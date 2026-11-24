Μάιος του 2021. Η 20χρονη Καρολάιν Κράουτς εντοπίζεται νεκρή στη σοφίτα του σπιτιού της στα Γλυκά Νερά. Δίπλα της βρίσκεται το μόλις 11 μηνών παιδί της, να κλαίει, ενώ ο σύζυγός της, ο 33χρονος τότε Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, εμφανίζεται δεμένος και φιμωμένος, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως ένα ακόμη θύμα μιας αδίστακτης ληστείας.

Στον ίδιο χώρο, οι αστυνομικοί έρχονται αντιμέτωποι με ένα ακόμη αποτρόπαιο εύρημα. Ο σκύλος της οικογένειας βρίσκεται νεκρός, κρεμασμένος στην κουπαστή της σκάλας με το λουρί του. Η εικόνα που αντικρίζουν οι Αρχές είναι σοκαριστική. Όλα δείχνουν πως μέσα στη νύχτα μια οικογένεια έπεσε θύμα μιας εξαιρετικά βίαιης εισβολής.

Ή τουλάχιστον, αυτό είναι το σενάριο που κάποιος θέλει να πιστέψουν όλοι.

Για τις επόμενες 37 ημέρες, ο πιλότος Μπάμπης Αναγνωστόπουλος εμφανίζεται ως ο τραγικός σύζυγος που έχασε τη γυναίκα του στα χέρια αδίστακτων κακοποιών. Δίνει καταθέσεις, περιγράφει τον εφιάλτη που υποτίθεται ότι έζησε και ζητά δικαιοσύνη για τη δολοφονία της Καρολάιν. Κανείς, όμως, δεν γνωρίζει ακόμη ότι η πραγματικότητα πίσω από αυτή την ιστορία είναι πολύ πιο σκοτεινή.

Η Καρολάιν Κράουτς με τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο την ημέρα του γάμου τους INTIME NEWS

Η περιγραφή της υποτιθέμενης ληστείας και η πρώτη κατάθεση

Λίγο μετά την άφιξη των αστυνομικών στο σπίτι του εγκλήματος, ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος περιγράφει όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, συνέβησαν εκείνο το βράδυ. Ισχυρίζεται ότι τρεις κουκουλοφόροι εισέβαλαν στην κατοικία από ένα παράθυρο του υπογείου, χωρίς να αφήσουν εμφανή σημάδια παραβίασης. Οι άγνωστοι δράστες, όπως υποστηρίζει, κινήθηκαν μέσα στο σπίτι και σκότωσαν αρχικά τον σκύλο της οικογένειας, επειδή το συνεχές γάβγισμά του μπορούσε να αποκαλύψει την παρουσία τους.

Στη συνέχεια, ανέβηκαν στη σοφίτα, εκεί όπου βρίσκονταν ο ίδιος, η Καρολάιν και το μωρό τους.

O Mπάμπης Αναγνωστόπουλος δάκρυζε μπροστά στις κάμερες και ζητούσε να βρεθεί ο δολοφόνος της συζύγου του INTIME NEWS

Σύμφωνα με την αφήγησή του, οι εισβολείς τον ακινητοποίησαν, τον έδεσαν σε μια καρέκλα και απαίτησαν να τους αποκαλύψει πού βρίσκονταν τα χρήματα και τα πολύτιμα αντικείμενα του σπιτιού. Περιέγραψε, μάλιστα, πως οι δράστες μιλούσαν σπαστά ελληνικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδεχομένως επρόκειτο για αλλοδαπούς.

Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος INTIME NEWS

Ο ίδιος υποστήριξε πως, προκειμένου να σταματήσει η βία και να προστατεύσει την οικογένειά του, τους αποκάλυψε ότι υπήρχαν 10.000 ευρώ κρυμμένα μέσα σε ένα παιδικό παιχνίδι, στον ημιώροφο του σπιτιού.

Ωστόσο, όπως ισχυρίστηκε, οι ληστές δεν σταμάτησαν εκεί. Συνέχισαν να ψάχνουν με μανία, επαναλαμβάνοντας διαρκώς την ίδια ερώτηση: «Πού είναι τα λεφτά;».

Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος ανέφερε ότι άκουγε τη σύζυγό του να ζητά απεγνωσμένα βοήθεια, ενώ εκείνος παρέμενε ακινητοποιημένος. Ισχυρίστηκε πως οι ληστές απείλησαν ακόμη και το βρέφος τους με όπλο, γεγονός που, σύμφωνα με την κατάθεσή του, προκάλεσε την αντίδραση της Καρολάιν.

