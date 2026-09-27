Τζένιφερ Λόπεζ: Εντυπωσίασε στο Μιλάνο με διάφανο μαύρο φόρεμα-Η εμφάνιση που μαγνήτισε τα βλέμματα

Η τραγουδίστρια έδωσε το «παρών» σε πάρτι των Dolce&Gabbana στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Τζένιφερ Λόπεζ: Εντυπωσίασε στο Μιλάνο με διάφανο μαύρο φόρεμα-Η εμφάνιση που μαγνήτισε τα βλέμματα
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  • Η Τζένιφερ Λόπεζ εμφανίστηκε σε πάρτι των Dolce&Gabbana στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου με μαύρο διάφανο φόρεμα που αποκάλυπτε το εσώρουχό της.
  • Η 57χρονη τραγουδίστρια συνδύασε το φόρεμα με μαύρο γούνινο παλτό και ψηλοτάκουνα πέδιλα, δημιουργώντας ένα total black look.
  • Η εμφάνιση της Λόπεζ ξεχώρισε για τη sensual αισθητική και τη λάμψη, τραβώντας τα φλας των φωτογράφων.
  • Η παρουσία της στην Εβδομάδα Μόδας επιβεβαιώνει την προτίμησή της σε τολμηρές επιλογές σε επίσημες εμφανίσεις.
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Τα βλέμματα πάνω της συγκέντρωσε για ακόμη μία φορά η Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία εμφανίστηκε στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου με ένα ιδιαίτερα τολμηρό look.

Η 57χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός βρέθηκε στο exclusive πάρτι των Dolce&Gabbana και επέλεξε ένα μαύρο φόρεμα από δαντέλα και διαφάνειες, μέσα από το οποίο διακρινόταν ξεκάθαρα το εσώρουχό της.

Η εμφάνιση της Τζένιφερ Λόπεζ κινήθηκε ανάμεσα στη sensual αισθητική και τη χαρακτηριστική λάμψη που επιλέγει στις δημόσιες εμφανίσεις της, τραβώντας τα φλας των φωτογράφων στη βραδινή έξοδο στο Μιλάνο.

Η σταρ ολοκλήρωσε το σύνολό της με ένα μαύρο γούνινο παλτό, ενώ πρόσθεσε ψηλοτάκουνα πέδιλα σε αντίστοιχη απόχρωση, δημιουργώντας ένα total black look.

Η εμφάνιση έρχεται στο πλαίσιο της παρουσίας της στη φετινή Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου, όπου η Τζένιφερ Λόπεζ για ακόμη μία φορά απέδειξε ότι δεν φοβάται τις πιο τολμηρές επιλογές στο κόκκινο χαλί και στις επίσημες εμφανίσεις της.

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