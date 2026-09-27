Πύργος: Χειροπέδες σε «μαϊμού» νοσοκόμα
Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της και οδηγείται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας
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- Συνελήφθη γυναίκα στον Πύργο που παρίστανε την αποκλειστική νοσοκόμα χωρίς νόμιμα έγγραφα.
- Η σύλληψη έγινε εντός του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου ενώ παρείχε παράνομα υπηρεσίες νοσηλείας.
- Εναντίον της σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά το επάγγελμα της αποκλειστικής νοσοκόμας.
- Η κατηγορούμενη θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.
Στη σύλληψη μιας γυναίκας που παρίστανε την αποκλειστική νοσοκόμα προχώρησαν χθες το απόγευμα στον Πύργο αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.
Η κατηγορούμενη εντοπίστηκε από τις αρχές εντός του Γενικού Νοσοκομείου Πύργου να παρέχει υπηρεσίες νοσηλείας σε ασθενή, χωρίς ωστόσο να διαθέτει τα νόμιμα έγγραφα και την απαιτούμενη από τον νόμο σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος.
Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της σχετικής νομοθεσίας που διέπει το επάγγελμα της αποκλειστικής νοσοκόμας, ενώ η συλληφθείσα θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.
*Με πληροφορίες από thestival.
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