Η Καρολάιν Κράουτς και ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος INTIME NEWS

Η νεαρή γυναίκα, η οποία είχε ασχοληθεί με πολεμικές τέχνες, φέρεται να προσπάθησε να αντισταθεί όταν ένας από τους εισβολείς απείλησε το παιδί. Τότε, σύμφωνα πάντα με την εκδοχή που παρουσίασε ο σύζυγός της, ο επικεφαλής της ομάδας την ακινητοποίησε και της προκάλεσε ασφυξία.

Ο ίδιος υποστήριξε πως άκουγε τη φωνή της να εξασθενεί, μέχρι που κάποια στιγμή επικράτησε σιωπή.

Στη συνέχεια, οι υποτιθέμενοι ληστές έφυγαν από το σπίτι, αφού πρώτα τον είχαν δέσει και φιμώσει. Ο Αναγνωστόπουλος ισχυρίστηκε ότι έχασε τις αισθήσεις του και πως, όταν συνήλθε, διαπίστωσε ότι οι δράστες είχαν αφαιρέσει και την κάρτα μνήμης από την κάμερα ασφαλείας του σαλονιού.

Μια λεπτομέρεια που, όπως θα αποδεικνυόταν αργότερα, θα αποκτούσε καθοριστική σημασία για την εξέλιξη της έρευνας.

Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος INTIME NEWS

Οι έρευνες των Αρχών και η εικόνα του συντετριμμένου συζύγου

Για τις αστυνομικές Αρχές, η υπόθεση αντιμετωπίζεται αρχικά ως μια εξαιρετικά βίαιη ληστεία που κατέληξε σε δολοφονία. Ξεκινούν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των υποτιθέμενων δραστών, ενώ η Ελληνική Αστυνομία ανακοινώνει χρηματική αμοιβή ύψους 300.000 ευρώ για πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη σύλληψή τους.

Η υπόθεση αποκτά τεράστια δημοσιότητα και κάθε νέα πληροφορία βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, ένας 43χρονος Γεωργιανός συλλαμβάνεται στα σύνορα, έχοντας στην κατοχή του πλαστό διαβατήριο. Ωστόσο, σύντομα διαπιστώνεται ότι δεν συνδέεται με τη δολοφονία.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής, αναζητώντας κάποιο ύποπτο όχημα ή οποιαδήποτε κίνηση θα μπορούσε να τους οδηγήσει στα ίχνη των δραστών.

Όμως, όσο περνούν οι ημέρες, ορισμένα στοιχεία αρχίζουν να δημιουργούν ερωτήματα.

Η Καρολάιν Κράουτς INTIME NEWS

Δεν εντοπίζονται εμφανή σημάδια παραβίασης στο παράθυρο από το οποίο υποτίθεται ότι είχαν εισβάλει οι ληστές. Παράλληλα, δεν προκύπτουν ίχνη DNA ή αποτυπώματα άγνωστων προσώπων που να επιβεβαιώνουν την παρουσία τρίτων μέσα στην κατοικία.

Την ίδια στιγμή, ο μοναδικός άνθρωπος που μπορεί να περιγράψει τι συνέβη εκείνη τη νύχτα είναι ο σύζυγος της Καρολάιν.

Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος εμφανίζεται να συνεργάζεται με τις Αρχές, δίνει επανειλημμένες καταθέσεις και παρουσιάζει τον εαυτό του ως έναν άνθρωπο που προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια της γυναίκας του. Η δημόσια εικόνα του είναι εκείνη ενός συντετριμμένου συζύγου και πατέρα, ο οποίος καλείται πλέον να μεγαλώσει μόνος το παιδί του.

Στις 14 Μαΐου 2021, μόλις τρεις ημέρες μετά τη δολοφονία, πραγματοποιείται η κηδεία της Καρολάιν στην Αλόννησο, το νησί όπου είχε μεγαλώσει. Ο πιλότος βρίσκεται εκεί, κρατώντας στην αγκαλιά του το μωρό τους και δεχόμενος τα συλλυπητήρια συγγενών και φίλων.

Η μητέρα της Καρολάιν Κράουτς INTIME NEWS

Τα ψηφιακά στοιχεία που άρχισαν να καταρρίπτουν το άλλοθι

Ενώ ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος συνέχιζε να υποστηρίζει την ιστορία του, οι αστυνομικοί προχωρούσαν σε εξονυχιστική εξέταση των ηλεκτρονικών δεδομένων που είχαν στη διάθεσή τους. Και ήταν ακριβώς αυτά τα ψηφιακά ίχνη που άρχισαν να αποκαλύπτουν μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα.

