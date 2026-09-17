Ντόλι Πάρτον: Τιμήθηκε μετά θάνατον - Το μήνυμα που είχε αφήσει πριν φύγει από τη ζωή

Η Americana Music Association τίμησε μετά θάνατον τη Ντόλι Πάρτον με βραβείο συνολικής προσφοράς, προβάλλοντας ένα συγκινητικό μήνυμα που η ίδια είχε ηχογραφήσει πριν από τον θάνατό της

Ανθή Κουρεντζή

Ντόλι Πάρτον: Τιμήθηκε μετά θάνατον - Το μήνυμα που είχε αφήσει πριν φύγει από τη ζωή
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Americana Music Association τίμησε μετά θάνατον τη Ντόλι Πάρτον με το βραβείο συνολικής προσφοράς, προβάλλοντας ένα προηχογραφημένο μήνυμα της.
  • Η Πάρτον αναφέρθηκε στη σημασία της Americana μουσικής στην καριέρα της και στη μουσική αναγέννηση που βίωσε με τα bluegrass και acoustic άλμπουμ της.
  • Η τραγουδίστρια, που πέθανε τον Αύγουστο του 2023 σε ηλικία 80 ετών, θεωρείται μία από τις σημαντικότερες τραγουδοποιούς και ερμηνεύτριες στην ιστορία της μουσικής.
  • Εκτός από τη μουσική, η Πάρτον είχε σημαντική δράση στον επιχειρηματικό τομέα και τη φιλανθρωπία κατά τη διάρκεια της καριέρας της.
  • Η τιμή της εντάσσεται σε μια εκλεκτή λίστα καλλιτεχνών που έχουν λάβει το ίδιο βραβείο, όπως η Emmylou Harris, ο Van Morrison και ο Willie Nelson.
Snapshot powered by AI

Η αείμνηστη Ντόλι Πάρτον «επιστρέφει» μέσα από ένα νέο βιντεοσκοπημένο μήνυμα, το οποίο είχε καταγραφεί πριν από τον θάνατό της τον περασμένο Αύγουστο.

Η Americana Music Association έδωσε στη δημοσιότητα την Τετάρτη το βίντεο της Πάρτον, το οποίο είχε σταλεί στο πλαίσιο της αποδοχής του Lifetime Achievement Award στα βραβεία Americana Honors & Awards 2026.

«Η roots μουσική, ή αυτό που σήμερα ονομάζεται Americana, είναι η μουσική με την οποία μεγάλωσα παίζοντας στα Smoky Mountains», ανέφερε μεταξύ άλλων η Πάρτον στο μήνυμά της.

«Ήταν αυτή η ίδια μουσική που με έκανε να επιστρέψω στο Ανατολικό Τενεσί το 1997 για να γράψω και να ηχογραφήσω το άλμπουμ μου Hungry Again. Και αυτό το πρότζεκτ άνοιξε πραγματικά τον δρόμο για μια σειρά από bluegrass και acoustic άλμπουμ που άλλαξαν την πορεία της καριέρας μου με πολλούς τρόπους».

Η ίδια συνέχισε: «Νέοι θαυμαστές ανακάλυψαν αυτά τα άλμπουμ, νέες κοινότητες της Americana μουσικής τα αγκάλιασαν και, κοιτάζοντας σήμερα πίσω, βλέπω αυτή την περίοδο της καριέρας μου σαν ένα είδος μουσικής αναγέννησης».

Η Americana Music Association είχε ανακοινώσει ήδη από τον Αύγουστο ότι η Πάρτον —η οποία υπέγραψε διαχρονικές επιτυχίες όπως τα I Will Always Love You, Coat of Many Colors και Jolene— θα τιμηθεί για τη «διαχρονική προσφορά της ως μία από τις σημαντικότερες τραγουδοποιούς και ερμηνεύτριες στην ιστορία της μουσικής».

Η Ντόλι Πάρτον βρέθηκε έτσι σε μια εκλεκτή λίστα καλλιτεχνών που έχουν λάβει το συγκεκριμένο βραβείο συνολικής προσφοράς, ανάμεσά τους η Emmylou Harris, ο Van Morrison και ο Willie Nelson.

Η τραγουδίστρια, με καταγωγή από το Τενεσί, πέθανε στις 25 Αυγούστου, σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από ιδιωτική μάχη με τον καρκίνο, σύμφωνα με την οικογένειά της.

Στη διάρκεια μιας καριέρας έξι δεκαετιών, η Ντόλι Πάρτον δημιούργησε μια τεράστια παρακαταθήκη που ξεπέρασε κατά πολύ τη μουσική, καθώς δραστηριοποιήθηκε επίσης στον επιχειρηματικό χώρο και στη φιλανθρωπία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:52ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Ηράκλειο: Γυναίκα έπεσε από τα Ενετικά Τείχη

17:51ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Παραιτείται ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον μετά την ήττα του στις βουλευτικές εκλογές

17:40LIFESTYLE

Συγκίνηση για την Ντόλι Πάρτον: Τιμήθηκε μετά θάνατον - Το μήνυμα που είχε αφήσει πριν φύγει από τη ζωή

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Τι κρύβεται κάτω από την Αγία Σοφία - Στο φως σήραγγες 1.600 ετών

17:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ η Ρόζα Βρεττού με «καρφιά» κατά Ανδρουλάκη

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Νέο «ραντεβού» Τραμπ - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη - Θα γίνει στο περιθώριο της Γ.Σ. του ΟΗΕ

17:16ANNOUNCEMENTS

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 31 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

