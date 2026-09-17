Ντόλι Πάρτον: Τιμήθηκε μετά θάνατον - Το μήνυμα που είχε αφήσει πριν φύγει από τη ζωή

Snapshot Η Americana Music Association τίμησε μετά θάνατον τη Ντόλι Πάρτον με το βραβείο συνολικής προσφοράς, προβάλλοντας ένα προηχογραφημένο μήνυμα της.

Η Πάρτον αναφέρθηκε στη σημασία της Americana μουσικής στην καριέρα της και στη μουσική αναγέννηση που βίωσε με τα bluegrass και acoustic άλμπουμ της.

Η τραγουδίστρια, που πέθανε τον Αύγουστο του 2023 σε ηλικία 80 ετών, θεωρείται μία από τις σημαντικότερες τραγουδοποιούς και ερμηνεύτριες στην ιστορία της μουσικής.

Εκτός από τη μουσική, η Πάρτον είχε σημαντική δράση στον επιχειρηματικό τομέα και τη φιλανθρωπία κατά τη διάρκεια της καριέρας της.

Η τιμή της εντάσσεται σε μια εκλεκτή λίστα καλλιτεχνών που έχουν λάβει το ίδιο βραβείο, όπως η Emmylou Harris, ο Van Morrison και ο Willie Nelson. Snapshot powered by AI

Η αείμνηστη Ντόλι Πάρτον «επιστρέφει» μέσα από ένα νέο βιντεοσκοπημένο μήνυμα, το οποίο είχε καταγραφεί πριν από τον θάνατό της τον περασμένο Αύγουστο.

Η Americana Music Association έδωσε στη δημοσιότητα την Τετάρτη το βίντεο της Πάρτον, το οποίο είχε σταλεί στο πλαίσιο της αποδοχής του Lifetime Achievement Award στα βραβεία Americana Honors & Awards 2026.

«Η roots μουσική, ή αυτό που σήμερα ονομάζεται Americana, είναι η μουσική με την οποία μεγάλωσα παίζοντας στα Smoky Mountains», ανέφερε μεταξύ άλλων η Πάρτον στο μήνυμά της.

«Ήταν αυτή η ίδια μουσική που με έκανε να επιστρέψω στο Ανατολικό Τενεσί το 1997 για να γράψω και να ηχογραφήσω το άλμπουμ μου Hungry Again. Και αυτό το πρότζεκτ άνοιξε πραγματικά τον δρόμο για μια σειρά από bluegrass και acoustic άλμπουμ που άλλαξαν την πορεία της καριέρας μου με πολλούς τρόπους».

Η ίδια συνέχισε: «Νέοι θαυμαστές ανακάλυψαν αυτά τα άλμπουμ, νέες κοινότητες της Americana μουσικής τα αγκάλιασαν και, κοιτάζοντας σήμερα πίσω, βλέπω αυτή την περίοδο της καριέρας μου σαν ένα είδος μουσικής αναγέννησης».

Η Americana Music Association είχε ανακοινώσει ήδη από τον Αύγουστο ότι η Πάρτον —η οποία υπέγραψε διαχρονικές επιτυχίες όπως τα I Will Always Love You, Coat of Many Colors και Jolene— θα τιμηθεί για τη «διαχρονική προσφορά της ως μία από τις σημαντικότερες τραγουδοποιούς και ερμηνεύτριες στην ιστορία της μουσικής».

Η Ντόλι Πάρτον βρέθηκε έτσι σε μια εκλεκτή λίστα καλλιτεχνών που έχουν λάβει το συγκεκριμένο βραβείο συνολικής προσφοράς, ανάμεσά τους η Emmylou Harris, ο Van Morrison και ο Willie Nelson.

Η τραγουδίστρια, με καταγωγή από το Τενεσί, πέθανε στις 25 Αυγούστου, σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από ιδιωτική μάχη με τον καρκίνο, σύμφωνα με την οικογένειά της.

Στη διάρκεια μιας καριέρας έξι δεκαετιών, η Ντόλι Πάρτον δημιούργησε μια τεράστια παρακαταθήκη που ξεπέρασε κατά πολύ τη μουσική, καθώς δραστηριοποιήθηκε επίσης στον επιχειρηματικό χώρο και στη φιλανθρωπία.

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