Ισπανία: Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός ανθρώπινων πύργων στον κόσμο - Το έθιμο της Ταραγόνα

Snapshot Στις 4 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στην Ταραγόνα ο μεγαλύτερος διαγωνισμός ανθρώπινων πύργων στον κόσμο, με τη συμμετοχή 12 κορυφαίων ομάδων της Καταλονίας.

Η ομάδα Castellers de Vilafranca κέρδισε τον διαγωνισμό, ολοκληρώνοντας για πρώτη φορά έναν ανθρώπινο πύργο εννέα ορόφων και πλάτους εννέα ατόμων στη βάση.

Οι ανθρώπινοι πύργοι είναι ένα παραδοσιακό έθιμο της Καταλονίας με ρίζες από τον 18ο αιώνα και έχουν ανακηρυχθεί από την UNESCO ως Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Ανθρωπότητας.

Ο διαγωνισμός «Concurs de Castells» διεξάγεται κάθε δύο χρόνια στην αρένα Tarraco Arena και θεωρείται η μοναδική ανταγωνιστική εκδήλωση του είδους παγκοσμίως.

Η ομάδα Castellers de Vilafranca έχει κερδίσει 14 φορές τον διαγωνισμό από το 1932, κυριαρχώντας στον θεσμό από τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Snapshot powered by AI

Χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, στην αρένα Tarraco,στην Ταραγόνα της Ισπανίας, προκειμένου να παρακολουθήσουν τον μεγαλύτερο διαγωνισμό ανθρώπινων πύργων στον κόσμο, γιορτάζοντας την 30ή διοργάνωση με τη συμμετοχή 12 εκ των κορυφαίων ομάδων της Καταλονίας που ασχολούνται με αυτό το άθλημα.

Η πόλη των ανθρώπινων πύργων

Η Ταραγόνα, μια πανέμορφη παραθαλάσσια πόλη στην Καταλονία και είναι παγκοσμίως γνωστή και ως η «Πόλη των Ανθρώπινων Πύργων».

Οι ανθρώπινοι πύργοι είναι πυραμίδες που χτίζονται από ομάδες, τις λεγόμενες Colles castelleres. Οι πύργοι αυτοί φτάνουν συνήθως από 6 έως 10 ορόφους σε ύψος. Το έθιμο έχει τις ρίζες του στον 18ο αιώνα στην ευρύτερη περιοχή του Camp de Tarragona και έκτοτε εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την Καταλονία.

Οι ανθρώπινοι πύργοι αντιπροσωπεύουν οικουμενικές αξίες όπως η ομαδική εργασία, η αλληλεγγύη, η αυτοβελτίωση, η πειθαρχία και η ιστορία. Στη βάση του πύργου (την αποκαλούμενη pinya) συμμετέχουν δεκάδες άτομα για να στηρίξουν το βάρος, ενώ στην κορυφή (pom de dalt) σκαρφαλώνουν συνήθως παιδιά, τα οποία είναι ελαφρύτερα. Από το 2010, οι καταλανικοί ανθρώπινοι πύργοι έχουν ανακηρυχθεί επίσημα από την UNESCO ως Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Ανθρωπότητας.

AP

Ο διαγωνισμός της Κυριακής

Η ομάδα Castellers de Vilafranca κέρδισε την Κυριακή την 30ή διοργάνωση, ολοκληρώνοντας μια ημέρα γεμάτη αγωνία με την πρώτη επιτυχημένη κατασκευή ανθρώπινου πύργου ύψους εννέα επιπέδων και πλάτους εννέα ατόμων στη βάση.

Ο διαγωνισμός «Concurs de Castells», που διεξάγεται στην αρένα Tarraco Arena της Ταραγόνας κάθε δύο χρόνια, αποτελεί μια μοναδική συνάντηση για τους «castells» (ανθρώπινους πύργους) και τη μοναδική εκδήλωση του είδους με καθαρά ανταγωνιστικό χαρακτήρα. Στον διαγωνισμό 42 «colles» (ομάδες) συναγωνίζονται για την κατασκευή των ψηλότερων και πιο περίπλοκων δομών.

Φέτος, η ομάδα Castellers de Vilafranca αναδείχθηκε και πάλι νικήτρια, σημειώνοντας τη 13η νίκη της στις τελευταίες 15 διοργανώσεις. Η επιτυχία τους συνοδεύτηκε από την πρώτη ολοκληρωμένη κατασκευή τύπου «9 de 9 amb folre», δηλαδή ενός ανθρώπινου πύργου ύψους εννέα επιπέδων και πλάτους εννέα ατόμων στη βάση. Η ομάδα συγκέντρωσε συνολικά 14.635 βαθμούς.

Παρά την ιστορική νίκη, η μάχη για την πρώτη θέση ήταν αμφίρροπη, καθώς και η ομάδα Colla Vella dels Xiquets de Valls πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, συγκεντρώνοντας 13.365 βαθμούς. Η ομάδα Jove de Tarragona συμπλήρωσε το βάθρο καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση.

Η Vilafranca πήρε νωρίς το προβάδισμα με έναν πύργο δέκα επιπέδων στον πρώτο γύρο, ολοκληρώνοντας και τον δεύτερο γύρο με έναν αντίστοιχο πύργο. Η Colla Vella dels Xiquets de Valls, γνωστή ως «Rosats», απάντησε στον τρίτο γύρο με τον πύργο που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία από όσους έχουν επιχειρηθεί ποτέ στην αρένα της Tarragona.

Οι αναρριχητές έφτασαν στην κορυφή, αλλά ο πύργος λύγισε τη στιγμή που άρχισε η διαδικασία αποσυναρμολόγησής του. Παρά ταύτα, η βαθμολογία έθεσε τους Rosats στην πρώτη θέση.

Η Vilafranca αντεπιτέθηκε με έναν πύργο εννέα επιπέδων, με πλάτος ενός ατόμου, αλλά απέτυχε οριακά να τον ολοκληρώσει. Ο αναρριχητής της κορυφής είχε το ένα πόδι στον ώμο ενός συμπαίκτη του και σήκωνε το γόνατο για το άλλο, όταν τα επίπεδα από κάτω κατέρρευσαν.

Οι Rosats επιχείρησαν άλλον έναν πύργο δέκα επιπέδων στον τέταρτο γύρο, αλλά εκείνος κατέρρευσε και δεν συγκέντρωσαν βαθμούς, αν και διατηρούσαν το προβάδισμα. Τότε ήταν που η Vilafranca παρουσίασε τον ανθρώπινο πύργο της. με πλάτος εννέα ατόμων και ύψος εννέα επιπέδων, για να ανακτήσει την πρωτιά.

Η Vilafranca κυριαρχεί στον διαγωνισμό από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, με τη συγκεκριμένη επιτυχία να αποτελεί τη 14η νίκη του συγκροτήματος στην ιστορία του θεσμού, επίδοση που ξεπερνά εκείνη κάθε άλλης ομάδας. Ο διαγωνισμός διεξήχθη για πρώτη φορά το 1932 και καθιερώθηκε ως τακτική διοργάνωση τη δεκαετία του 1980.

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