Η ανάλυση του συστήματος ασφαλείας έδειξε ότι η κάρτα μνήμης της κάμερας είχε αφαιρεθεί περίπου στη 1:20 μετά τα μεσάνυχτα.

Το στοιχείο αυτό δεν ταίριαζε με την περιγραφή του Αναγνωστόπουλου, ο οποίος είχε τοποθετήσει την εισβολή των ληστών περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα. Με άλλα λόγια, η κάμερα είχε πάψει να καταγράφει αρκετές ώρες πριν από την ώρα κατά την οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, είχαν εμφανιστεί οι δράστες.

Το σπίτι του εγκλήματος INTIME NEWS

Ακόμη πιο σημαντικά ήταν τα δεδομένα από το έξυπνο ρολόι που φορούσε η Καρολάιν. Η συσκευή κατέγραψε ότι οι καρδιακοί παλμοί της σταμάτησαν περίπου στις 4:11 τα ξημερώματα.

Αυτό ερχόταν σε αντίθεση με όσα είχε περιγράψει ο σύζυγός της, καθώς εκείνος επέμενε ότι η Καρολάιν ήταν ζωντανή και ζητούσε βοήθεια μέχρι και μετά τις 4:20.

Η εξέταση του κινητού τηλεφώνου του Αναγνωστόπουλου έφερε στο φως επιπλέον δεδομένα δραστηριότητας, τα οποία δεν συμβάδιζαν με τον ισχυρισμό του ότι παρέμενε δεμένος και αναίσθητος για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σταδιακά, το αφήγημα της ληστείας άρχισε να καταρρέει. Οι αστυνομικοί δεν αντιμετώπιζαν πλέον απλώς μια ανεξιχνίαστη ληστεία μετά φόνου. Είχαν μπροστά τους μια υπόθεση στην οποία ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας συγκέντρωνε ολοένα και περισσότερες υποψίες.

Και ο άνθρωπος που εμφανιζόταν να ζητά δικαιοσύνη για τη σύζυγό του βρισκόταν πλέον στο επίκεντρο της έρευνας.

Οι 37 ημέρες της εξαπάτησης και η σκηνοθεσία της ληστείας

Παρά τις αυξανόμενες ενδείξεις, ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος συνέχισε για εβδομάδες να υποστηρίζει ότι ήταν θύμα της φρικτής ληστείας.

Στις 37 ημέρες που ακολούθησαν τη δολοφονία, διατήρησε την εικόνα του ανθρώπου που θρηνούσε τη γυναίκα του και αναζητούσε απαντήσεις.

Μάλιστα, φρόντισε να παρουσιάσει δημόσια και τον αποχαιρετισμό του προς την Καρολάιν. Σε ανάρτησή του στο Instagram, δημοσίευσε φωτογραφία τους, συνοδεύοντάς την με τη φράση: «Για πάντα μαζί. Καλό ταξίδι αγάπη μου».

Αξίζει να αναφερθεί ότι το σενάριο της ληστείας που παρουσίασε ο Αναγνωστόπουλος παρουσίαζε ομοιότητες με μια πραγματική ληστεία που είχε σημειωθεί το 2018 στα Μέγαρα, στο σπίτι εκπαιδευτή πτήσεων και συναδέλφου του.

Η Καρολάιν Κράουτς και ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος INTIME NEWS

Σε εκείνη την περίπτωση, τρεις κακοποιοί είχαν εισβάλει στην κατοικία και είχαν κακοποιήσει τον εκπαιδευτή και τη σύζυγό του. Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος γνώριζε την υπόθεση, καθώς ο εκπαιδευτής ήταν συνάδελφός του.

Όταν αποκαλύφθηκε η ομολογία του πιλότου, ο εκπαιδευτής εξέφρασε την έκπληξή του για τις ομοιότητες των δύο περιστατικών.

Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος INTIME NEWS

Αξίζει να σημειωθεί πως, όσο η έρευνα βρισκόταν σε εξέλιξη, ο ίδιος ο Αναγνωστόπουλος είχε αφήσει να εννοηθεί δημοσίως ότι ενδεχομένως να επρόκειτο για τους ίδιους δράστες που είχαν εμπλακεί στη ληστεία των Μεγάρων.

