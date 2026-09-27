Ηράκλειο: Κατέρρευσε μπαλκόνι από τον 4ο όροφο

Snapshot Στο Ηράκλειο, τμήμα μπαλκονιού από τον τέταρτο όροφο κτιρίου κατέρρευσε.

Τα αποκολληθέντα τμήματα έπεσαν σε σταθμευμένο μηχανάκι χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

Κάτοικοι επισημαίνουν ότι το κτίριο έχει προβλήματα σταθερότητας και το περιστατικό προκάλεσε ανησυχία. Snapshot powered by AI

Τμήμα μπαλκονιού κατέρρευσε από τον τέταρτο όροφο κτιρίου στο Ηράκλειο, ενώ από τύχη δεν υπήρξαν θύματα και τραυματισμοί.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, τα τμήματα που αποκολλήθηκαν έπεσαν στον δρόμο και καταπλάκωσαν ένα σταθμευμένο μηχανάκι, ενώ ευτυχώς εκείνη τη στιγμή δεν περνούσε από το σημείο κάποιος πεζός ούτε κάποιο διερχόμενο όχημα.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν κάτοικοι της περιοχής στο ίδιο μέσο, το συγκεκριμένο κτίριο αντιμετωπίζει προβλήματα, με το σημερινό περιστατικό να προκαλεί έντονη ανησυχία. Όπως επισημαίνουν, ήταν καθαρά θέμα τύχης που δεν υπήρξε τραυματισμός, καθώς η πτώση τμημάτων από τέτοιο ύψος θα μπορούσε, υπό διαφορετικές συνθήκες, να έχει πολύ σοβαρότερες συνέπειες.

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