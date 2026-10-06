Το Plan B του συγκυβερνήτη της FlyDubai: Συντριβή του αεροσκάφους σε αμερικανική βάση στην Ιορδανία

Snapshot Ο συγκυβερνήτης της FlyDubai επιχείρησε να συντρίψει το αεροσκάφος στο Ισραήλ και ως εναλλακτική στόχευε την αμερικανική στρατιωτική βάση Muwaffaq Salti στην Ιορδανία.

Το Ισραήλ ήταν έτοιμο να καταρρίψει το αεροσκάφος, παρά την παρουσία πάνω από 150 Ισραηλινών επιβατών, σύμφωνα με το πρωτόκολλο αντιμετώπισης αεροπειρατείας.

Ο κυβερνήτης κατάφερε να ξεκλειδώσει την πόρτα του πιλοτηρίου, δίνοντας χρόνο στους επιβάτες και το πλήρωμα να ακινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη και να πραγματοποιηθεί αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία.

Η ισραηλινή υπηρεσία ασφαλείας Shin Bet συμμετέχει στις ανακρίσεις του συγκυβερνήτη, ενώ η Μοσάντ διερευνά πιθανές επαφές του σε εχθρικές προς το Ισραήλ χώρες.

Η πρώτη εκτίμηση των ισραηλινών αρχών θεωρεί την απόπειρα αεροπειρατείας ως επίθεση «μοναχικού λύκου», με τις έρευνες να συνεχίζονται. Snapshot powered by AI

Καλά μελετημένο με εναλλακτική φαίνεται πως ήταν το σχέδιο του συγκυβερνήτη της FlyDubai, ο οποίος επιτέθηκε και μαχαίρωσε τον κυβερνήτη σε μία προσπάθεια να συντρίψει το αεροσκάφος στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του i24 News, το Σχέδιο Β, του συγκυβερνήτη του Χαμάμ αλ-Χαμάμι από το Ομάν, ήταν να οδηγήσει και να ρίξει το αεροσκάφος σε έναν δεύτερο στόχο, και συγκεκριμένα στην αμερικανική στρατιωτική βάση Muwaffaq Salti, στην Ιορδανία.

✈️ Shin Bet joins flydubai investigation: Israel Security Agency (Shin Bet) interrogators have flown to the United Arab Emirates to participate in questioning Hamam al-Hammami, the Omani co-pilot involved in an attempted terror attack on a flydubai flight last week. Their participation has been cleared for publication by the censor. Mossad said: "We have found that the Omani co-pilot traveled to several countries hostile to Israel in recent years, some of which are considered 'enemy states'. The visits were brief. We are investigating whether, during these visits, anyone or any organization recruited or used him". CBS News, citing two Israeli sources, reported that Israel was prepared to shoot down the aircraft carrying more than 150 Israelis if it had been confirmed hijacked and continued toward Israel. Under standard protocol, Israeli Air Force fighter jets would first inspect the cockpit and cabin and attempt to establish contact. If the aircraft were determined to be hijacked, remained unresponsive and continued approaching Israel, Prime Minister Netanyahu could authorize it to be shot down to prevent an attack on a major target. According to i24 News, the co-pilot had a backup plan if he could not crash the aircraft in Israel: targeting Muwaffaq Salti Air Base in Jordan, which is used by the U.S. military. 🌐 https://t.co/tactiIASza — Israel RealTime (@IsraelRealtime) October 5, 2026

Εντολή κατάρριψης

Την ίδια ώρα, το αμερικανικό CBS News, επικαλούμενο ισραηλινές πηγές, αποκαλύπτει ότι το Ισραήλ ήταν έτοιμο να καταρρίψει το αεροσκάφος της FlyDubai, όταν χτύπησε ο συναγερμός αεροπειρατείας, παρόλο που στο αεροσκάφος επέβαιναν περισσότεροι από 150 Ισραηλινοί.

Όπως αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο, το Ισραήλ διαθέτει μια από καιρό καθιερωμένη διαδικασία για την αντιμετώπιση μιας πιθανής επίθεσης τύπου 11ης Σεπτεμβρίου που αφορά επιβατικό αεροσκάφος.

