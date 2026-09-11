ΗΠΑ: Το αεροδρόμιο του Νάσβιλ μετονομάζεται σε «Ντόλι Πάρτον»

Snapshot Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του Νάσβιλ θα μετονομαστεί προς τιμήν της Ντόλι Πάρτον, μιας από τις σημαντικότερες εκπροσώπους της μουσικής κάντρι.

Η Metropolitan Nashville Airport Authority ανακοίνωσε ότι η τελική ονομασία του αεροδρομίου δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Η απόφαση για τη μετονομασία ελήφθη ομόφωνα σε ψηφοφορία.

Η Ντόλι Πάρτον πέθανε στις 25 Αυγούστου 2026, σε ηλικία 80 ετών, μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο. Snapshot powered by AI

Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του Νάσβιλ, στο Τενεσί, "κοιτίδα" της μουσικής κάντρι, ανακοίνωσε σήμερα πως θα μετονομαστεί προς τιμήν μίας από τις σπουδαιότερες εκπροσώπους αυτού του είδους, της Ντόλι Πάρτον, η οποία απεβίωσε σε ηλικία 80 ετών.

«Καθώς μια οριστική ονομασία δεν έχει ακόμη αποφασισθεί, εργαζόμαστε στενά με τα εμπλεκόμενα μέρη προκειμένου να καθορίσουμε προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο θα ενσωματωθούν το όνομα και η κληρονομιά της Ντόλι Πάρτον», διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της η Metropolitan Nashville Airport Authority, η οποία διαχειρίζεται το Διεθνές Αεροδρόμιο του Νάσβιλ.

Επισήμανε πως η απόφαση αυτή ελήφθη ομόφωνα σε μια ψηφοφορία. Η Ντόλι Πάρτον πέθανε την 25η Αυγούστου του 2026, σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο.

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