Ντόλι Πάρτον: Ο ανιψιός της στο στόχαστρο της περιουσίας της - Καταγγελίες για εκβιασμό και απειλές

 Οι αναφορές σε όπλα, τα 27 εκατ. δολάρια και η απάντηση του ανιψιού της

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ντόλι Πάρτον: Ο ανιψιός της στο στόχαστρο της περιουσίας της - Καταγγελίες για εκβιασμό και απειλές
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η εταιρεία She’s Alive LLC κατέθεσε αγωγή κατά του ανιψιού της Ντόλι Πάρτον, Μπράιαν Σίβερ, για απόπειρα εκβιασμού και απειλές σχετικά με την περιουσία της τραγουδίστριας.
  • Δικαστής στο Τενεσί εξέδωσε προσωρινή διαταγή περιοριστικών μέτρων που απαγορεύει στον Σίβερ και την εταιρεία του να πλησιάζουν τις εγκαταστάσεις και τους συνεργάτες της She’s Alive.
  • Η She’s Alive ισχυρίζεται ότι ο Σίβερ προκάλεσε φόβο και χάος για οικονομικό όφελος, απειλώντας να βλάψει τη φήμη της Ντόλι Πάρτον μέσω podcast και αναφορών σε όπλα και βία.
  • Ο Μπράιαν Σίβερ αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζει ότι τα μηνύματα παρουσιάστηκαν αποσπασματικά και ότι οι συνομιλίες ήταν ιδιωτικές και εκφράσεις πένθους.
  • Η διαμάχη έχει προκαλέσει αποχωρήσεις εργαζομένων από την περιουσία της Πάρτον, ενώ η υπόθεση θα εξεταστεί ξανά στις 7 Οκτωβρίου.
Snapshot powered by AI

Σοβαρή δικαστική διαμάχη έχει ξεσπάσει γύρω από την περιουσία της Ντόλι Πάρτον, λιγότερο από έναν μήνα μετά τον θάνατό της.

Η εταιρεία She’s Alive LLC, που είχε δημιουργήσει η ίδια η τραγουδίστρια για την προστασία της επαγγελματικής της περιουσίας και των επιχειρηματικών της συμφερόντων μετά τον θάνατό της, προσέφυγε στη Δικαιοσύνη κατά του ανιψιού της και επί περισσότερα από 20 χρόνια επικεφαλής της ασφάλειάς της, Μπράιαν Σίβερ.

Στα δικαστικά έγγραφα, η πλευρά της περιουσίας τον κατηγορεί ότι επιχείρησε να αποσπάσει χρήματα μέσω μιας κλιμακούμενης σειράς απειλών, ενώ υποστηρίζει ότι έκανε αναφορές σε όπλα, βία και στο στρατιωτικό του παρελθόν. Ο Σίβερ έχει αρνηθεί ότι απείλησε οποιονδήποτε και υποστηρίζει ότι όσα αναφέρονται στα έγγραφα έχουν απομονωθεί από το πλαίσιο των ιδιωτικών συζητήσεών του.

Προσωρινή δικαστική διαταγή κατά του ανιψιού της

Η αγωγή κατατέθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου και την επόμενη ημέρα δικαστής στο Τενεσί εξέδωσε προσωρινή διαταγή περιοριστικών μέτρων κατά του Σίβερ και της εταιρείας ιδιωτικής ασφάλειας που συνδεόταν μαζί του.

Η διαταγή προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι ο Σίβερ και η εταιρεία του δεν μπορούν να εισέρχονται σε εγκαταστάσεις της She’s Alive ούτε να βρίσκονται σε απόσταση 1.000 ποδιών, περίπου 305 μέτρων, από εργαζομένους και συνεργάτες της. Παράλληλα, απαγορεύεται να παρεμβαίνουν στις επιχειρηματικές σχέσεις της εταιρείας.

