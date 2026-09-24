Ντόλι Πάρτον: Ο ανιψιός της στο στόχαστρο της περιουσίας της - Καταγγελίες για εκβιασμό και απειλές

Snapshot Η εταιρεία She’s Alive LLC κατέθεσε αγωγή κατά του ανιψιού της Ντόλι Πάρτον, Μπράιαν Σίβερ, για απόπειρα εκβιασμού και απειλές σχετικά με την περιουσία της τραγουδίστριας.

Δικαστής στο Τενεσί εξέδωσε προσωρινή διαταγή περιοριστικών μέτρων που απαγορεύει στον Σίβερ και την εταιρεία του να πλησιάζουν τις εγκαταστάσεις και τους συνεργάτες της She’s Alive.

Η She’s Alive ισχυρίζεται ότι ο Σίβερ προκάλεσε φόβο και χάος για οικονομικό όφελος, απειλώντας να βλάψει τη φήμη της Ντόλι Πάρτον μέσω podcast και αναφορών σε όπλα και βία.

Ο Μπράιαν Σίβερ αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζει ότι τα μηνύματα παρουσιάστηκαν αποσπασματικά και ότι οι συνομιλίες ήταν ιδιωτικές και εκφράσεις πένθους.

Η διαμάχη έχει προκαλέσει αποχωρήσεις εργαζομένων από την περιουσία της Πάρτον, ενώ η υπόθεση θα εξεταστεί ξανά στις 7 Οκτωβρίου. Snapshot powered by AI

Σοβαρή δικαστική διαμάχη έχει ξεσπάσει γύρω από την περιουσία της Ντόλι Πάρτον, λιγότερο από έναν μήνα μετά τον θάνατό της.

Η εταιρεία She’s Alive LLC, που είχε δημιουργήσει η ίδια η τραγουδίστρια για την προστασία της επαγγελματικής της περιουσίας και των επιχειρηματικών της συμφερόντων μετά τον θάνατό της, προσέφυγε στη Δικαιοσύνη κατά του ανιψιού της και επί περισσότερα από 20 χρόνια επικεφαλής της ασφάλειάς της, Μπράιαν Σίβερ.

Στα δικαστικά έγγραφα, η πλευρά της περιουσίας τον κατηγορεί ότι επιχείρησε να αποσπάσει χρήματα μέσω μιας κλιμακούμενης σειράς απειλών, ενώ υποστηρίζει ότι έκανε αναφορές σε όπλα, βία και στο στρατιωτικό του παρελθόν. Ο Σίβερ έχει αρνηθεί ότι απείλησε οποιονδήποτε και υποστηρίζει ότι όσα αναφέρονται στα έγγραφα έχουν απομονωθεί από το πλαίσιο των ιδιωτικών συζητήσεών του.

Προσωρινή δικαστική διαταγή κατά του ανιψιού της

Η αγωγή κατατέθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου και την επόμενη ημέρα δικαστής στο Τενεσί εξέδωσε προσωρινή διαταγή περιοριστικών μέτρων κατά του Σίβερ και της εταιρείας ιδιωτικής ασφάλειας που συνδεόταν μαζί του.

Η διαταγή προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι ο Σίβερ και η εταιρεία του δεν μπορούν να εισέρχονται σε εγκαταστάσεις της She’s Alive ούτε να βρίσκονται σε απόσταση 1.000 ποδιών, περίπου 305 μέτρων, από εργαζομένους και συνεργάτες της. Παράλληλα, απαγορεύεται να παρεμβαίνουν στις επιχειρηματικές σχέσεις της εταιρείας.

Οι καταγγελίες για «εκβιασμό» της περιουσίας

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η She’s Alive υποστηρίζει ότι ο Σίβερ, τόσο πριν όσο και μετά τον θάνατο της θείας του, επιχείρησε να προκαλέσει «φόβο και χάος» προκειμένου να εξασφαλίσει χρήματα για προσωπικό του όφελος.

Η εταιρεία ισχυρίζεται ακόμη ότι απείλησε να πλήξει τη φήμη και την επιχειρηματική κληρονομιά της Ντόλι Πάρτον, ακόμη και μέσω ενός podcast που, σύμφωνα με τα έγγραφα, θα είχε ως στόχο να βλάψει τις συνεργασίες του brand της, εφόσον δεν ικανοποιούνταν οι οικονομικές του απαιτήσεις.

