Θυμάστε πόσο κόστιζε το σουβλάκι στην Κρήτη πριν από 10 χρόνια;

Μπορεί σήμερα ένα σουβλάκι να θεωρείται από πολλούς ένα από τα πιο γρήγορα και εύκολα γεύματα, όμως πριν από περίπου δέκα χρόνια η τιμή του ήταν αισθητά διαφορετική. Το 2016, στην Κρήτη, ένα τυλιχτό σουβλάκι μπορούσε να κοστίζει περίπου 2 έως 2,50 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή και το κατάστημα.

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