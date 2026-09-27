Πλάκα: Η συλλυπητήρια δήλωση του ΥΠΕΞ για τους έξι νεκρούς

Snapshot Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασειά οδύνη τον θάνατο έξι ανθρώπων σε δυστύχημα στην Αθήνα.

Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται τέσσερις Αμερικανοί, ένας Βρετανός και μία Ελληνίδα.

Το ΥΠΕΞ απηύθυνε συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Τη βαθιά του οδύνη για τον θάνατο έξι ανθρώπων στο τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε στην Αθήνα εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών.

Με ανάρτησή του, το ΥΠΕΞ απηύθυνε συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους ανθρώπους των θυμάτων, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στους οικείους τους μετά το πολύνεκρο δυστύχημα. Mεταξύ των έξι νεκρών βρίσκονται τέσσερις Αμερικανοί πολίτες, ένας Βρετανός και μία Ελληνίδα.

«Εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη μας για την τραγική απώλεια έξι ανθρώπων στο δυστύχημα στην Αθήνα», ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών, εκφράζοντας παράλληλα τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων.

Oι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.