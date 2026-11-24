Snapshot Δύο δράστες με κράνη παραβίασαν την κεντρική είσοδο κοσμηματοπωλείου στην Ερμούπολη περίπου στις 03:30 χρησιμοποιώντας μεγάλα κατσαβίδια.

Οι δράστες αφαίρεσαν χρυσαφικά και διέφυγαν πριν ξεκινήσει η αστυνομική έρευνα.

Η ασφάλεια εξετάζει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας για να εντοπίσει και να ταυτοποιήσει τους δράστες.

Το περιστατικό προκαλεί ανησυχία για την ασφάλεια των εμπορικών καταστημάτων στη Σύρο, μετά και από παρόμοια διάρρηξη σε άλλο κοσμηματοπωλείο πρόσφατα. Snapshot powered by AI

Διάρρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα σε κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Ερμούπολης στη Σύρο.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, η διάρρηξη σημειώθηκε περίπου στις 03:30, όταν δύο άτομα που φορούσαν κράνη προσέγγισαν το κατάστημα. Χρησιμοποιώντας μεγάλα κατσαβίδια, παραβίασαν την κλειδαριά της κεντρικής εισόδου και κατάφεραν μέσα σε λίγα λεπτά να μπουν στον χώρο.

Οι δράστες αφαίρεσαν χρυσαφικά και στη συνέχεια διέφυγαν. Οι συνθήκες της διαφυγής τους, όπως και οι κινήσεις τους πριν από τη διάρρηξη, αποτελούν αντικείμενο της αστυνομικής έρευνας.

Στο επίκεντρο των ερευνών της Ασφάλειας βρίσκεται το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, το οποίο εξετάζεται προσεκτικά για στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.

Το νέο περιστατικό επαναφέρει την ανησυχία για την ασφάλεια των εμπορικών καταστημάτων στη Σύρο. Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγους μήνες είχε σημειωθεί διάρρηξη και σε άλλο κοσμηματοπωλείο του νησιού, από το οποίο επίσης είχαν αφαιρεθεί αντικείμενα.

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