Η πτήση 1073 ταξίδευε από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ όταν το αεροσκάφος έπεσε από ύψος περίπου 14.000 ποδιών. Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία προσπαθούσε να επικοινωνήσει με το πιλοτήριο. Όταν δεν υπήρξε απάντηση, ενεργοποιήθηκε μια προκαθορισμένη επιτροπή και δημιουργήθηκε ένα κέντρο διοίκησης.

Αναχώρησαν μαχητικά αεροσκάφη και ο ισραηλινός εναέριος χώρος έκλεισε. Ωστόσο, τα μαχητικά ανακλήθηκαν αφού το αεροσκάφος στράφηκε προς τη Σαουδική Αραβία, σε απόσταση περίπου 400 μιλίων από το Ισραήλ, γεγονός που οδήγησε τη Σαουδική Αραβία να σηκώσει τα δικά της μαχητικά.

H αντίσταση του κυβερνήτη, και η σωτήρια κίνησή του να ξεκλειδώσει την πόρτα του πιλοτηρίου, έδωσαν χρόνο ώστε Ισραηλινοί επιβάτες και το προσωπικό της FlyDubai να εξουδετερώσουν τον συγκυβερνήτη, ενώ δύο πιλότοι εκτός υπηρεσίας που ταξίδευαν στην πτήση ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφους, το οποίο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας.

Οι ισραηλινές πηγές δήλωσαν στο CBS News ότι, εάν το αεροσκάφος είχε πλησιάσει σε μια συγκεκριμένη απόσταση από το Ισραήλ, μαχητικά αεροσκάφη θα είχαν εισέλθει στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας για να διερευνήσουν την κατάσταση. Οι πιλότοι θα είχαν πλησιάσει όσο το δυνατόν πιο κοντά για να επιθεωρήσουν το πιλοτήριο και να επιτύχουν οπτική επαφή με τον πιλότο. Στη συνέχεια, θα είχαν ελέγξει την καμπίνα για να διαπιστώσουν την κατάσταση των επιβατών.

Αν το αεροσκάφος φαινόταν να έχει καταληφθεί από αεροπειρατές και ο ύποπτος αεροπειρατής παρέμενε σιωπηλός και δεν διατύπωνε απαιτήσεις, η επιτροπή θα συνέδεε τηλεφωνικά τον υπουργό Άμυνας με τον πρωθυπουργό, ανέφεραν οι πηγές.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, ένα αεροσκάφος που πλησιάζει το Ισραήλ χωρίς έγκριση θα μπορούσε να καταρριφθεί, αλλά μόνο ο πρωθυπουργός θα μπορούσε να εγκρίνει μια τέτοια ενέργεια.

Οι ισραηλινές πηγές ανέφεραν ότι μια τέτοια απόφαση θα θεωρούνταν προτιμότερη από την πιθανότητα να σκοτωθούν εκατοντάδες άνθρωποι, εάν το αεροσκάφος συντριβόταν σε κάποιο σημαντικό στόχο, όπως τα κτίρια Azrieli, το αεροδρόμιο ή κάποιον άλλο «στόχο υψηλής αξίας».

Πού κινούνται οι έρευνες

Μια πρώιμη ισραηλινή έρευνα δείχνει ότι η απόπειρα αεροπειρατείας ήταν πιθανότατα επίθεση «μοναχικού λύκου», σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ εξακολουθούν να εξετάζονται όλες οι πιθανότητες.

Ο συγκυβερνήτης βρίσκεται επί του παρόντος στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου υποβάλλεται σε δεύτερη σειρά ανακρίσεων.

Οι ανακριτές της Ισραηλινής Υπηρεσίας Ασφαλείας (Shin Bet) πέταξαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να συμμετάσχουν στην ανάκριση του Χαμάμ αλ-Χαμάμι.

Η Μοσάντ ανέφερε: «Διαπιστώσαμε ότι ο συγκυβερνήτης του Ομάν ταξίδεψε σε πολλές χώρες εχθρικές προς το Ισραήλ τα τελευταία χρόνια, μερικές από τις οποίες θεωρούνται «εχθρικά κράτη». Οι επισκέψεις ήταν σύντομες. Ερευνούμε εάν, κατά τη διάρκεια αυτών των επισκέψεων, κάποιος ή κάποια οργάνωση τον στρατολόγησε ή τον χρησιμοποίησε».