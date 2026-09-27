Αστρονόμοι καταγράφουν αέριο γίγαντα να σχηματίζεται γύρω από ένα νεαρό άστρο

Snapshot Οι αστρονόμοι κατέγραψαν την πιο καθαρή μέχρι σήμερα εικόνα ενός νεαρού αέριου γίγαντα, του WISPIT 2b, ο οποίος αλληλεπιδρά ενεργά με το πρωτοπλανητικό δίσκο που τον περιβάλλει.

Ο WISPIT 2b έχει μάζα περίπου πέντε φορές μεγαλύτερη από τον Δία και βρίσκεται σε φάση ενεργής συσσώρευσης αερίου, αποδεικνύοντας ότι δεν έχει ολοκληρώσει τη διαμόρφωσή του.

Παρατηρήθηκαν σπειροειδείς ροές αερίου γύρω από τον WISPIT 2b, επιβεβαιώνοντας θεωρητικά μοντέλα για την αλληλεπίδραση πλανήτη και δίσκου.

Ένας δεύτερος πλανήτης, ο WISPIT 2c, και δύο άστρα σε στενή τροχιά έχουν επίσης εντοπιστεί στο σύστημα, προσθέτοντας πολυπλοκότητα στο περιβάλλον σχηματισμού των πλανητών.

Οι παρατηρήσεις έγιναν με το παρατηρητήριο ALMA και επιβεβαιώνουν άμεσα τη σχέση ανάμεσα σε νεαρούς πλανήτες και το υλικό του πρωτοπλανητικού δίσκου στο οποίο αναπτύσσονται. Snapshot powered by AI

Οι αστρονόμοι κατέγραψαν την πιο καθαρή εικόνα μέχρι σήμερα ενός νεαρού αέριου γίγαντα που διαμορφώνει το περιβάλλον μέσα στο οποίο γεννήθηκε, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά άμεσα την αλληλεπίδραση ενός πλανήτη με το υλικό που περιβάλλει τον τόπο γέννησής του.

Η παρατήρηση αφορά τον WISPIT 2b, έναν πλανήτη με μάζα περίπου πέντε φορές μεγαλύτερη από εκείνη του Δία, ο οποίος παρατηρήθηκε με το παρατηρητήριο ALMA στη Χιλή. Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τη Μύριαμ Μπενιστί από το Ινστιτούτο Αστρονομίας Μαξ Πλανκ, κατέγραψε γύρω από τον πλανήτη δομές που είχαν προβλεφθεί από τα μοντέλα σχηματισμού πλανητών, αλλά δεν είχαν ποτέ στο παρελθόν απεικονιστεί άμεσα.

Οι νέες παρατηρήσεις του ALMA κατατάσσουν τον WISPIT 2b ανάμεσα στους ελάχιστους γνωστούς πλανήτες που μπορούν να παρατηρηθούν ενώ εξακολουθούν να συνδέονται με το υλικό από το οποίο αναπτύσσονται. Το σύστημα προσφέρει στους αστρονόμους ένα φυσικό εργαστήριο για τη μελέτη του τρόπου με τον οποίο οι γιγάντιοι πλανήτες αποκτούν μάζα, δημιουργούν κενά στους δίσκους αερίου και σκόνης και αλλάζουν την αρχιτεκτονική νεαρών πλανητικών συστημάτων.

Ένα σπάνιο παράθυρο στα πρώτα στάδια δημιουργίας πλανητών

Οι πλανήτες ξεκινούν τη ζωή τους μέσα σε πρωτοπλανητικούς δίσκους, τεράστιες δομές αερίου και σκόνης που περιβάλλουν νεοσχηματισμένα άστρα. Μέσα σε αυτούς τους δίσκους, μικροσκοπικά σωματίδια σκόνης συγκρούονται σταδιακά και ενώνονται, δημιουργώντας μεγαλύτερα σώματα, γνωστά ως βότσαλα. Με την πάροδο του χρόνου, αυτά μπορούν να συγχωνευτούν και να σχηματίσουν πλανητοειδείς, οι οποίοι στη συνέχεια μπορούν να εξελιχθούν σε βραχώδεις πλανήτες ή να αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία γιγάντιων κόσμων.

Αέριοι γίγαντες όπως ο Δίας και ο Κρόνος θεωρείται ότι σχηματίζονται όταν δημιουργούνται μεγάλοι πλανητικοί πυρήνες σε περιοχές πλούσιες σε αέριο. Όταν αυτοί οι πυρήνες αποκτήσουν αρκετά μεγάλη μάζα, μπορούν να αιχμαλωτίσουν τεράστιες ποσότητες υδρογόνου και άλλων αερίων από το περιβάλλον τους. Με αυτόν τον τρόπο, ένας νεαρός πλανήτης μπορεί να μετατραπεί από ένα σχετικά μικρό βραχώδες σώμα σε έναν τεράστιο αέριο κόσμο.

