Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν η επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Το θέατρο ή τη ζωή σου» σε κείμενο, σκηνοθεσία και ερμηνεία Σταμάτη Φασουλή και μουσική Σταμάτη Κραουνάκη.

Πλήθος καλεσμένων από τον χώρο του πολιτισμού, των γραμμάτων, των τεχνών, της πολιτικής και του επιχειρηματικού κόσμου τίμησαν με την παρουσία τους τον Σταμάτη Φασουλή, έναν από τους πιο επιδραστικούς και ακούραστους δημιουργούς της σύγχρονης ελληνικής σκηνής, ο οποίος καταχειροκροτήθηκε παραδίδοντας έναν βαθιά προσωπικό και χειμαρρώδη μονόλογο.

Η βραδιά συνεχίστηκε στη Στοά Αρσακείου, όπου οι καλεσμένοι περιηγήθηκαν στον ανανεωμένο, εμβληματικό χώρο κάτω από τον εντυπωσιακό θόλο και απόλαυσαν ελληνικές γεύσεις από το concept ΣΤΟΑ, εκλεκτό κρασί και cocktails, σε μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα.

Η παράσταση συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία έως τις 6 Δεκεμβρίου.

Προμηθευτείτε έγκαιρα τα εισιτήριά σας στο https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/to-theatro-i-ti-zoi-sou.

Μια παραγωγή του Θεάτρου του Νέου Κόσμου.