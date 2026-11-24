Αλουμινόχαρτο στα κλειδιά του αυτοκινήτου: Η επιστημονική εξήγηση πίσω από το παράξενο κόλπο
Ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο για τους ιδιοκτήτες σύγχρονων αυτοκινήτων, αρκεί να γνωρίζουν πώς λειτουργεί και ποιοι είναι οι περιορισμοί του
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Ένα απλό κομμάτι αλουμινόχαρτο, από αυτά που υπάρχουν σχεδόν σε κάθε ελληνική κουζίνα, μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο για την προστασία του αυτοκινήτου από μια μέθοδο κλοπής που αξιοποιεί την τεχνολογία των σύγχρονων κλειδιών.
Η πρακτική που κυκλοφορεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν αποτελεί κάποιο παράξενο διαδικτυακό τέχνασμα. Πίσω της βρίσκεται μια επιστημονική αρχή που είναι γνωστή εδώ και σχεδόν δύο αιώνες και μπορεί να εμποδίσει την ασύρματη επικοινωνία ανάμεσα στο κλειδί και το όχημα.
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