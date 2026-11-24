Snapshot Η Νέα Δημοκρατία θέτει ερωτήματα για τις συμβάσεις της δικηγορικής εταιρείας του γραμματέα της ΕΛΑΣ, Μίλτου Χατζηγιαννάκη, με φορείς του Δημοσίου συνολικού ύψους 914.306 ευρώ από το 2017 έως το 2026.

Η ΝΔ ζητά απαντήσεις σχετικά με το αν ο Χατζηγιαννάκης ήταν μέτοχος σε εταιρείες που συνάπτουν συμβάσεις με το Δημόσιο κατά τη βουλευτική του θητεία ή μετά.

Η ΝΔ επισημαίνει την ανάγκη ίσων κριτηρίων για το ζήτημα των απευθείας αναθέσεων, συγκρίνοντας την περίπτωση Χατζηγιαννάκη με αυτήν του υφυπουργού Εσωτερικών, Βαγγέλη Λιάκου.

Η ΝΔ αμφισβητεί την αποδοχή των απευθείας αναθέσεων σε οικογενειακές εταιρείες στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, όταν σε άλλες περιπτώσεις θεωρούνται μεμπτές. Snapshot powered by AI

Στην αντεπίθεση για την υπόθεση Λιάκου περνά η Νέα Δημοκρατία, θέτοντας ερωτήματα για τον γραμματέα της ΕΛ.Α.Σ., Μίλτο Χατζηγιαννάκη, ο οποίος υπήρξε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και διετέλεσε δήμαρχος Σκύρου την περίοδο 2014-2023.

Σε δελτίο τύπου που δημοσίευσε η ΝΔ, επικαλείται δημοσιεύματα των εφημερίδων «Ελεύθερος Τύπος» και «Απογευματινή», σύμφωνα με τα οποία η δικηγορική εταιρεία του κ. Χατζηγιαννάκη είχε υπογράψει συμβάσεις με φορείς του Δημοσίου από το 2017 έως και το 2026, συνολικού ύψους 914.306 ευρώ. Επιπλέον, αρκετές από τις συμβάσεις ήταν απευθείας αναθέσεις.

Η ΝΔ θέτει τρία ερωτήματα προς την ΕΛΑΣ σχετικά με το αν ήταν μέτοχος σε εταιρείες που υπέγραψαν συμβάσεις με το Δημόσιο κατά τη βουλευτική του θητεία και αν για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα τίθεται σχετικό ζήτημα, όπως και στην περίπτωση του υφυπουργού Εσωτερικών, Βαγγέλη Λιάκου και τις απευθείας αναθέσεις σε εταιρείες της αδελφής του.

Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος», αλλά και με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Απογευματινή», το δικηγορικό γραφείο της οικογένειας του γραμματέα της ΕΛΑΣ, κ. Μίλτου Χατζηγιαννάκη, φέρεται να έχει συνάψει, από το 2017 έως το 2026, συμβάσεις με φορείς του Δημοσίου (δήμους, συνδέσμους δήμων, περιφέρειες κ.λπ.), συνολικού ύψους 914.306 ευρώ, πολλές από τις οποίες αφορούν απευθείας αναθέσεις.

Από τα δημοσιεύματα προκύπτουν τρία εύλογα ερωτήματα, τα οποία πρέπει να απαντηθούν από την ηγεσία της ΕΛΑΣ:

1. Υπήρξε ο γραμματέας της ΕΛΑΣ, κ. Χατζηγιαννάκης, κατά τη διάρκεια της βουλευτικής του θητείας ή και μετέπειτα, μέτοχος σε εταιρείες που έχουν συνάψει συμβάσεις με το Δημόσιο ή διεκδικούν κρατικό χρήμα;

2. Για εμάς δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Ωστόσο, σύμφωνα με τη λογική του κ. Τσίπρα, ο οποίος υποστηρίζει το αντίθετο σε άλλες περιπτώσεις, τίθεται ή όχι ζήτημα με τον γραμματέα του κόμματός του, κ. Χατζηγιαννάκη; Γιατί δεν μπορούν να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά.

3. Άραγε, για τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, οι απευθείας αναθέσεις, εφόσον είναι νόμιμες, είναι αποδεκτές όταν γίνονται σε οικογενειακά γραφεία στελεχών του κόμματός του, ενώ όλες οι υπόλοιπες είναι μεμπτές;

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