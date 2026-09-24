Λαμία: «Μαϊμού» αστυνομικός πούλησε προστασία σε 90χρονο και του άρπαξε 80.000 ευρώ

Ένας 90χρονος στη Λαμία έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης και παρέδωσε σε δήθεν αστυνομικό αντικείμενα αξίας περίπου 80.000 ευρώ

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Λαμία: «Μαϊμού» αστυνομικός πούλησε προστασία σε 90χρονο και του άρπαξε 80.000 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι δράστες απείλησαν τον ηλικιωμένο και στη συνέχεια ένας συνεργός τους παρουσιάστηκε ως αστυνομικός για να τον πείσει να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα.
  • Ο 90χρονος τοποθέτησε τα πολύτιμα αντικείμενα σε σακούλα, την οποία παρέλαβε ο δράστης που εμφανίστηκε στο σπίτι του.
  • Μετά την απάτη, ο ηλικιωμένος κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, που διερευνά την υπόθεση και αναζητά τους δράστες.
  • Η απάτη βασίστηκε σε εκβιαστικές απειλές, προσποίηση αστυνομικών και ψευδή σενάρια σύλληψης για την απόσπαση χρημάτων και τιμαλφών.
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Θύμα καλοστημένης τηλεφωνικής απάτης έπεσε ένας 90χρονος στη Λαμία, ο οποίος πείστηκε να παραδώσει σε άγνωστο άνδρα με την ιδιότητα του δήθεν αστυνομικού μετρητά, χρυσές λίρες και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 80.000 ευρώ.

Σύμφωνα υπόθεση ξεκίνησε όταν ο ηλικιωμένος δέχθηκε τηλεφώνημα από έναν άνδρα, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες του lamiareport.gr, του μίλησε με ιδιαίτερα απειλητικό τρόπο. Ο άγνωστος φέρεται να εκβίασε τον 90χρονο, απειλώντας ακόμη και τη ζωή του, εάν δεν του έδινε άμεσα χρήματα.

Λίγο αργότερα ακολούθησε νέο τηλεφώνημα. Αυτή τη φορά στην άλλη άκρη της γραμμής βρισκόταν συνεργός του πρώτου δράστη, ο οποίος παρουσιάστηκε ως αστυνομικός της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

Το κόλπο με την «παγίδα»

Ο δήθεν αστυνομικός προσπάθησε αρχικά να καθησυχάσει τον ηλικιωμένο. Του είπε ότι οι αρχές είχαν αντιληφθεί τις απειλές, παρακολουθούσαν την τηλεφωνική επικοινωνία και γνώριζαν τι είχε προηγηθεί.

Στη συνέχεια, του παρουσίασε ένα υποτιθέμενο σχέδιο για τη σύλληψη του εκβιαστή.

Ζήτησε από τον 90χρονο να συνεργαστεί με τις αρχές και να συγκεντρώσει στο σπίτι του χρήματα και αντικείμενα μεγάλης αξίας, ώστε ο δράστης να παραλάβει τη «λεία» και να συλληφθεί επ' αυτοφώρω.

Για να γίνει ακόμη πιο πειστική η ιστορία, ο απατεώνας φέρεται να υποστήριξε ότι όσο περισσότερα χρήματα και τιμαλφή βρεθούν στην κατοχή του εκβιαστή κατά τη σύλληψή του, τόσο βαρύτερη θα ήταν η ποινή που θα αντιμετώπιζε.

Η σακούλα με τις λίρες και τα κοσμήματα

Ο 90χρονος, πιστεύοντας ότι συμμετέχει σε αστυνομική επιχείρηση, ακολούθησε τις οδηγίες.

Συγκέντρωσε όσα πολύτιμα αντικείμενα υπήρχαν στην κατοικία του και τα τοποθέτησε σε μία σακούλα.

Σε αυτήν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έβαλε χρυσές λίρες, μετρητά και κοσμήματα.

Η συνολική αξία των αντικειμένων υπολογίζεται περίπου στις 80.000 ευρώ.

Λίγη ώρα αργότερα εμφανίστηκε στο σπίτι του ένας άνδρας, ο οποίος παρουσιάστηκε ως ο άνθρωπος που θα παραλάμβανε τα αντικείμενα στο πλαίσιο της υποτιθέμενης αστυνομικής επιχείρησης.

Παρέλαβε τη σακούλα και αποχώρησε.

Ο «εισπράκτορας» είχε πλέον στα χέρια του ολόκληρη την περιουσία που είχε συγκεντρώσει ο ηλικιωμένος.

Κατάλαβε ότι είχε πέσει θύμα απάτης

Μόλις πέρασε η ώρα και αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, ο 90χρονος κατάλαβε ότι η ιστορία με την αστυνομική επιχείρηση ήταν κατασκευασμένη.

Ενημέρωσε την Ελληνική Αστυνομία και κατήγγειλε την απάτη.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, η οποία διερευνά την ταυτότητα των δραστών και αναζητά στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό τους.

Η συγκεκριμένη απάτη βασίστηκε σε ένα ιδιαίτερα οργανωμένο σενάριο, με τους δράστες να χρησιμοποιούν διαδοχικά απειλές, την προσποίηση αστυνομικού και την υποτιθέμενη συμμετοχή του θύματος σε επιχείρηση σύλληψης, προκειμένου να του αποσπάσουν περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας.

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