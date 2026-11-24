Με τσουχτερό κρύο, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και θυελλώδεις βοριάδες αναμένεται να μπει ο Δεκέμβριος στη χώρα μας, σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του βρετανικού μετεωρολογικού μοντέλου UKMO.

Όπως δείχνει ο προγνωστικός χάρτης του UKMO για την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου, ένα κύμα ψύχους κατεβαίνει από τα Βαλκάνια και σκεπάζει ολόκληρη την Ελλάδα, φέρνοντας χειμωνιάτικο σκηνικό από άκρη σε άκρη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι ψυχρές αέριες μάζες φτάνουν μέχρι και την Κρήτη, με τη θερμοκρασία στα ορεινά (γύρω στα 1.500 μέτρα υψόμετρο) να πέφτει στους 0°C στην υπόλοιπη χώρα και να αγγίζει ακόμα και τους -4°C με -6°C στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα.

Τι σημαίνει αυτό για τις πόλεις – Πού θα χιονίσει

Στην πράξη, ο υδράργυρος θα κάνει αισθητή βουτιά και στα πεδινά. Στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα οι θερμοκρασίες θα κινούνται σε μονοψήφια επίπεδα, ενώ νωρίς το πρωί και τη νύχτα θα σημειωθεί παγετός με τιμές κοντά ή και κάτω από το μηδέν. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και στα νησιά η ψύχρα θα είναι έντονη, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 10 με 13 βαθμούς Κελσίου ακόμα και το μεσημέρι.

Χειμωνιάτικο θα είναι το σκηνικό και στην Αττική, καθώς οι ψυχρές αέριες μάζες επηρεάζουν άμεσα το Λεκανοπέδιο. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας αναμένεται να κινηθεί σε μονοψήφια επίπεδα τη νύχτα και νωρίς το πρωί (γύρω στους 4 με 6 βαθμούς Κελσίου), ενώ το μεσημέρι δύσκολα θα ξεπεράσει τους 10 με 11 βαθμούς. Παράλληλα, οι ισχυροί βοριάδες θα κάνουν την αίσθηση του κρύου ακόμη πιο έντονη, ιδιαίτερα στα βόρεια προάστια, ενώ αν υπάρξουν φαινόμενα δεν αποκλείεται να πέσουν και οι πρώτες νιφάδες στα ορεινά της Πάρνηθας.

Ωστόσο, επειδή πρόκεται για μακροπρόθεση πρόβλεψη θα πρέπει να αναμένουμε τα «τρεξίματα» των επόμενων ωρών, ωστόσο η πρώτη τάση δείχνει μια ξεκάθαρη χειμωνιάτικη... εισβολή με την είσοδο του Δεκεμβρίου.

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