Οι καταγγελίες για «εκβιασμό» της περιουσίας

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η She’s Alive υποστηρίζει ότι ο Σίβερ, τόσο πριν όσο και μετά τον θάνατο της θείας του, επιχείρησε να προκαλέσει «φόβο και χάος» προκειμένου να εξασφαλίσει χρήματα για προσωπικό του όφελος.

Η εταιρεία ισχυρίζεται ακόμη ότι απείλησε να πλήξει τη φήμη και την επιχειρηματική κληρονομιά της Ντόλι Πάρτον, ακόμη και μέσω ενός podcast που, σύμφωνα με τα έγγραφα, θα είχε ως στόχο να βλάψει τις συνεργασίες του brand της, εφόσον δεν ικανοποιούνταν οι οικονομικές του απαιτήσεις.

Οι αναφορές σε όπλα και η δήλωση για τα 27 εκατ. δολάρια

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε μήνυμα που, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, έστειλε ο Σίβερ στις 3 Σεπτεμβρίου σε δικηγόρο που είχε συνεργαστεί επί χρόνια με την Πάρτον.

Στο μήνυμα φέρεται να υποστήριξε ότι είχε πουλήσει πυρομαχικά και όπλα αξίας 27 εκατομμυρίων δολαρίων στην αστυνομία της Αϊτής την ημέρα του θανάτου της τραγουδίστριας και να αυτοχαρακτηρίστηκε «διεθνής έμπορος όπλων και μισθοφόρος». Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί περιλαμβάνονται στα δικαστικά έγγραφα της υπόθεσης.

Σε άλλο μήνυμα που επικαλούνται τα έγγραφα, φέρεται να έκανε λόγο για «εκδίκηση» που θα διαρκούσε για δεκαετίες και να αναφερόταν σε σπαθιά και όπλα.

«Ήμουν το αγαπημένο της παιδί»

Σε email της 3ης Σεπτεμβρίου, ο Σίβερ φέρεται επίσης να έγραψε ότι ήταν «το αγαπημένο της παιδί».

Ο ίδιος είχε βρεθεί στο επίκεντρο της οικογένειας μετά τον θάνατο της Ντόλι Πάρτον, καθώς ήταν εκείνος που ανακοίνωσε δημόσια τον θάνατό της στις 25 Αυγούστου. Είχε υπηρετήσει ως επικεφαλής της ασφάλειάς της για περισσότερες από δύο δεκαετίες, σε έναν ρόλο που είχε προηγουμένως ο πατέρας του, Λάρι Σίβερ.

«Η Ντόλι με αποκαλούσε killer»

Ο Μπράιαν Σίβερ αρνείται ότι απείλησε οποιονδήποτε. Σε δήλωσή του στο ABC News χαρακτήρισε την προσωρινή διαταγή «αβάσιμη» και «διαφημιστικό τέχνασμα», ενώ υποστήριξε ότι απολύθηκε από τη θέση του λόγω «κατασκευασμένων απειλών».

Για τον χαρακτηρισμό «killer» που αποδίδεται σε μηνύματά του, υποστήριξε ότι επρόκειτο για ένα αστείο που χρησιμοποιούσε με τη θεία του.

«Η Ντόλι με αποκαλούσε killer», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι ο χαρακτηρισμός ήταν μέρος ενός αστείου μεταξύ τους και ότι τα μηνύματα προς τον μάνατζέρ της, Ντάνι Νοζέλ, παρουσιάστηκαν αποσπασματικά.

Σε ξεχωριστή δήλωση στο TMZ, ο Σίβερ ανέφερε επίσης ότι τα συγκεκριμένα μηνύματα ήταν ιδιωτικές συζητήσεις μεταξύ δύο ανθρώπων που πενθούσαν και τις χαρακτήρισε «rage talk».

Η αποχώρηση εργαζομένων από την περιουσία

Στα δικαστικά έγγραφα υποστηρίζεται ακόμη ότι η συμπεριφορά του Σίβερ οδήγησε σε αποχωρήσεις εργαζομένων.

