Τζένιφερ Λόπεζ: Εντυπωσίασε στο Μιλάνο με διάφανο μαύρο φόρεμα-Η εμφάνιση που μαγνήτισε τα βλέμματα
Η τραγουδίστρια έδωσε το «παρών» σε πάρτι των Dolce&Gabbana στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου
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- Η Τζένιφερ Λόπεζ εμφανίστηκε σε πάρτι των Dolce&Gabbana στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου με μαύρο διάφανο φόρεμα που αποκάλυπτε το εσώρουχό της.
- Η 57χρονη τραγουδίστρια συνδύασε το φόρεμα με μαύρο γούνινο παλτό και ψηλοτάκουνα πέδιλα, δημιουργώντας ένα total black look.
- Η εμφάνιση της Λόπεζ ξεχώρισε για τη sensual αισθητική και τη λάμψη, τραβώντας τα φλας των φωτογράφων.
- Η παρουσία της στην Εβδομάδα Μόδας επιβεβαιώνει την προτίμησή της σε τολμηρές επιλογές σε επίσημες εμφανίσεις.
Τα βλέμματα πάνω της συγκέντρωσε για ακόμη μία φορά η Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία εμφανίστηκε στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου με ένα ιδιαίτερα τολμηρό look.
Η 57χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός βρέθηκε στο exclusive πάρτι των Dolce&Gabbana και επέλεξε ένα μαύρο φόρεμα από δαντέλα και διαφάνειες, μέσα από το οποίο διακρινόταν ξεκάθαρα το εσώρουχό της.
Η εμφάνιση της Τζένιφερ Λόπεζ κινήθηκε ανάμεσα στη sensual αισθητική και τη χαρακτηριστική λάμψη που επιλέγει στις δημόσιες εμφανίσεις της, τραβώντας τα φλας των φωτογράφων στη βραδινή έξοδο στο Μιλάνο.
Η σταρ ολοκλήρωσε το σύνολό της με ένα μαύρο γούνινο παλτό, ενώ πρόσθεσε ψηλοτάκουνα πέδιλα σε αντίστοιχη απόχρωση, δημιουργώντας ένα total black look.
Η εμφάνιση έρχεται στο πλαίσιο της παρουσίας της στη φετινή Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου, όπου η Τζένιφερ Λόπεζ για ακόμη μία φορά απέδειξε ότι δεν φοβάται τις πιο τολμηρές επιλογές στο κόκκινο χαλί και στις επίσημες εμφανίσεις της.