17:14ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Σε σοβαρή κατάσταση 17χρονος με ηλεκτρικό πατίνι που συγκρούστηκε με άλογο

17:11ΚΟΣΜΟΣ

«Να αποσχιστούμε από την Ιταλία» –Οι αυτονομιστές του Νότιου Τιρόλο και η συμμαχία με το AfD

17:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί σε συμπλοκή σε πολυκατοικία στη Μινεάπολη - Δύο νεκροί, πέντε τραυματίες

17:09ANNOUNCEMENTS

«Διαλέγω Εσένα»: Μια μεγάλη μουσική βραδιά με έναν κοινό σκοπό

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στιγμές τρόμου για 12χρονη που δέχθηκε επίθεση από αγέλη σκυλιών

16:53ΚΟΣΜΟΣ

Ένας νεκρός στη Σαουδική Αραβία από συντρίμμια drone των Χούθι - Δύο άτομα χαροπαλεύουν

16:47ANNOUNCEMENTS

Η United Group παρουσιάζει τη νέα, τρίτης γενιάς πλατφόρμα τηλεόρασης και ψυχαγωγίας σε όλη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη

16:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Τα παράξενα του φθινοπώρου - 30 βαθμοί στη Λαμία, 6 στη Φλώρινα - Στα Κύθηρα οι μεγαλύτερες ριπές ανέμων

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Ρεκόρ προσέλευσης στην Παναγία Σουμελά – Ανοίγει ο δρόμος και για Βαζελώνα και Περιστερεώτα

16:37ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για τον βαρύ οπλισμό που προοριζόταν για τουρκική εγκληματική οργάνωση

16:33NEWSBOMB

Οι περισσότεροι άνδρες αγνοούν ότι τα γαλακτοκομικά συνδέονται με τον κίνδυνο καρκίνου του προστάτη

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία - Sozcu: Σύμβουλος του Ερντογάν «δείχνει» την ημέρα των εκλογών

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Anti-drone συστήματα ασφαλείας στις φυλακές ολόκληρης της χώρας έως το τέλος του 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:21ΚΑΙΡΟΣ

Η Ελλάδα στη δίνη του πολικού κυκλώνα - Η πρόγνωση του ECMWF για καταιγίδες, κρύο και... χιόνια

11:55ΕΛΛΑΔΑ

«Ο Γιώργος θα χαμογελούσε με αυτή την εξέλιξη» - Πόσα χρήματα συγκεντρώθηκαν στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

15:51ΕΛΛΑΔΑ

«Μου δώσατε πίσω την ζωή - Είχα ξεχάσει πώς είναι να μην πονάς»: Η συγκλονιστική μαρτυρία νεαρής καθηγήτριας για τον γιατρό που χειρούργησε τον Γιώργο Μυλωνάκη

14:24LIFESTYLE

Το σόι σου: Η μεγάλη πρεμιέρα και το μυστήριο με τον γάμο Μπέλας-Άρη  

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κοζάνη: Νεκρή η 16χρονη μαθήτρια που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην τουαλέτα του σχολείου

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Οι πρώτες ώρες των δύο γιατρών στη φυλακή - Σταμάτησε την απεργία πείνας ο Θεοδωρόπουλος

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Από το Κολωνάκι στην Ερμιονίδα: Τα σχέδια της Γάκα για πολυτελές κέντρο ευεξίας - Αγόρασε παράκτιο οικόπεδο-φιλέτο 100 στρέμματα

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Σεπτεμβρίου: Μεγάλη γιορτή σήμερα – Σε ποιους να πείτε «χρόνια πολλά»

09:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ψυχρή «εισβολή» από την ανατολική Ευρώπη - Πότε θα κάνει «βουτιά» ο υδράργυρος

15:50ΕΘΝΙΚΑ

Πολεμικό παραλήρημα στην Τουρκία: Πώς παρουσιάζουν την μεταφορά 2000 κομάντος απέναντι από τη Σάμο

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ανάρτηση του Υπάτιου Πατμάνογλου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Να γίνει το "Σπίτι" του στη Νίκαια»

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Ξέχασαν» παιδιά νηπιαγωγείου μέσα σε λεωφορείο για 5 ώρες -Εντοπίστηκαν σε τραγική κατάσταση

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στο 1ο ΓΕΛ Κοζάνης: 16χρονη μαθήτρια εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες

14:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επεισοδιακή η άρση ασυλίας Αβραμόπουλου και Κωνσταντοπούλου: Καβγάς Ζωής με Καιρίδη - «Πληρώνω το τίμημα που δεν το βουλώνω»

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Η παρέα των νεαρών φέρεται να έκανε TikTok live πριν το δυστύχημα με τους 3 νεκρούς - Τι εξετάζει η Τροχαία

15:51ΚΟΣΜΟΣ

Στο Άγιο Όρος ο Έντι Ράμα - Διανυκτέρευσε στην Μονή Βατοπαιδίου

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Ζαχαράκη για τον θάνατο της μαθήτριας στην Κοζάνη: Έγινε ΚΑΡΠΑ και χρησιμοποιήθηκε απινιδωτής

08:53LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Βοηθούσε οικονομικά τον Σπύρο Φωκά χωρίς εκείνος να το γνωρίζει

10:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τα «άγνωστα διαμάντια» του Γιώργου Μαζωνάκη

13:44ΕΛΛΑΔΑ

«Ο Μαζωνάκης μέχρι και το συμβάν με το Δρομοκαΐτειο δεν είχε κάνει διαθήκη» - Τι αποκαλύπτει φίλος και πρώην δικηγόρος του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