Για πολλά χρόνια, οι επιστήμονες μπορούσαν να μελετούν αυτή τη διαδικασία μόνο έμμεσα. Η εμφάνιση νέων αστρονομικών οργάνων άλλαξε την εικόνα. Το 2014, το ALMA αποκάλυψε λεπτομερείς δακτυλιοειδείς δομές μέσα σε πρωτοπλανητικούς δίσκους, δείχνοντας χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να έχουν δημιουργηθεί από νεαρούς πλανήτες.

Αργότερα, το 2018, παρατηρήσεις με το όργανο SPHERE του Very Large Telescope οδήγησαν στην πρώτη επιβεβαιωμένη απεικόνιση πλανήτη μέσα σε πρωτοπλανητικό δίσκο: του PDS 70b.

Το σύστημα PDS 70 επέτρεψε στους αστρονόμους να δουν έναν νεαρό πλανήτη, όμως οι πλανήτες του φαίνεται ότι είχαν ήδη απομακρύνει μεγάλο μέρος του αερίου που βρισκόταν κοντά τους. Ο WISPIT 2 προσφέρει μια διαφορετική ευκαιρία, καθώς ο νεαρός πλανήτης του εξακολουθεί να περιβάλλεται από ενεργό υλικό του δίσκου, επιτρέποντας στους ερευνητές να μελετήσουν τη σχέση ανάμεσα σε έναν πλανήτη που βρίσκεται υπό διαμόρφωση και το περιβάλλον του.

Ο WISPIT 2b αποκαλύπτει τους κρυφούς μηχανισμούς ανάπτυξης ενός πλανήτη

Το σύστημα WISPIT 2 βρίσκεται περίπου 430 έτη φωτός από τη Γη και εντοπίστηκε μέσω της έρευνας WIde Separation Planets In Time. Ο πρώτος γνωστός πλανήτης του συστήματος, ο WISPIT 2b, ανακαλύφθηκε με παρατηρήσεις από το όργανο SPHERE του Very Large Telescope του Ευρωπαϊκού Νότιου Αστεροσκοπείου και το τηλεσκόπιο Magellan Clay.

Ενδείξεις εκπομπής θερμού υδρογόνου, γνωστής ως γραμμή Hα, έδειξαν ότι ο WISPIT 2b εξακολουθεί να συγκεντρώνει αέριο από το περιβάλλον του. Αυτό σημαίνει ότι ο πλανήτης βρίσκεται ακόμη σε ενεργή φάση ανάπτυξης και δεν αποτελεί έναν πλήρως σχηματισμένο κόσμο.

Ένας δεύτερος πλανήτης, ο WISPIT 2c, εντοπίστηκε αργότερα μέσω παρατηρήσεων με το SPHERE και το GRAVITY+ του VLT. Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι στο κέντρο του συστήματος υπάρχουν δύο άστρα που βρίσκονται σε στενή τροχιά μεταξύ τους και όχι ένα μεμονωμένο άστρο. Η ανακάλυψη αυτή προσθέτει ακόμη ένα επίπεδο πολυπλοκότητας στο περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσονται οι πλανήτες.

Οι νέες παρατηρήσεις του ALMA επικεντρώθηκαν στο αέριο και τη σκόνη που περιβάλλουν τους πλανήτες. Συνδυάζοντας τη δύναμη του παρατηρητηρίου με προηγμένες τεχνικές ανάλυσης που έχουν αναπτυχθεί μέσα από προηγούμενες μελέτες πρωτοπλανητικών δίσκων, η ερευνητική ομάδα δημιούργησε μερικές από τις πιο λεπτομερείς εικόνες που έχουν ληφθεί ποτέ από ένα τέτοιο σύστημα.

Το ALMA καταγράφει ροές αερίου που είχαν προβλεφθεί από τα μοντέλα σχηματισμού πλανητών

Το παρατηρητήριο ALMA κατάφερε να ανιχνεύσει τις δομές με εξαιρετική λεπτομέρεια, καθώς οι 66 ραδιοκεραίες του μπορούν να λειτουργήσουν συνδυαστικά σαν ένα ενιαίο τηλεσκόπιο με διάμετρο έως και 16 χιλιόμετρα. Βρίσκεται στο οροπέδιο Chajnantor, στις Χιλιανές Άνδεις, και έχει σχεδιαστεί για τη μελέτη ψυχρού αερίου και σκόνης στις περιοχές όπου γεννιούνται οι πλανήτες.

Η ομάδα παρατήρησε τον WISPIT 2b τον Σεπτέμβριο του 2025 και ακολούθησαν επιπλέον παρατηρήσεις τον Νοέμβριο του 2025 και τον Μάρτιο του 2026. Η ερευνητική καμπάνια προτάθηκε από ομάδα με επικεφαλής τον Στέφανο Φακίνι από το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου και συμμετείχαν ερευνητές από το Ινστιτούτο Αστρονομίας Μαξ Πλανκ. Οι δύο μελέτες είναι διαθέσιμες στον διακομιστή προδημοσιεύσεων arXiv.

