφουγγάρια»

Η βροχή θα αποτελεί μέρος του ίδιου του σχεδιασμού της γειτονιάς. Σύμφωνα με την GHD, μία ακόμη εταιρεία που συμμετέχει στο έργο, το νερό της βροχής θα συλλέγεται, θα φιλτράρεται και θα επαναχρησιμοποιείται μέσω ενσωματωμένων πράσινων υποδομών.

Παράλληλα, διαφορετικές φυτεύσεις θα δημιουργούν χώρους για τα τοπικά είδη και θα βελτιώνουν το μικροκλίμα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Οι ομάδες που σχεδιάζουν τη γειτονιά ονομάζουν την προσέγγιση αυτή «Growing Streets», δηλαδή «δρόμοι που μεγαλώνουν», αντιμετωπίζοντας τους δρόμους ως «δυναμικά, ζωντανά συστήματα».

Οι δρόμοι θα λειτουργούν σαν ένα είδος «σφουγγαριού». Θα απορροφούν το νερό της βροχής, θα διευκολύνουν την πεζή μετακίνηση, ενώ παράλληλα θα φιλοξενούν χώρους μικτής χρήσης για καταστήματα και πολιτιστικές δραστηριότητες.

21.000 άνθρωποι σε μια γειτονιά με περισσότερο πράσινο

Το Ookwemin Minising αναμένεται να φιλοξενήσει περίπου 21.000 ανθρώπους και να δημιουργήσει περίπου 2.900 θέσεις εργασίας, ενώ η εγκατάσταση των κατοίκων προβλέπεται να ξεκινήσει στις αρχές της δεκαετίας του 2030.

Στόχος είναι η βιωσιμότητα να μην αποτελεί απλώς ένα χαρακτηριστικό της γειτονιάς, αλλά να βρίσκεται στον πυρήνα της καθημερινής ζωής, μαζί με την ομορφιά και τους χώρους όπου οι κάτοικοι μπορούν να συναντιούνται.

«Σε αυτή τη γειτονιά ξεκινάμε από τη ζωή ανάμεσα στα κτίρια», ανέφερε ο Astrup. «Σχεδιάζοντας πρώτα τους δρόμους και τους δημόσιους χώρους, δημιουργούμε τις συνθήκες για μια πραγματικά σπουδαία γειτονιά, όπου η φύση, ο πολιτισμός και η καθημερινή ζωή συνδέονται στενά».

Ένα όνομα που τιμά τη φύση

Ακόμη και το όνομα της γειτονιάς συνδέεται με τον φυσικό της χαρακτήρα. Ookwemin Minising σημαίνει «τόπος της μαύρης κερασιάς» στη γλώσσα Anishinaabemowin/Ojibwemowin.

Όπως αναφέρεται σε έκθεση για την πόλη του Τορόντο, το όνομα τιμά τη φυσική ιστορία της περιοχής, αναγνωρίζει το όραμα για περιβαλλοντική αποκατάσταση και αναδεικνύει τη μελλοντική φροντίδα των αυτόχθονων φυτικών κοινοτήτων.

Ο σχεδιασμός με επίκεντρο τα δέντρα δεν έχει, επομένως, μόνο συμβολικό χαρακτήρα. Στόχος είναι οι υποδομές της γειτονιάς να ενσωματώνονται στο φυσικό περιβάλλον αντί να λειτουργούν ανεξάρτητα από αυτό.

«Αυτό το έργο δείχνει πώς οι υποδομές και ο δημόσιος χώρος μπορούν να λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύστημα», δήλωσε ο Chris Hunter, διευθύνων σύμβουλος της GHD για την Αμερική.

Όπως εξήγησε, η ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή, η διαχείριση του νερού και οι στρατηγικές χαμηλών εκπομπών άνθρακα ενσωματώνονται απευθείας στον σχεδιασμό των δρόμων.

Έτσι, οι υποδομές δεν έχουν μόνο πρακτικό ρόλο, αλλά μπορούν παράλληλα να βελτιώνουν την καθημερινότητα και να συμβάλλουν στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της περιοχής.

Η βασική ιδέα είναι πως μια γειτονιά μπορεί να έχει περισσότερες κατοικίες χωρίς να χρειάζεται να έχει λιγότερο πράσινο. Στο Ookwemin Minising, οι δρόμοι σχεδιάζονται πρώτα ως χώροι για ανθρώπους, φύση και κοινότητα και μετά ως χώροι για την κυκλοφορία των αυτοκινήτων.