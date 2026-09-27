Καιρός: Η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - 180 χιλιοστά βροχής στον Κάβο Μαλιά - Νέα επιδείνωση

Snapshot Σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται σήμερα με εξασθένηση των ισχυρών φαινόμενων σε Πελοπόννησο, Εύβοια και Αιγαίο.

Στον Κάβο Μαλιά καταγράφηκαν 180 χιλιοστά βροχής, ενώ σημαντικά ύψη βροχής σημειώθηκαν και σε Ψαχνά Ευβοίας, Αμοργό και Λιβάδι Παρνασσού.

Ισχυροί άνεμοι με ριπές άνω των 100 χλμ/ώρα επλήγησαν περιοχές όπως η Πεντέλη, η Μυτιλήνη και η Ροδόπη, με σταδιακή υποχώρηση τις επόμενες ώρες.

Από την Τετάρτη προβλέπεται νέα επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές κυρίως σε Εύβοια και Κρήτη και ενίσχυση ανέμων έως 9 μποφόρ.

Η χώρα εισέρχεται σε νέα φάση φθινοπωρινού καιρού με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους μετά την πρόσκαιρη βελτίωση. Snapshot powered by AI

Σταδιακή βελτίωση παρουσιάζει ο καιρός, καθώς τα ισχυρότερα φαινόμενα που έπληξαν Πελοπόννησο, Εύβοια και Αιγαίο εξασθενούν. Τοπικές βροχές θα επιμείνουν για λίγες ακόμη ώρες, ενώ περισσότεροι από 9.000 κεραυνοί έχουν καταγραφεί στη χώρα.

Η εικόνα του καιρού θα είναι αισθητά βελτιωμένη αύριο, Δευτέρα, με τα φαινόμενα να περιορίζονται κυρίως στην Κρήτη, όπου αναμένονται μόνο τοπικές βροχές.

Τα πιο έντονα φαινόμενα στην Εύβοια έχουν πλέον περάσει, ενώ κατά τις επόμενες ώρες αναμένεται περαιτέρω εξασθένηση της κακοκαιρίας στην Πελοπόννησο και στο Αιγαίο. Η βελτίωση θα κινηθεί σταδιακά από τα βόρεια προς τα νότια.

Παρά την αποκλιμάκωση, τοπικές βροχές θα συνεχίσουν να εκδηλώνονται στην Εύβοια και τη Στερεά Ελλάδα, ενώ στην Κρήτη υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η ηλεκτρική δραστηριότητα του τελευταίου 24ώρου, καθώς περισσότεροι από 9.000 κεραυνοί καταγράφηκαν σε ολόκληρη τη χώρα.

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση κεραυνικής δραστηριότητας σημειώθηκε πάνω από θαλάσσιες περιοχές.

Πού έπεσε η περισσότερη βροχή

Σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν σε αρκετές περιοχές. Στα Ψαχνά Ευβοίας το ύψος της βροχής έφθασε τα 127 χιλιοστά, ενώ στην Αμοργό καταγράφηκαν 86 χιλιοστά και στο Λιβάδι Παρνασσού 83 χιλιοστά.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η ποσότητα βροχής στη νοτιοανατολική Πελοπόννησο, καθώς στον Κάβο Μαλιά έφθασε τα 180 χιλιοστά.

Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο

Ισχυροί άνεμοι έπληξαν επίσης πολλές περιοχές της χώρας, με τις ριπές να ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα στην Πεντέλη, τη Μυτιλήνη και τη Ροδόπη.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας αναμένεται σταδιακή υποχώρηση των ανέμων στο Αιγαίο. Από τα 8 μποφόρ που έφθασαν κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, προβλέπεται να περιοριστούν στα 7 μποφόρ.

Νέα επιδείνωση από Τετάρτη με βροχές και 9 μποφόρ

Νέα μεταβολή του καιρού αναμένεται από την Τετάρτη, με το φθινοπωρινό σκηνικό να επιστρέφει σε αρκετές περιοχές της χώρας. Ισχυρές βροχοπτώσεις προβλέπονται κυρίως σε Εύβοια και Κρήτη, ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φθάνοντας τοπικά έως και τα 9 μποφόρ.

Παράλληλα, άστατος θα είναι ο καιρός και σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν κατά τόπους βροχές και φαινόμενα αστάθειας.

Νέα ενίσχυση των ανέμων

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της νέας μεταβολής θα αποτελέσουν οι άνεμοι, οι οποίοι θα ενισχυθούν εκ νέου.

Οι ριπές αναμένεται να φθάσουν τοπικά έως και τα 9 μποφόρ, δημιουργώντας ένα νέο διάστημα έντονα φθινοπωρινού καιρού.

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