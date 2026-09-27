«Ρε μπελά που βρήκαμε!» - Το μήνυμα του υπνοθεραπευτή στην Γάκα για τον Μαζωνάκη

Ο υπνοθεραπευτής περιγράφει τις επικοινωνίες του με την κατηγορούμενη γιατρό τις κρίσιμες ώρες

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

«Ρε μπελά που βρήκαμε!» - Το μήνυμα του υπνοθεραπευτή στην Γάκα για τον Μαζωνάκη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο υπνοθεραπευτής Νάσοςομιανός περιέγραψε τις επικοινωνίες του με την κατηγορούμενη γιατρό μετά την επιδείνωση της κατάστασης του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ ο τραγουδιστής βρισκόταν ήδη στο νοσοκομείο «Ελπίς».
  • Σε μηνύματα μεταξύ τους, ο υπνοθεραπευτής εξέφρασε ανησυχία για τα διουρητικά που είχε λάβει ο Μαζωνάκης και ζήτησε πληροφορίες για τον συνοδό του, ενώ ζήτησε να μην διαρρεύσει η υπόθεση.
  • Η φράση «θα τον στριμώξω» που χρησιμοποίησε ο υπνοθεραπευτής αφορά προγραμματισμένο ραντεβού του με τον Μαζωνάκη για να συζητήσουν τη συμφωνία τους και όχι κάποια επιθετική ενέργεια.
  • Ο υπνοθεραπευτής τόνισε ότι η συγκεκριμένη έκφραση παρερμηνεύτηκε και δεν υποδηλώνει συνεργασία ή παράνομες συναλλαγές με την κατηγορούμενη γιατρό.
  • Τα μηνύματα και οι εξηγήσεις του υπνοθεραπευτή έχουν δημοσιοποιηθεί στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας για τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
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Νέα στοιχεία για τις κρίσιμες ώρες μετά την επιδείνωση της κατάστασης του Γιώργου Μαζωνάκη έρχονται στο φως μέσα από όσα περιέγραψε ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός, αλλά και από τα μηνύματα που αντάλλαξε με την κατηγορούμενη γιατρό.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ίδιος στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA, η επικοινωνία του με τη γιατρό συνεχίστηκε ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ήδη μεταφερθεί με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Τα μηνύματα την ώρα που ο Μαζωνάκης βρισκόταν στο «Ελπίς»

Ωστόσο, οι συνομιλίες που επικαλέστηκε ο υπνοθεραπευτής παρουσιάζουν τις επικοινωνίες του με την κατηγορούμενη γιατρό κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα.

Στις 17:05, ο υπνοθεραπευτής τη ρωτά σχετικά με τα διουρητικά που είχε λάβει ο Γιώργος Μαζωνάκης:

ΥΠΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΩΡΑ 17:05:

«Προχθές μου είπες ότι παίρνει διουρητικά. Μήπως αυτό φταίει;»

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΗ ΓΙΑΤΡΟΣ - ΩΡΑ 17:24:

«Και αυτά ρίχνουν την πίεση. Δεν ξέρω τι άλλο έχει πάρει.»

Στις 17:25 ακολουθεί νέο μήνυμα:

ΥΠΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΩΡΑ 17:25:

«Ρε μπελά που βρήκαμε. Ποιος τον συνοδεύει;»

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΗ ΓΙΑΤΡΟΣ:

«Τον πήρε το ΕΚΑΒ. Θα πάω με τον Ηλία (Θεοδωρόπουλο)»

Δύο λεπτά αργότερα, στις 17:27, ο υπνοθεραπευτής στέλνει νέο μήνυμα:

ΥΠΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΩΡΑ 17:27:

«Μη βγει παραέξω η ιστορία.»

Τα συγκεκριμένα μηνύματα έχουν έρθει στο προσκήνιο στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας για τις συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάτου του τραγουδιστή.

Τι είπε για το «θα τον στριμώξω»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η εξήγηση που έδωσε ο υπνοθεραπευτής για τη φράση «θα τον στριμώξω», η οποία είχε περιληφθεί σε μήνυμά του προς την κατηγορούμενη γιατρό.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η φράση αφορούσε το προγραμματισμένο ραντεβού του με τον Γιώργο Μαζωνάκη την Τετάρτη και όχι κάποια άλλη ενέργεια σε βάρος του τραγουδιστή. Σύμφωνα με τον ίδιο, σκόπευε να επιμείνει στον Μαζωνάκη σχετικά με τη συμφωνία που είχαν κάνει και την προσπάθεια να τον βοηθήσει.

«Mου λέει "αρχίσαμε". Και λέω καλά, όταν θα έρθει την Τετάρτη "θα τον στριμώξω" γιατί εγώ θα τον έβλεπα την Τετάρτη. Είναι σημαντικό αυτό. Εγώ δεν θα τον έβλεπα την Τρίτη. Την Τετάρτη θα τον έβλεπα και στην κουβέντα πάνω θα του έλεγα "Ρε φίλε, δεν κάναμε μια συμφωνία να μπορέσουμε να σε βοηθήσουμε να προχωρήσεις;". Ακούγεται πολύ άσχημα το "θα σε στριμώξω". Γενικώς εγώ είμαι λακωνικός και κοφτερός. Ο λόγος μου είναι έτσι. Δεν είναι στρογγυλεμένος ο λόγος μου. Φυσικά ένας τρίτος τι υπέθεσε; Α, αυτοί οι δύο τα παίρνουνε, είναι συνεργάτες και ο Κομιανός παίρνει μίζα».

Ο υπνοθεραπευτής έχει υποστηρίξει ότι η συγκεκριμένη διατύπωση παρερμηνεύτηκε και ότι αναφερόταν στη συζήτηση που σκόπευε να κάνει με τον Γιώργο Μαζωνάκη στο προγραμματισμένο ραντεβού τους. Η εξήγηση αυτή έχει επίσης δημοσιοποιηθεί στο πλαίσιο των νέων στοιχείων που εξετάζονται για την υπόθεση.

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