Μεταξύ άλλων, η δικηγόρος που εκπροσωπούσε την περιουσία της Ντόλι Πάρτον φέρεται να παραιτήθηκε έπειτα από «παρενοχλητικές απειλές», σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της She’s Alive. Άλλοι εργαζόμενοι, σύμφωνα με την ίδια πλευρά, αποχώρησαν ή απέφευγαν να πηγαίνουν στο γραφείο επειδή αισθάνονταν ανασφαλείς.

Η πλευρά του Σίβερ, πάντως, υποστηρίζει ότι δεν έχει απειλήσει κανέναν και ότι τα επίμαχα μηνύματα πρέπει να ερευνηθούν μέσα στο πλαίσιο των προσωπικών συζητήσεων που είχε με τον επί χρόνια συνεργάτη της Ντόλι Πάρτον, Ντάνι Νοζέλ.

Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί εκ νέου στις 7 Οκτωβρίου, ενώ η προσωρινή δικαστική διαταγή παραμένει σε ισχύ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:31ΕΛΛΑΔΑ

Μπάντμιντον: Δύο εργάτες έχασαν τις αισθήσεις τους στο υπό κατεδάφιση θέατρο

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Ντόλι Πάρτον: Ο ανιψιός της στο στόχαστρο της περιουσίας της - Καταγγελίες για εκβιασμό και απειλές

14:23ΕΘΝΙΚΑ

Σαουδική Αραβία: Οι ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν βαλλιστικό πύραυλο και εχθρικό drone

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο κέντρο της Αθήνας - Δυσχέρεια στην κυκλοφορία

14:13LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Κομψός με κοστούμι στο Σαν Σεμπαστιάν - Η Ινές ντε Ραμόν μαγνήτισε τα βλέμματα με το φόρεμά της

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικό τροχαίο στην Καβάλα με έναν νεκρό και έναν τραυματία

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Πέλλα: Αποπειράθηκε να εξαπατήσει ηλικιωμένη και συνελήφθη

13:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: «Αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στη Βουλή, θα φύγω από την Ελλάδα» - Τι είπε για την κβαντική ιατρική

13:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηγουμενίτσα: Προφυλακίστηκε ο δολοφόνος της 25χρονης Πηνελόπης - Δεν τον αναλάμβανε δικηγόρος κι ορίστηκε από τις Αρχές

13:41ΥΓΕΙΑ

Ιριδοδιάγνωση και ασκήσεις που υπόσχονται να «καταργήσουν» τα γυαλιά: Οι οφθαλμίατροι προειδοποιούν

13:40LIFESTYLE

Άννα Βίσση: «Πέταξε» μέσα στο ΟΑΚΑ δύο ημέρες πριν τη μεγάλη συναυλία - Η εντυπωσιακή φωτογραφία

13:28ANNOUNCEMENTS

Ζευγάρι στη ζωή, αντίπαλοι στη σκηνή - Γιάννης Τσορτέκης και Έλενα Μαυρίδου για δεύτερη χρονιά στη «Δεσποινίδα Τζούλια»

13:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στις 30 Σεπτεμβρίου και 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης – Τα σενάρια που εξετάζει η κυβέρνηση και το επίδομα θέρμανσης

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: «Μαϊμού» αστυνομικός πούλησε προστασία σε 90χρονο και του άρπαξε 80.000 ευρώ

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Εκτός κινδύνου το 3χρονο αγοράκι που βρέθηκε τραυματισμένο μέσα σε αυτοκίνητο

13:08WHAT THE FACT

Λισαβόνα: 30.000 αποστειρωμένα κουνούπια κατά του ασιατικού κουνουπιού τίγρης

13:08ΥΓΕΙΑ

Botox - υαλουρονικό οξύ: Μόνο αυτές οι ιατρικές ειδικότητες επιτρέπεται να κάνουν αισθητική εφαρμογή

13:02ΕΛΛΑΔΑ

«Βροχή» από πυροβολισμούς στην κηδεία του «Τάισον» που σκοτώθηκε στο φρικτό τροχαίο στην Ποσειδώνος - Βίντεο

13:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης στο TikTok: Επαναφέρει τη συζήτηση για την ποινική ευθύνη των υπουργών

12:52ANNOUNCEMENTS

MagentaTV: Νέα σεζόν με κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις, νέες πρωτότυπες παραγωγές, blockbusters και πολυαναμενόμενες σειρές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:02ΕΛΛΑΔΑ

«Βροχή» από πυροβολισμούς στην κηδεία του «Τάισον» που σκοτώθηκε στο φρικτό τροχαίο στην Ποσειδώνος - Βίντεο

13:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: «Αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στη Βουλή, θα φύγω από την Ελλάδα» - Τι είπε για την κβαντική ιατρική

11:58LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι συμβαίνει στην πρωινή ζώνη – Ποιες εκπομπές ξεχωρίζουν;

06:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας από τα Météo-France, DWD και Met Office - Χιόνια και πολικό ψύχος στην Ελλάδα

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Η ομολογία που σόκαρε το πανελλήνιο: Έπνιξε στη μπανιέρα τη σύζυγό του και την έθαψε στο πάρκο που έπαιζαν τα παιδιά τους στη Φιλοθέη

12:43WHAT THE FACT

Έχετε αυτό το παλιό κινητό τηλέφωνο σε κάποιο συρτάρι; Τότε έχετε... κρυμμένο θησαυρό

13:40LIFESTYLE

Άννα Βίσση: «Πέταξε» μέσα στο ΟΑΚΑ δύο ημέρες πριν τη μεγάλη συναυλία - Η εντυπωσιακή φωτογραφία

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Η καθημερινότητα της Γάκα στον Κορυδαλλό: Μαζωνάκης στη διαπασών, το πιστολάκι μαλλιών, η «καμένη γη» που άφησε πίσω η Μουρτζούκου και η παιδοβιάστρια «συγκάτοικος»

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικό τροχαίο στην Καβάλα με έναν νεκρό και έναν τραυματία

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Μπάντμιντον: Δύο εργάτες έχασαν τις αισθήσεις τους στο υπό κατεδάφιση θέατρο

12:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Thessaly Pass και Evros Pass 2026: Έως €250 για διακοπές σε Θεσσαλία και Έβρο – Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις, ποιοι οι δικαιούχοι

12:44ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Μαζωνάκη: Ο Ιατρικός Σύλλογος παρεμβαίνει με υποστήριξη της κατηγορίας - «Παράνομα τα μηχανήματα, μας είπε ψέματα η Γάκα»»

13:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηγουμενίτσα: Προφυλακίστηκε ο δολοφόνος της 25χρονης Πηνελόπης - Δεν τον αναλάμβανε δικηγόρος κι ορίστηκε από τις Αρχές

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο κέντρο της Αθήνας - Δυσχέρεια στην κυκλοφορία

22:35ΚΑΙΡΟΣ

Η πρόγνωση Αρναούτογλου για αλλαγή του καιρού το Σαββατοκύριακο -Ποιες περιοχές θα επηρεάσει

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στο Αγρίνιο: Χειροπέδες σε 13χρονο για κατ' εξακολούθηση βιασμό συνομήλικής συμμαθήτριάς του

13:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στις 30 Σεπτεμβρίου και 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης – Τα σενάρια που εξετάζει η κυβέρνηση και το επίδομα θέρμανσης

10:17LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα «ραβασάκια» από τη μάχη της πρεμιέρας – Ποιες σειρές σάρωσαν;

10:16LIFESTYLE

«Δεν μπορείς να τα βγάλεις όλα έξω» - Η Κάρα Ντελεβίν έκανε κατακόρυφο με ανοιχτά πόδια και άφησε άφωνο τον Τζίμι Φάλον

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι περιέχει το χρηματοκιβώτιό του - Γιατί δεν το έχουν ανοίξει ακόμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