Κως: Εκτός κινδύνου το 3χρονο αγοράκι που βρέθηκε τραυματισμένο μέσα σε αυτοκίνητο

Snapshot Ένα τρίχρονο παιδί στην Κω τραυματίστηκε όταν εγκλωβίστηκε το κεφάλι του σε παράθυρο αυτοκινήτου.

Το παιδί έχασε τις αισθήσεις του και διακομίστηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Κω και στη συνέχεια στο Παίδων στην Αθήνα.

Η μητέρα του παιδιού συνελήφθη και σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανήλικου σε κίνδυνο.

Το παιδί νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Snapshot powered by AI

Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται το τριών ετών παιδί που τραυματίστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στην Κω, με τη μητέρα του να συλλαμβάνεται και να σχηματίζεται εναντίον της σχετική δικογραφία για έκθεση ανήλικου σε κίνδυνο.

Το παιδί φέρεται να διέλαθε της προσοχής της μητέρας του και υπό συνθήκες που διερευνώνται βρέθηκε να έχει εγκλωβιστεί το κεφάλι του στο παράθυρο οχήματος της οικογένειας, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του.

Το παιδί διακομίσθηκε στο νοσοκομείο της Κω κι εκεί κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Παίδων στην Αθήνα για περαιτέρω νοσηλεία κι έλεγχο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ζωή του παιδιού δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

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