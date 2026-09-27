Κλήρωση Τζόκερ 27/09/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση 

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Κλήρωση Τζόκερ 27/09/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ
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Πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή 27/9 η κλήρωση του Τζόκερ για το 1.000.000 ευρώ.

Οι αριθμοί που έβγαλε η κληρωτίδα είναι: 3, 14, 18, 20, 26

Τζόκερ ο αριθμός: 5

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Στην πρώτη κατηγορία σημειώθηκε τζακ ποτ.

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