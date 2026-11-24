Snapshot Στις 24 Νοεμβρίου 2001 σημειώθηκαν χιονοπτώσεις στα Ιωάννινα και σε μεγάλο μέρος της Βόρειας Ελλάδας, με θυελλώδεις ανέμους στο βορειοανατολικό Αιγαίο.

Τον Νοέμβριο του 2005 καταγράφηκαν φονικές πλημμύρες σε Λακωνία, Αττική και Μυτιλήνη, ενώ στη Φλώρινα και Κοζάνη το χιόνι έφτασε τα 30 εκατοστά.

Το 2013 θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες πατάτας, ελιάς και κηπευτικών στην περιοχή των Λεχαινών Ηλείας.

Το 2015 καταγράφηκε υδροσίφωνας στην Ηγουμενίτσα, ενώ τις επόμενες μέρες υπήρξαν πλημμύρες στην Ηγουμενίτσα και την Πρέβεζα.

Προτείνεται η καθημερινή δημιουργία άρθρων με μετεωρολογικά αρχεία και επιβεβαιωμένα στοιχεία, για τη δημιουργία ενός εμπλουτισμένου μετεωρολογικού ιστορικού αρχείου. Snapshot powered by AI

Ανατρέχοντας στο μετεωρολογικό ημερολόγιο της χώρας μας, η 24η Νοεμβρίου συνδέεται με τέσσερα αξιοσημείωτα καιρικά επεισόδια, που αναδεικνύουν την ποικιλομορφία αλλά και την ένταση των φαινομένων στα τέλη του φθινοπώρου.

2001 – Χιονόπτωση στα Ιωάννινα

Σύμφωνα με το προσωπικό μου αρχείο, χιονόπτωση σημειώθηκε στα Ιωάννινα, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ψυχρής εισβολής στη χώρα. Δημοσιεύματα της ημέρας αναφέρουν χιονοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της Βόρειας Ελλάδας, με το ύψος του χιονιού στο Νευροκόπι να ξεπερνά τα 15 εκατοστά. Στο βορειοανατολικό Αιγαίο επικρατούσαν βόρειοι και βορειοδυτικοί άνεμοι 7-8 μποφόρ, με προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

2005 – Φονικές πλημμύρες και πυκνές χιονοπτώσεις

Το διήμερο 23-24 Νοεμβρίου ισχυρή κακοκαιρία έπληξε τη χώρα. Σημαντικές πλημμύρες εκδηλώθηκαν στη Λακωνία, στην Αττική και στη Μυτιλήνη. Στην περιοχή του Γυθείου μία γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν το αυτοκίνητό της παρασύρθηκε από τα νερά του Ευρώτα. Στη Φλώρινα και την Κοζάνη το ύψος του χιονιού έφτασε τα 30 εκατοστά, με αποκλεισμούς χωριών και κλείσιμο σχολείων.

2013 – Θυελλώδεις άνεμοι και ζημιές στον αγροτικό τομέα

Στο προσωπικό μου αρχείο καταγράφονται σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες από θυελλώδεις ανέμους. Η ΕΜΥ είχε εκδώσει έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, με πρόβλεψη ισχυρών βροχών, καταιγίδων και νοτιάδων τοπικά έως 8 μποφόρ. Παράλληλα, από μεταγενέστερη κοινοβουλευτική απάντηση τεκμηριώνονται ζημιές λόγω χαλαζόπτωσης σε καλλιέργειες πατάτας, ελιάς και κηπευτικών στην περιοχή των Λεχαινών Ηλείας την ίδια ημέρα.

2015 – Υδροσίφωνας στην Ηγουμενίτσα

Στο προσωπικό μετεωρολογικό αρχείο καταγράφεται η εμφάνιση υδροσίφωνα στην Ηγουμενίτσα. Η ευρύτερη περιοχή επηρεάστηκε από έντονη κακοκαιρία, καθώς την επομένη, 25 Νοεμβρίου, καταγράφηκαν πλημμυρικά φαινόμενα στην Ηγουμενίτσα και την Πρέβεζα. Δεν εντοπίστηκε, ωστόσο, ανεξάρτητη καταγραφή του συγκεκριμένου υδροσίφωνα.

Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη διαδικασία στη «Μηχανή του καιρού»

Προτείνω να καθιερώσουμε καθημερινά την παραγωγή ενός αντίστοιχου άρθρου, έκτασης 300–400 λέξεων, με τις ακόλουθες αρχές:

Αποκλειστική αφετηρία τα γεγονότα που περιλαμβάνονται στο προσωπικό μου αρχείο.. Είναι σχεδόν πλήρες .

Αναζήτηση συμπληρωματικών πληροφοριών από ΕΜΥ, ΕΑΑ, εφημερίδες και τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Προσθήκη μετεωρολογικών μετρήσεων, όπου αυτές είναι διαθέσιμες.

Αναζήτηση αυθεντικών φωτογραφιών και βίντεο της εποχής.

Ενεργοί σύνδεσμοι προς τις πηγές.

Σαφής διάκριση μεταξύ αρχειακής καταγραφής και ανεξάρτητης επιβεβαίωσης.

Έτσι, η «Μηχανή του καιρού – Σαν σήμερα» δεν θα αποτελεί απλώς ένα ημερολόγιο ιστορικών γεγονότων, αλλά ένα καθημερινά εμπλουτιζόμενο μετεωρολογικό ιστορικό αρχείο, με πραγματική δημοσιογραφική και επιστημονική αξία.