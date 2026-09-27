Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Θα έκοβα το χέρι μου ότι κοιμάται», λέει ο υπνοθεραπευτής

Snapshot Ο υπνοθεραπευτής διαβεβαιώνει πως στη φωτογραφία που έλαβε με τον Γιώργο Μαζωνάκη νόμιζε πως ήταν ζωντανός.

Η ιατρική ευθύνη για τη θεραπεία του Γιώργου Μαζωνάκη φέρεται να ανήκει αποκλειστικά σε έναν γιατρό, ενώ ο υπνοθεραπευτής αρνείται οποιοδήποτε οικονομικό ή νομικό όφελος από την υπόθεση.

Ο υπνοθεραπευτής υποστηρίζει ότι ο Μαζωνάκης δεν είχε καθαρό νου για να ανταποκριθεί στη θεραπευτική διαδικασία και ότι υπήρξαν αλλαγές στα σχέδια της θεραπείας του πριν τον θάνατο.

Υπάρχουν μηνύματα που αποδεικνύουν την επικοινωνία ανάμεσα στον υπνοθεραπευτή, τον Μαζωνάκη και τη γιατρό σχετικά με τη θεραπεία.

Ο υπνοθεραπευτής δηλώνει ότι έχει υποστεί προσωπική και επαγγελματική ζημιά από τα δημοσιεύματα, τα οποία χαρακτηρίζει ψευδή και συκοφαντικά. Snapshot powered by AI

Για την επίμαχη φωτογραφία με τον Γιώργο Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης μίλησε ο υπνοθεραπευτής, αναφερόμενος επιπλέον και σε επιχειρηματίες που μπαινοέβγαιναν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Μιλώντας στο MEGA και στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» ο υπνοθεραπευτής ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έστειλε ένα μήνυμα SMS στην κ. Γ… Τρίτη το πρωί. Ότι ‘’τι είναι αυτό το πράγμα που θα κάνω, που θα πληρώσω τρεις χιλιάδες ή έξι χιλιάδες;’’. Γιατί στην ουσία είναι δύο δόσεις. Κάνει σε απόσταση εβδομήντα δύο ωρών. Εγώ πληρώθηκα από τον όμιλο και μάλιστα ρώτησα. Μου έδωσαν 200 ευρώ και ρώτησα ‘’πού να κόψω τιμολόγιο. Στείλτε μου τα στοιχεία που θα κόψω το τιμολόγιο για να σας το στείλω’’. Υπέθεσα λοιπόν εγώ. Υποθέτω τώρα, αυτό δεν είναι εικασία. Μάλλον πληρώνει ο όμιλος για όλα αυτά. Και μπορεί ο όμιλος να έχει αντίρρηση για τα έξι χιλιάρικα. Θα τον στριμώξω».

Αναλυτικά η συνέντευξη που παραχώρησε

«Θα τον στριμώξω» είναι το μήνυμα;

-Εντάξει, το ίδιο πράγμα. Περιφραστικά το ίδιο είναι. Δεν είναι ή το τακτοποιήσω. Αν έλεγα θα το τακτοποιήσω, αν έλεγα θα το συζητήσω. Πάλι δε θα παρεξηγιόταν;

Έχετε λάβει εσείς μια φωτογραφία.

-Ναι.

Διαπιστώνεται από τα δημοσιεύματα ότι ο άνθρωπος ήταν νεκρός.

-Όχι, μετά από ώρες.

Από ώρες. Μήπως ανησυχήσατε που είχατε λάβει τη φωτογραφία; Σκεφτήκατε ότι μήπως εκεί δεν ζούσε;

-Όχι, ποτέ δεν μου πέρασε. Εκείνη την ώρα όχι. Θα έκοβα το χέρι μου ότι κοιμάται. Άμα τη δείτε τη φωτογραφία, είναι κατακόκκινος ο άνθρωπος. Θα μπορούσε κανείς να πει βεβαίως ότι είναι ημιθανής. Εδώ είναι η φωτογραφία στη διάθεση των Αρχών. Αν μου ζητηθεί, την έχω να τη δούνε γιατροί, να την εξετάσουν, να πούνε τη γνώμη τους. Εγώ νόμιζα εκείνη την ώρα ότι είναι κοιμάται ο άνθρωπος, ότι είναι καλά η διαδικασία. Θα έλεγε κάποιος είναι όλα καλά; Και θα έστελνε αυτή τη φωτογραφία; Που κακώς την έστειλε, επαναλαμβάνω. Έχω πέσει από τα σύννεφα. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι πίνουν νερό στο όνομά τους; Πόσοι ασθενείς τους; Έχει άλλη πελατεία ο Θ… και άλλη πελατεία η Γ…. Και έχουν fans σε όλη την Ελλάδα. Βέβαια, ακούω τώρα από τα διάφορα, ότι υπήρχαν και πάρα πολύ δυσαρεστημένοι, που αισθάνθηκαν εξαπατημένοι κλπ. Αλλά θα έκοβα το χέρι μου ότι η Γ… είναι γυναικολόγος – μαιευτήρας. Μου είχε δημιουργήσει, δηλαδή το θεωρούσα δεδομένο. Νομίζω και η κάρτα της το έγραφε. Αλλά παθολογική πράξη, δηλαδή ένας παθολόγος τι κάνει όταν πας σε… δεν υπήρχε μέσα στο ιατρείο αυτό. Άλλα πράγματα γινόντουσαν. Βιοσυντονισμοί, καθαρμοί τέτοιοι του εντέρου, κάτι συσκευές που φωτογράφιζαν και απεικόνιζαν την αύρα. Γενικώς ό,τι είναι της μοδός και στο new age, ας πούμε, περιβάλλον. Όταν εσύ βλέπεις εκεί πέρα ας πούμε το μέγα επιχειρηματία, λες είμαι σε καλό μέρος. Δεν μπορείς να φανταστείς ότι εδώ δεν είναι νόμιμο το πράγμα.

