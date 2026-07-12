Γλυκά Νερά: Σίριαλ η δολοφονία της Καρολάιν - Πότε και πού κάνει πρεμιέρα

Snapshot Τον Σεπτέμβριο κάνει πρεμιέρα στο Amazon Prime σειρά που παρουσιάζει τη δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς στα Γλυκά Νερά.

Τα γυρίσματα της σειράς πραγματοποιήθηκαν σε Αλόννησο και Αττική και διήρκεσαν 14 ημέρες, με συμμετοχή ανθρώπων που γνώριζαν το θύμα.

Η βρετανική εταιρεία StoryFilms ανέλαβε την παραγωγή, παρουσιάζοντας πέντε συγκλονιστικές υποθέσεις δολοφονιών σε δύο επεισόδια η κάθε μία.

Η δημοσιογράφος Ανθή Καρασάββα επιμελήθηκε τη δημοσιογραφική παραγωγή, βασισμένη στην εκτενή κάλυψη της υπόθεσης από τον διεθνή Τύπο.

Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία της Καρολάιν και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, χωρίς να του αναγνωριστεί ελαφρυντικό στο Εφετείο του 2023. Snapshot powered by AI

Η υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο, απασχόλησε ακόμη και διεθνή μέσα ενημέρωσης και αποκάλυψε μία από τις πιο σοκαριστικές ανατροπές στα ελληνικά αστυνομικά χρονικά, ετοιμάζεται να ταξιδέψει σε ολόκληρο τον κόσμο. Η δολοφονία της 20χρονης Καρολάιν Κράουτς στα Γλυκά Νερά τον Μάιο του 2021 γίνεται σειρά για τη συνδρομητική πλατφόρμα Amazon Prime, μέσα από μια μεγάλη βρετανική παραγωγή.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Realnews, τα τηλεοπτικά γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν πριν από λίγο καιρό και κράτησαν 14 ημέρες. Το πολυμελές συνεργείο βρέθηκε στα Γλυκά Νερά, εκεί όπου γράφτηκε ο τραγικός επίλογος της ζωής της Καρολάιν, αλλά και στην Αλόννησο όπου μεγάλωσε. Οι δημιουργοί της σειράς μίλησαν με ανθρώπους του νησιού που γνώριζαν την άτυχη κοπέλα, ενώ συνέντευξη παραχώρησε ο πατέρας της, οι συνήγοροι της οικογένειάς της και του δολοφόνου της, Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, καθώς και άλλοι άνθρωποι που έζησαν από κοντά το θύμα.

Την παραγωγή της σειράς υπογράφει η βρετανική εταιρεία StoryFilms, η οποία έχει αποσπάσει σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, μεταξύ των οποίων και βραβεία BAFTA, δημιουργώντας παραγωγές που έχουν ξεχωρίσει για τη δημοσιογραφική τους προσέγγιση και την κινηματογραφική τους αισθητική. Η νέα σειρά ντοκιμαντέρ θα προβάλει πέντε δολοφονίες που συγκλόνισαν, μεταξύ των οποίων και της Καρολάιν. Για κάθε υπόθεση θα προβληθούν δύο επεισόδια, διάρκειας περίπου 90 λεπτών το καθένα, ενώ η πρεμιέρα της σειράς είναι προγραμματισμένη για τον Σεπτέμβριο.