Μια ακόμη προσπάθεια, όπως θα αποδεικνυόταν, να ενισχύσει την αξιοπιστία της ιστορίας του.

17 Ιουνίου 2021: Η ημέρα της αποκάλυψης και της ομολογίας

Μέχρι τα μέσα Ιουνίου του 2021, οι αστυνομικοί είχαν συγκεντρώσει πλέον σημαντικά στοιχεία που έρχονταν σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του Αναγνωστόπουλου. Η έρευνα είχε οδηγήσει σε κρίσιμα συμπεράσματα και οι υποψίες εις βάρος του είχαν ενισχυθεί σημαντικά.

Η καθοριστική στιγμή ήρθε στις 17 Ιουνίου 2021.

Εκείνη την ημέρα πραγματοποιούνταν στην Αλόννησο το μνημόσυνο για τις 40 ημέρες από τον θάνατο της Καρολάιν. Στην τελετή βρίσκονταν οι γονείς της νεαρής γυναίκας, συγγενείς και φίλοι, αλλά και ο σύζυγός της, ο οποίος εξακολουθούσε να εμφανίζεται ως ο άνθρωπος που είχε χάσει τη σύντροφό του σε μια αποτρόπαιη επίθεση.

Αμέσως μετά το μνημόσυνο, αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών προσέγγισαν τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο και του ζήτησαν να τους ακολουθήσει.

Του εξήγησαν πως είχαν προκύψει νέα στοιχεία στην υπόθεση και ότι έπρεπε να μεταβεί στην Αθήνα για να δώσει συμπληρωματική κατάθεση. Ο Αναγνωστόπουλος μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στην Αττική και οδηγήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Εκεί, κατά τη διάρκεια μιας πολύωρης ανάκρισης, οι αστυνομικοί άρχισαν να του παρουσιάζουν τα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει.

Τα ψηφιακά δεδομένα, οι χρονικές ασυμφωνίες και οι αντιφάσεις στην περιγραφή του δεν άφηναν πλέον περιθώρια για να σταθεί το αρχικό του αφήγημα.

Και τότε, η ιστορία της ληστείας κατέρρευσε.

Απόφαση στη δίκη του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου για το έγκλημα στα Γλυκά Νερά. Eurokinissi

Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος ομολόγησε ότι εκείνος είχε σκοτώσει την Καρολάιν. Ο άνθρωπος που επί 37 ημέρες εμφανιζόταν ως το θύμα μιας βίαιης εισβολής παραδέχθηκε πως ήταν ο ίδιος ο δράστης.

Στην προσπάθειά του να εξηγήσει την πράξη του, αναφέρθηκε σε προβλήματα και εντάσεις στη σχέση τους, καθώς και σε συχνούς καβγάδες.

Για τη σκηνοθεσία της ληστείας και τα ψέματα που είχε πει στις Αρχές, επικαλέστηκε ως δικαιολογία ότι ήθελε να προστατεύσει το παιδί τους. Υποστήριξε ότι δεν ήθελε η κόρη του να μεγαλώσει χάνοντας και τον πατέρα της.

Απολογία στον εισαγγελέα του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου καθ' ομολογία δράστη της δολοφονίας της 20χρονης συζύγου του Καρολάιν Κράουτς την Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021. Eurokinissi

Η δίωξη, η καταδίκη και η ζωή του παιδιού μετά την τραγωδία

Μία ημέρα μετά την ομολογία του, στις 18 Ιουνίου 2021, ασκήθηκαν σε βάρος του Αναγνωστόπουλου ποινικές διώξεις για ιδιαίτερα σοβαρά αδικήματα.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν η ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, η κακοποίηση ζώου που συνδεόταν με τη θανάτωση του σκύλου της οικογένειας, η ψευδής καταγγελία και η ψευδορκία κατ' εξακολούθηση.

Στις 22 Ιουνίου 2021 κρίθηκε προφυλακιστέος και οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού.

Το 2022, ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον κάθειρξη έντεκα ετών και έξι μηνών.

Απόφαση στη δίκη του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου για το έγκλημα στα Γλυκά Νερά. Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 Eurokinissi

Το κοριτσάκι της Καρολάιν απομακρύνθηκε από τον πατέρα του και η φροντίδα και η επιμέλειά του ανατέθηκαν στην οικογένεια της μητέρας του.

Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος εκτίει σήμερα την ποινή του στις φυλακές Μαλανδρίνου, ενώ σπουδάζει εξ αποστάσεως Νομική.

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