Έχετε βρεθεί σε μία θέση χωρίς να κατηγορείστε για τίποτα. Τελικά κάπως ατύπως να κατηγορείστε.

-Δεν μπορεί να με διασύρουν με ψευδή χαλκεύματα. Εγώ είμαι 62 χρονών, αγαπητή μου. Δεν έχω δει δημόσιο πρόσωπο να διασύρεται σε τέτοιο βάθος και τέτοιο βαθμό. Δεν μπορείς λοιπόν έναν άνθρωπο να τον αποδομήσεις. Όποιος θέλει η αλήθεια μου είναι εκεί. Είναι τοποθετημένη στα άρθρα μου, στα έργα μου, στα βιβλία μου και στη ζωή μου. Και ναι, έχω κάνει πολλά επαγγέλματα. Έγινα μπογιατζής. Κακό είναι; Ούτε ρούχα πούλαγα στην Κέρκυρα ακριβά. Ούτε φωτογράφος ήμουν. Αν μου δώστε μια φωτογραφική μηχανή, θα βγει κουνημένη. Έχω πάρκινσον συνέχεια. Πάει έτσι το χέρι μου. Δεν μπορώ να βγάλω φωτογραφία. Δεν μπορεί να λένε πράγματα που δεν ισχύουν για μένα. Με λένε δημοσιεύματα κτηνίατρο. Ότι φέραν το σκυλί τους σε μένα να το κάνω καλά. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Ρωτήστε όποιον θέλετε. Βγείτε στο δρόμο και ρωτήστε ποιος είναι ο Κομνιανός. Δεν μπορείτε να με λασπώνετε με αυτόν τον τρόπο. Και δεν ξέρω αν αυτή η ζημιά που έγινε στο πρόσωπό μου θα επανορθωθεί ποτέ.

Εσείς μία μέρα, κατόπιν μίας αρνητικής συγκυρίας, βρεθήκατε στο επίκεντρο

-Ναι.

Σας έμαθε όλη η Ελλάδα ως τον υπνοθεραπευτή του Γιώργου Μαζωνάκη. Αυτό, καταρχάς σήμερα, έχει αλλάξει τη ζωή σας, έτσι δεν είναι;

-Φυσικά. Με διέλυσε. Εδώ τώρα προσπαθούν να με βάλουνε κατηγορούμενο, κάποια κανάλια, και σαν συνεργάτη. Εγώ, δεν έχω κανένα οικονομικό όφελος. Δεν είχα κανένα οικονομικό όφελος ποτέ από την κ. Γ…, πέραν της υπηρεσίας που της πρόσφερα. Έχω εδώ το συμφωνητικό αν θέλετε να το δείτε, όπου στην ουσία τη νομική ευθύνη και την ιατρική ευθύνη φέρει μόνον ο κ. Θ…, κανένας άλλος.

Υπάρχει ένα μήνυμα που λέει ότι: “Σε είδα στο TikTok, έχω δει τα βιντεάκια σας και θέλω να…

