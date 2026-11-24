Snapshot Snapshot powered by AI

Τραγικό τέλος βρήκε ένας 72χρονος στο χωράφι του στον οικισμό Μιλλιαρήσι στην Κρήτη, όταν πήγε να κλαδέψει τα δέντρα.

Όπως αναφέρει το cretalive, o ηλικιωμένος είχε ανέβει σε δέντρο προκειμένου να εκτελέσει εργασίες, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Τον 72χρονο εντόπισε η κόρη του ανάμεσα σε κορμούς δέντρων, αφού τον αναζητούσε χωρίς να καταφέρνει να τον εντοπίσει.

Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε τον άνδρα στο Κέντρο Υγείας Αρκαλοχωρίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Διαβάστε επίσης