Οι αναφορές σε όπλα και η δήλωση για τα 27 εκατ. δολάρια

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε μήνυμα που, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, έστειλε ο Σίβερ στις 3 Σεπτεμβρίου σε δικηγόρο που είχε συνεργαστεί επί χρόνια με την Πάρτον.

Στο μήνυμα φέρεται να υποστήριξε ότι είχε πουλήσει πυρομαχικά και όπλα αξίας 27 εκατομμυρίων δολαρίων στην αστυνομία της Αϊτής την ημέρα του θανάτου της τραγουδίστριας και να αυτοχαρακτηρίστηκε «διεθνής έμπορος όπλων και μισθοφόρος». Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί περιλαμβάνονται στα δικαστικά έγγραφα της υπόθεσης.

Σε άλλο μήνυμα που επικαλούνται τα έγγραφα, φέρεται να έκανε λόγο για «εκδίκηση» που θα διαρκούσε για δεκαετίες και να αναφερόταν σε σπαθιά και όπλα.

«Ήμουν το αγαπημένο της παιδί»

Σε email της 3ης Σεπτεμβρίου, ο Σίβερ φέρεται επίσης να έγραψε ότι ήταν «το αγαπημένο της παιδί».

Ο ίδιος είχε βρεθεί στο επίκεντρο της οικογένειας μετά τον θάνατο της Ντόλι Πάρτον, καθώς ήταν εκείνος που ανακοίνωσε δημόσια τον θάνατό της στις 25 Αυγούστου. Είχε υπηρετήσει ως επικεφαλής της ασφάλειάς της για περισσότερες από δύο δεκαετίες, σε έναν ρόλο που είχε προηγουμένως ο πατέρας του, Λάρι Σίβερ.

«Η Ντόλι με αποκαλούσε killer»

Ο Μπράιαν Σίβερ αρνείται ότι απείλησε οποιονδήποτε. Σε δήλωσή του στο ABC News χαρακτήρισε την προσωρινή διαταγή «αβάσιμη» και «διαφημιστικό τέχνασμα», ενώ υποστήριξε ότι απολύθηκε από τη θέση του λόγω «κατασκευασμένων απειλών».

Για τον χαρακτηρισμό «killer» που αποδίδεται σε μηνύματά του, υποστήριξε ότι επρόκειτο για ένα αστείο που χρησιμοποιούσε με τη θεία του.

«Η Ντόλι με αποκαλούσε killer», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι ο χαρακτηρισμός ήταν μέρος ενός αστείου μεταξύ τους και ότι τα μηνύματα προς τον μάνατζέρ της, Ντάνι Νοζέλ, παρουσιάστηκαν αποσπασματικά.

Σε ξεχωριστή δήλωση στο TMZ, ο Σίβερ ανέφερε επίσης ότι τα συγκεκριμένα μηνύματα ήταν ιδιωτικές συζητήσεις μεταξύ δύο ανθρώπων που πενθούσαν και τις χαρακτήρισε «rage talk».

Η αποχώρηση εργαζομένων από την περιουσία

Στα δικαστικά έγγραφα υποστηρίζεται ακόμη ότι η συμπεριφορά του Σίβερ οδήγησε σε αποχωρήσεις εργαζομένων.

Μεταξύ άλλων, η δικηγόρος που εκπροσωπούσε την περιουσία της Ντόλι Πάρτον φέρεται να παραιτήθηκε έπειτα από «παρενοχλητικές απειλές», σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της She’s Alive. Άλλοι εργαζόμενοι, σύμφωνα με την ίδια πλευρά, αποχώρησαν ή απέφευγαν να πηγαίνουν στο γραφείο επειδή αισθάνονταν ανασφαλείς.

Η πλευρά του Σίβερ, πάντως, υποστηρίζει ότι δεν έχει απειλήσει κανέναν και ότι τα επίμαχα μηνύματα πρέπει να ερευνηθούν μέσα στο πλαίσιο των προσωπικών συζητήσεων που είχε με τον επί χρόνια συνεργάτη της Ντόλι Πάρτον, Ντάνι Νοζέλ.

Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί εκ νέου στις 7 Οκτωβρίου, ενώ η προσωρινή δικαστική διαταγή παραμένει σε ισχύ.

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