Οι εικόνες αποκάλυψαν ότι και οι δύο γνωστοί πλανήτες επηρεάζουν τη δομή του περιβάλλοντος δίσκου. Ο WISPIT 2c έχει δημιουργήσει μια μεγάλη κοιλότητα, ενώ ο WISPIT 2b έχει ανοίξει ένα κενό μέσα στον δίσκο.

Γύρω από τον WISPIT 2b, οι αστρονόμοι εντόπισαν σπειροειδείς ροές αερίου που ταιριάζουν με τις προβλέψεις προσομοιώσεων σχετικά με την αλληλεπίδραση πλανήτη και δίσκου.

Οι συγκεκριμένες στροβιλιζόμενες ροές αερίου αποτελούν σημαντικό βήμα, καθώς συνδέουν τα θεωρητικά μοντέλα με άμεσες παρατηρήσεις. Πριν από τη συγκεκριμένη μελέτη, παρόμοιες δομές είχαν εντοπιστεί σε άλλους δίσκους, όμως οι επιστήμονες δεν μπορούσαν πάντα να διαπιστώσουν εάν είχαν δημιουργηθεί από έναν κρυμμένο πλανήτη ή από κάποια άλλη διαδικασία μέσα στον δίσκο.

Στην περίπτωση του WISPIT 2b, οι αστρονόμοι μπορούν πλέον να εξετάσουν ένα σύστημα όπου ο πλανήτης, η δομή του δίσκου, η συνεχιζόμενη συσσώρευση αερίου και η άμεση αλληλεπίδραση με το αέριο είναι όλα ορατά ταυτόχρονα.

Αυτό προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να δοκιμαστούν οι θεωρίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται οι γιγάντιοι πλανήτες και αναδιαμορφώνουν το περιβάλλον τους.

Ένα νέο μονοπάτι για την κατανόηση κόσμων σαν τον Δία

Η ανακάλυψη βοηθά επίσης να απαντηθεί ένα διαχρονικό ερώτημα της αστρονομίας: ποια χαρακτηριστικά των πρωτοπλανητικών δίσκων αποτελούν πραγματικές ενδείξεις για την παρουσία πλανητών που βρίσκονται υπό σχηματισμό;

Ορισμένοι ερευνητές έχουν υποστηρίξει ότι οι σπειροειδείς δομές και οι κινήσεις αερίου στους νεαρούς δίσκους μπορεί να υποδεικνύουν την ύπαρξη κρυμμένων πλανητών, ενώ άλλοι έχουν προτείνει ότι παρόμοια μοτίβα μπορούν να δημιουργηθούν από εσωτερικές διαδικασίες του ίδιου του δίσκου.

Οι παρατηρήσεις του WISPIT 2b προσφέρουν ένα σημείο αναφοράς, καθώς ο πλανήτης που ευθύνεται για τις παρατηρούμενες δομές έχει εντοπιστεί άμεσα. Μελλοντικές μελέτες άλλων συστημάτων θα μπορούν να συγκρίνουν τις δομές των δίσκων τους με αυτό το παράδειγμα, ώστε να αναγνωρίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα σημάδια νεαρών πλανητών.

Ο ίδιος ο πλανήτης βρίσκεται περίπου 57 αστρονομικές μονάδες από τα άστρα του, δηλαδή σχεδόν στη διπλάσια απόσταση από εκείνη που χωρίζει τον Ποσειδώνα από τον Ήλιο. Πολλοί γνωστοί εξωπλανήτες βρίσκονται σε πολύ μικρότερη απόσταση από τα άστρα τους, γεγονός που καθιστά τον WISPIT 2b ένα πολύτιμο παράδειγμα γιγάντιου πλανήτη που σχηματίζεται σε μεγάλη απόσταση από το κέντρο του συστήματός του.

Μελλοντικά όργανα ενδέχεται να αποκαλύψουν ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες. Οι προγραμματισμένες αναβαθμίσεις του ALMA, καθώς και το μελλοντικό Extremely Large Telescope των 39 μέτρων, που κατασκευάζεται από το Ευρωπαϊκό Νότιο Αστεροσκοπείο, μπορεί να επιτρέψουν στους αστρονόμους να παρατηρούν νεαρούς αέριους γίγαντες σε αποστάσεις παρόμοιες με εκείνες στις οποίες βρίσκονται ο Δίας και ο Κρόνος στο δικό μας ηλιακό σύστημα.

Η εικόνα που προσφέρει ο WISPIT 2b σηματοδοτεί ένα νέο στάδιο στην πλανητική επιστήμη, καθώς οι αστρονόμοι περνούν από την προσπάθεια να ανασυνθέσουν θεωρητικά τον σχηματισμό των πλανητών στην άμεση παρατήρηση των διαδικασιών που δημιουργούν νέους κόσμους.