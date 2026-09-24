Πέλλα: Αποπειράθηκε να εξαπατήσει ηλικιωμένη και συνελήφθη

Snapshot Συνελήφθη άνδρας στην Πέλλα που αποπειράθηκε να εξαπατήσει ηλικιωμένη, προσποιούμενος λογίστρια μέσω τηλεφώνου.

Ο δράστης ζητούσε χρήματα και κοσμήματα για να τα "φωτογραφήσει" ως δήθεν απόδειξη προστίμου από την εφορία.

Η αστυνομία τον συνέλαβε πριν ολοκληρωθεί η απάτη, ενώ ταυτοποιήθηκε και ένας συνεργός που τον περίμενε σε όχημα.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό πιθανών επιπλέον συνεργών και συμμετοχής τους σε παρόμοιες απάτες.

Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να μην εμπιστεύονται αγνώστους που τηλεφωνούν και να ενημερώνουν άμεσα για απόπειρες απάτης. Snapshot powered by AI

Ένας άνδρας συνελήφθη την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026 σε περιοχή της Πέλλας, καθώς φέρεται να προσπάθησε να εξαπατήσει μια ηλικιωμένη γυναίκα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το απόγευμα της ίδιας ημέρας, μια γυναίκα συνεργός του τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη και προσποιήθηκε ότι είναι λογίστρια. Της είπε ότι δήθεν είχε επιβληθεί σε βάρος της πρόστιμο από την εφορία.

Στη συνέχεια, η γυναίκα την έπεισε ότι έπρεπε να παραδώσει σε συνεργάτη της τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχε στο σπίτι, ώστε αυτά να φωτογραφηθούν.

Τον περίμεναν έξω από το σπίτι

Οι αστυνομικοί, που περιπολούσαν στην περιοχή στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, εντόπισαν τον άνδρα τη στιγμή που πλησίαζε το σπίτι της ηλικιωμένης.

Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν πριν ολοκληρωθεί η προσπάθεια εξαπάτησης.

Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός ακόμη άνδρα, ο οποίος φέρεται να ήταν συνεργός του και να τον περίμενε σε κοντινό σημείο μέσα σε όχημα.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται προκειμένου να εντοπιστούν και να ταυτοποιηθούν και άλλοι πιθανοί συνεργοί της ομάδας, αλλά και να διαπιστωθεί αν έχουν συμμετάσχει σε άλλες παρόμοιες απάτες.

Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών.

Τι συμβουλεύει η Αστυνομία

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην εμπιστεύονται αγνώστους που τους τηλεφωνούν και παρουσιάζονται με διάφορες ιδιότητες.

Παράλληλα, συνιστά: