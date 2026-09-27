Μυτιλήνη: Φωτιά στον Κούκμο – Μάχη με τους ισχυρούς ανέμους

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής στη Μυτιλήνη, όπου ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή Κούκμος, ανάμεσα στα Παράκοιλα και την Άγρα

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Μυτιλήνη: Φωτιά στον Κούκμο – Μάχη με τους ισχυρούς ανέμους
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στη Μυτιλήνη ξέσπασε πυρκαγιά στην περιοχή Κούκμος το βράδυ της Κυριακής, καίγοντας χαμηλή βλάστηση.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 25 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρου τμήματος, οκτώ πυροσβεστικά οχήματα και εθελοντές.
  • Υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνδράμουν στην προσπάθεια κατάσβεσης.
  • Οι πολύ ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και ενισχύουν τις φλόγες.
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Φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 20:00, το βράδυ της Κυριακής, και καίει χαμηλή βλάστηση.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των δυνάμεων, καθώς στην περιοχή επιχειρούν 25 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 12ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης εθελοντές, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχεραίνουν οι πολύ ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή και τροφοδοτούν τις φλόγες.

Πηγή: Stonisi

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