Τη δημοσιογραφική παραγωγή του διπλού επεισοδίου για την υπόθεση της Καρολάιν ανέλαβε η δημοσιογράφος Ανθή Καρασάββα, η οποία είχε καλύψει από την πρώτη στιγμή το έγκλημα για μεγάλα μέσα ενημέρωσης του εξωτερικού. «Με προσέγγισε η εταιρεία παραγωγής, γιατί αναζητούσε έναν δημοσιογράφο που είχε ασχοληθεί σε βάθος με την υπόθεση. Είχα καλύψει το έγκλημα για τον διεθνή Τύπο και γνώριζα όλα τα στάδια της έρευνας», δηλώνει η δημοσιογράφος στην «R». Όπως επισημαίνει, η υπόθεση δεν συγκλόνισε μόνο την Ελλάδα, αλλά προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον και στη Βρετανία, καθώς ο πατέρας της Καρολάιν είναι Βρετανός και η υπόθεση είχε καθημερινή προβολή στα μέσα ενημέρωσης της χώρας. «Ήταν ένα απίστευτο έγκλημα με πολλές πτυχές, που θα απασχολήσουν τη σειρά. Μία από αυτές ήταν η προσπάθεια του κατηγορουμένου να κάνει το τέλειο έγκλημα, αλλά και να παίξει θέατρο για 37 ημέρες επιχειρώντας να ξεγελάσει τις Αρχές», λέει η δημοσιογράφος.

Το χρονικό του εγκλήματος

Η υπόθεση των Γλυκών Νερών έμελλε να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα. Τα ξημερώματα της 11ης Μαΐου 2021, η 20χρονη Καρολάιν Κράουτς βρέθηκε νεκρή μέσα στη μεζονέτα όπου ζούσε με τον σύζυγό της, τον πιλότο ελικοπτέρων 33χρονο Μπ. Αναγνωστόπουλο και την 11 μηνών κόρη τους. Δίπλα στο άψυχο σώμα της βρισκόταν ζωντανό το μωρό της, ενώ ο δράστης είχε κρεμάσει τον σκύλο από την κουπαστή της εσωτερικής σκάλας.

Η εικόνα που παρουσίασε αρχικά ο Αναγνωστόπουλος ήταν εκείνη μιας άγριας ληστείας που είχε καταλήξει σε δολοφονία. Υποστήριξε ότι τρεις αδίστακτοι κακοποιοί εισέβαλαν στο σπίτι, τον έδεσαν, ακινητοποίησαν την Καρολάιν και στη συνέχεια τη δολοφόνησαν πριν εξαφανιστούν. Η περιγραφή του προκάλεσε σοκ, ενώ για εβδομάδες η κοινή γνώμη παρακολουθούσε με αγωνία τις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό των υποτιθέμενων δραστών.

Η υπόθεση κυριάρχησε στην ελληνική επικαιρότητα. Ο Αναγνωστόπουλος εμφανιζόταν δημόσια ως ένας απαρηγόρητος σύζυγος, συμμετέχοντας ακόμη και στο μνημόσυνο της συζύγου του. Η ανατροπή ήρθε 37 ημέρες αργότερα. Η ενδελεχής ανάλυση ψηφιακών δεδομένων, οι καταγραφές από ηλεκτρονικές συσκευές και τα ευρήματα των αστυνομικών αποκάλυψαν σημαντικές αντιφάσεις στην αφήγησή του. Οι Αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το σκηνικό της ληστείας είχε στηθεί από τον ίδιο, προκειμένου να αποκρύψει τη δολοφονία της συζύγου του. Ο πιλότος συνελήφθη και τελικά ομολόγησε ότι σκότωσε την Καρολάιν έπειτα από έντονο καβγά, υποστηρίζοντας ότι έχασε τον έλεγχο.

Τον Μάιο του 2022, το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ένοχο τον Μπ. Αναγνωστόπουλο για ανθρωποκτονία από πρόθεση τελεσθείσα σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, θανάτωση ζώου συντροφιάς, καθώς και για τα πλημμελήματα της ψευδούς καταγγελίας και της ψευδούς κατάθεσης κατ' εξακολούθηση. Καταδικάστηκε σε ισόβια και κάθειρξη 11 ετών και έξι μηνών, λόγω πρόσθετης ποινής που του επιβλήθηκε για την παραπλάνηση των Αρχών. Τον Σεπτέμβριο του 2023, στο Εφετείο, κρίθηκε και πάλι ένοχος και καταδικάστηκε σε ποινή ισοβίων και επιπλέον 11,5 χρόνια, χωρίς να του αναγνωριστεί ελαφρυντικό.

*Με πληροφορίες από την εφημερίδα Real News

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