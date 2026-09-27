Κλειστή η κάθοδος της λεωφόρου Αλεξάνδρας - Αυξημένη η κίνηση στους γύρω δρόμους

Snapshot Η λεωφόρος Αλεξάνδρας είναι κλειστή από το ύψος της Κυρίλλου Λουκάρεως.

Τα οχήματα αναγκάζονται να κάνουν αναστροφή και να εισέλθουν στο ρεύμα της ανόδου, προκαλώντας μποτιλιάρισμα.

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται στους γύρω δρόμους, κυρίως στη Βασιλίσσης Σοφίας προς Σύνταγμα και στην αρχή της λεωφόρου Κηφισίας στο ρεύμα ανόδου. Snapshot powered by AI

Κλειστή είναι η λεωφόρος Αλεξάνδρας το βράδυ της Κυριακής, από το ύψος της Κυρίλλου Λουκάρεως.

Το οχήματα καλούνται να κάνουν αναστροφή και να μπουν στο ρεύμα της ανόδου, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα στο σημείο, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στους γύρω δρόμους.

Ειδικότερα, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στη Βασιλίσσης Σοφίας, στο ρεύμα της καθόδου προς Σύνταγμα και σε μικρή έκταση στην αρχή της λεωφόρου Κηφισίας, στο ρεύμα της ανόδου.

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