-Αυτό το μετέφερε στην art manager που έχει και η manager που με πήρε τηλέφωνο για να κλείσει ραντεβού μαζί του. Εγώ δε μίλησα ποτέ με τον Γιώργο παρά μόνο όταν συναντηθήκαμε στο Ψυχικό. Και της λέω: “Ξέρετε κάτι; Για να τον δεχτώ πρέπει τουλάχιστον να έχει υποβάλει το ιστορικό του”. Ούτε αυτό το κάνει. Αντ’ αυτού, μου προτείνει την Τρίτη, να βρεθούμε σε ένα μαγαζί στο Ψυχικό, πράγμα που δεν το έχω κάνει ποτέ για κανέναν. Και της εξηγώ: “Έχω πολλούς celebrities πελάτες. Γιατί ο Γιώργος δεν μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο να με πάρει εμένα κατευθείαν να μιλήσει μαζί μου; Θα το κάνει άμα έρθετε στον τάδε χώρο”. Έρχεται. Μας πήγαν από την αρχή σε έναν ιδιαίτερο χώρο. Αρχίζουνε να τον καταιγίζουν με τις υποχρεώσεις του. Έχει αυτό, έχει εκείνο. Έχει τις φωτογραφήσεις, πρέπει να κάνει το μακιγιάζ. Θα έρθει ο κομμωτής. Στη συναυλία στα 33 χρόνια. Τον άνθρωπο τον πελαγώσανε, τον κεραυνώσανε. Η εκτίμησή μου ήταν η αρχική ότι δε θα συνεργαστώ μαζί του γιατί είχα την αίσθηση ότι δε θα ανταποκριθεί σε μια τέτοια διαδικασία. Ξέρετε, για να ανταποκριθεί κανείς σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να έχει καθαρό νου. Δεν μπορείς να πας ας πούμε μεθυσμένος να κάνεις αυτή τη δουλειά ένας άνθρωπος. Δηλαδή δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Αυτό θα το έκανε την Τρίτη, θα πήγαινε την Τρίτη για θεραπεία με τον γιατρό. Όμως άλλαξαν τα σχέδια την άλλη μέρα και αντί για αυτή την κάθαρση του αίματος πήγε και έκανε υδροθεραπεία.

– Και μετά πάρα δέκα στέλνει ένα μήνυμα. ‘Έφυγε ο Γιώργος;’ Δηλαδή έρχεται προς τα πάνω; Δε μου απαντάει. Και πενήντα τρία την παίρνω τηλέφωνο. Και μου λέει ότι ο Γιώργος τον πήρε το ΕΚΑΒ. Ορίστε; Του έπεσε, λέει, η πίεση και τον πήρε το ΕΚΑΒ. Της λέω: “Εσύ τι κάνεις εκεί; Γιατί δεν τον συνοδεύει κανείς; Γιατί δεν έχει φύγει κάποιος μαζί του;”. Και μου απαντάει: “Έχω πελάτισσα”. Το κλείνω το τηλέφωνο. “Σε κλείνω τώρα”, μου λέει. Το κλείνω το τηλέφωνο και θυμάμαι ότι μου είχε πει τη Δευτέρα ότι παίρνει χαπάκια, πώς το λένε, διουρητικά. Γιατί, λέει, είχε κατακράτηση υγρών και έπαιρνε διουρητικά. Kαι της λέω: “Ρε συ, παίρνει διουρητικά. Στο είπε;” Δηλαδή στέλνω μήνυμα ότι παίρνει διουρητικά ο άνθρωπος. Μήπως αυτά ρίχνουν κι άλλο την πίεση; Μου λέει: “Ναι’’, μου το βεβαιώνει. Δηλαδή, μου επιβεβαιώνει στην ουσία ότι είναι ζωντανός. Εγώ είμαι με την πεποίθηση ότι είναι ζωντανός αυτός ο άνθρωπος. Και μετά της λέω: “Σε πήρα στο λαιμό μου”. Η λογική ποια είναι; Ο Γιώργος όταν έφυγα από το μαγαζί, μου έσφιξε το χέρι και μου λέει: “Νάσο, βοήθησέ με, βοήθα με. Σε παρακαλώ”. Με κοίταξε στα μάτια και τα μάτια του μάλιστα ήταν και πεντακάθαρα. Ήταν ωραία μάτια, καθαρά. Πώς να το πω; Και του είπα: “Θα κάνω ό,τι μπορώ”. Και το “σε πήρα στο λαιμό μου” σημαίνει ότι εφόσον ‘έσκασε’ ένας θάνατος εκεί και, όχι απλά μια υπόταση, η οποία θα διορθωνόταν με εύκολο τρόπο, γιατί έτσι αν είχε διορθωθεί η υπόταση, δε θα έφτανε μακριά αυτή η πληροφορία. Όμως εδώ ο θάνατος δεν κρύβεται. Και, το “σε πήρα στο λαιμό μου”, λοιπόν, οφείλεται σε αυτό το θέμα.

Τα μηνύματα που αντάλλαξε ο υπνοθεραπευτής με τον Γιώργο Μαζωνάκη και την γιατρό

Στην ίδια εκπομπή παρουσιάστηκαν και δύο νέα μηνύματα που αφορούν την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το πρώτο μήνυμα αφορά συνομιλία ανάμεσα στον υπνοθεραπευτή και τον Γιώργο Μαζωνάκη πριν από τον θάνατό του και συγκεκριμένα την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου.

Υπνοθεραπευτής: Η διεύθυνσή μου είναι… Σε περιμένω το απόγευμα της Τετάρτης. Να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Στο χώρο μου.

Γιώργος Μαζωνάκης: Οκ.

Το δεύτερο μήνυμα αφορά επικοινωνία που είχε ο υπνοθεραπευτής με την 56χρονη γιατρό μετά τον θάνατο του τραγουδιστή.

Υπνοθεραπευτής: Ο Μαζώ παίρνει διουρητικά το ξέρεις; Στο είπε; Μήπως για αυτό του έπεσε η πίεση;

Γιατρός: Ναι το ξέρω!

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